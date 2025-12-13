Лурье оказалась единственным собственником квартиры Долиной

Tекст: Алексей Дегтярёв

У этого жилья сейчас значится один собственник, купивший в июне 2024 года его по договору купли-продажи, передает РИА «Новости» со ссылкой на документацию.

До этого квартира числилась более 19 лет во владении другого человека.

При этом отмечается, что певица оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности, это решение приняли законным Мосгорсуд и Второй кассационный суд.

Лурье решила оспорить это решение в высшей инстанции, заседание назначено на 16 декабря.

Ранее сообщалось, что риелтор, участвовавший в продаже квартиры Долиной Лурье, ранее выступал в СМИ как эксперт по защите от мошеннических схем на рынке недвижимости.

Напомним, на суде певица заявляла, что квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства.