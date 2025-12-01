  • Новость часаРоссийские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    1 декабря 2025, 12:28 • Новости дня

    Израиль сообщил о завершении разработки лазерной ПВО «Железный луч»

    Израиль сообщил о завершении разработки лазерной ПВО «Железный луч»
    @ RAFAEL

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль завершил разработку передовой системы ПВО «Железный луч», основанной на использовании лазерных технологий, первая ее поставка израильской армии запланирована на декабрь 2025 года, сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок Минобороны еврейского государства Даниэль Голд.

    По его словам, Израиль успешно завершил разработку системы противовоздушной обороны «Железный луч», использующей лазерные технологии, и планирует поставить первую партию вооружения армии страны в декабре 2025 года, передает ТАС.

    Голд заявил: «Ожидается, что лазерная система «Железный луч» коренным образом изменит правила ведения боевых действий на поле боя».

    По словам Голда, Израиль уже работает над технологиями следующего поколения, которые включают оборонительные и наступательные системы для новых сфер конфликтов, в том числе космоса. Он подчеркнул, что эти разработки будут внедрены в эксплуатацию в стратегически подходящее время в соответствии со стратегией Минобороны.

    Основная задача новой системы – перехват ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов с помощью лазерного луча. Кроме того, «Железный луч», или «Щит света», способен уничтожать и беспилотники малого размера, что повышает защиту от современных угроз.

    Первоначальные планы по созданию «лазерной стены» были представлены бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом еще в 2022 году. Тогда Израиль заявил, что система станет более дешевой альтернативой дорогим ракетам-перехватчикам и позволит заменить часть традиционных средств ПВО. Уже в апреле 2022 года прошли успешные испытания – «Железный луч» смог перехватить минометные и противотанковые снаряды, а также ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет.

    Ранее Израиль представил лазерную боевую систему «Железный луч» еще в 2015 году.

    28 ноября 2025, 19:25 • Новости дня
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 07:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    Комментарии (4)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 06:44 • Новости дня
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты. Торжественная церемония вручения Георгиевской ленты и госнаград с передачей Боевого знамени состоялась во Владивостоке, передает источник с места событий.

    Торжественная церемония передачи Боевого знамени переформированной 55-й гвардейской дивизии морской пехоты прошла на территории соединения во Владивостоке, передает ТАСС. Адмирал Виктор Лиина, командующий Тихоокеанским флотом, подчеркнул преемственность соединения и отметил: «Этого события ждали с нетерпением все тихоокеанцы, имеющие честь жить на Дальнем Востоке. Созданная 1 декабря 1968 года 55-я дивизия морской пехоты стала преемницей морских пехотинцев, которые проявили мужество и героизм».

    На церемонии бойцам вручили ордена Жукова и Суворова, а на знамя была закреплена Георгиевская лента. Соединение осуществляет боевое дежурство в Тихом и Индийском океанах, успешно действовало на учениях и в реальных операциях. В 1995 году около 2,5 тыс. военнослужащих подразделения участвовали в восстановлении конституционного порядка в Чечне, многие были награждены, пятерым бойцам присвоено звание Героя России.

    В 2009 году 55-я дивизия была расформирована, а на базе 165-го полка сформировали 155-ю бригаду морской пехоты ТОФ. В 2010 году ее бойцы освободили танкер «Московский университет» от сомалийских пиратов. С начала спецоперации на Украине соединение участвует в боевых действиях и было удостоено ряда государственных наград. В июле 2025 года дивизии присвоили имя дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм. Морпехи данной бригады захватили укрепления ВСУ под Красноармейском с использованием боевых машин пехоты БМП-3. Президент России Владимир Путин посетил музей 155-й бригады ТОФ сразу после его открытия.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Солдат ВСУ совершил суицид, чтобы не исполнять приказ

    Солдат ВСУ покончил с собой, чтобы избежать выполнения приказа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В штурмовом полку украинской армии зафиксирован случай суицида на фоне жесткого приказа командования и тяжелой ситуации на позиции, сообщил офицер российской группировки войск «Север».

    Военнослужащий отдельного штурмового полка ВСУ покончил с собой, чтобы не выполнять приказ командования о проведении разведки боем в заведомо безнадёжной ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на офицера российской группировки войск «Север».

    Российские бойцы зафиксировали момент самоубийства солдата на видео во время собственной разведки в этом районе.

    По словам офицера, ситуация, приведшая к трагедии, отражает общий рост случаев суицида среди военнослужащих ВСУ из-за тяжёлой обстановки и жёстких приказов командования. Он подчеркнул, что моральный дух украинских военных падает, а приказы киевского командования нередко вынуждают солдат к подобным шагам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военный эксперт Андрей Марочко зафиксировал рост небоевых потерь, включая суициды, в рядах ВСУ.

    Он также отметил, что украинским военным в районе Северска ставят невыполнимые задачи.

    Украинские офицеры тоже сообщали, что в каждой роте ВСУ есть нежелающие отправляться в бои, и некоторые из них совершают самоубийства.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 04:10 • Новости дня
    Стало известно о новой тактике ВС России в небе в зоне СВО

    Business Insider узнал о новой тактике ВС России в небе в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия пытается сбивать украинские вертолеты и другие воздушные цели в помощью беспилотников, заявил изданию подполковник ВСУ Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по инновациям, бывший командир подразделения БПЛА.

    По словам Мироненко, совладать с российскими дронами сложно, так как ими управляет оператор в реальном времени.

    «Это позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе», – сказал Мироненко изданию Business Insider (BI).

    По его словам, новая тактика атаки воздушных целей дронами вблизи линии фронта не только сокращает время реакции обороняющихся, но и создает целый ряд новых проблем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили первый симулятор для перехвата дронов. Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне СВО. Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Госдуму внесено на ратификацию соглашение об отправке военных России в Индию

    В ГД внесено на ратификацию соглашение об отправке военных России в Индию

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва и Дели 18 февраля 2025 года подписали соглашение о взаимном порядке отправки военных формирований, кораблей и самолетов для проведения совместных мероприятий и материального обеспечения, теперь правительство России внесло документ на ратификацию в Госдуму.

    «Ратифицировать соглашение между правительством России и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения», – сказано в документе, представленном на портале Госдумы.

    В пояснительной записке указано, что подобные меры будут использоваться при организации совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф и в других случаях по договоренности.

    «Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индией в военной области, установит упрощенный уведомительный порядок захода военных кораблей флотов России и Индии в порты обоих государств, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами обоих государств», – уточнили в российском правительстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, армия Индии приняла участие в совместных  стратегических учениях «Запад-2025», которые проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Британская газета Times заявила, что Индия таким образом  перешла «красную черту». Согласно ежегодному рейтингу Global Firepower, Россия названа второй по силе армией мира.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Женщина погибла, ребенок пострадал при ударе БПЛА под Белгородом

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по дому в селе Драгунское погибла женщина, пятилетний ребенок получил ожоги лица и тела.

    Инцидент произошел в селе Драгунское Белгородского округа после попадания беспилотника по частному дому, передает ТАСС.

    Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате происшествия погибла женщина. Пятилетний мальчик получил ожоги лица и тела.

    Гладков уточнил: «Бригада скорой доставляет мальчика с ожогами лица и тела в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается».

    Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. На месте работают экстренные службы и организуется оказание всей необходимой поддержки пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны уничтожило 13 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и Азовским морем за четыре часа.

    Жителям Орловской области направили предупреждение об угрозе атаки беспилотников и призвали соблюдать бдительность.

    В Новороссийске после атаки украинских беспилотников выявили сотни повреждений в квартирах многоэтажных и частных домов.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    На Украине приступили к подготовке детей к армии со школьного возраста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских регионах стартовала программа строительства новых военных лицеев с целью открытия таких учреждений в каждой области, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

    Украинские власти объявили о создании новой сети военных лицеев на фоне снижения возраста мобилизации, передает РИА Новости. Как заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, государство намерено не только строить новые, но и развивать уже существующие военные лицеи по всей стране.

    «Наша цель – чтобы в каждой области было по меньшей мере одно новейшее военное образовательное учреждение», – написал глава минобороны Украины в своем Telegram-канале. Шмыгаль подчеркнул, что первый такой современный лицей появится в Николаевской области. Впрочем, сроки строительства он не назвал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генерал ВСУ Романенко предложил также мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.

    Владимир Зеленский рассматривает ужесточение мобилизации, включая снижение призывного возраста до 18 лет и отмену отсрочек для сотен тысяч мужчин.

    До этого после отмены ограничений на выезд за границу молодым парням в возрасте от 18 до 22 лет более трети работодателей Украины столкнулись с нехваткой рабочей силы.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 15:53 • Новости дня
    Концерн KNDS получил 350 заказов на новые танки Leopard-2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германо-французский оборонный концерн KNDS, занимающийся производством бронетехники, получил 350 заказов от пяти стран на новое модернизированное поколение танка Leopard-2, пишет немецкое информагентство DPA со ссылкой на представителей компании.

    Германо-французский оборонный концерн KNDS получил 350 заказов от пяти стран на новое поколение танка Leopard-2, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое агентство DPA. Помимо Германии, интерес к модернизированной версии проявили Нидерланды, Норвегия, Литва и Чехия.

    Бундесвер заказал 123 танка Leopard-2A8, однако министр обороны Борис Писториус уже заявил о планах приобрести дополнительно еще 75 единиц. В KNDS отметили, что ведут переговоры и с другими потенциальными покупателями модернизированных танков.

    Танк Leopard-2A8 оснащен системой активной защиты израильской компании Rafael, способной уничтожать подлетающие боеприпасы и дроны до момента удара. Это оборудование должно повысить выживаемость и эффективность машины в современных боевых условиях.

    Стоимость контрактов и сроки поставок концерн не раскрывает, однако правительство Германии оценивает траты только на 123 единицы Leopard-2A8 более чем в 3,4 млрд евро. В настоящий момент в вооруженных силах 23 стран эксплуатируются около 3,3 тыс. танков Leopard-2 разных модификаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла решение продать Бразилии танки, которые ранее предназначались для передачи на Украину. Нидерландские компании получили прибыль благодаря участию в закупках танков Leopard. Европейские оборонные компании увеличили расходы на лоббирование собственных интересов.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    В Орловской области объявили угрозу атаки беспилотников

    Власти сообщили об угрозе атаки беспилотников на Орловскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителям Орловской области было направлено предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов с просьбой сохранять бдительность.

    Информация о возможной атаке беспилотников была размещена в официальном приложении МЧС России, передает ТАСС.

    В экстренном сообщении уточнялось: «Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны».

    Дополнительных деталей о характере угрозы или предпринятых мерах не приводилось.

    Местным жителям рекомендовалось сохранять спокойствие и следить за поступающей официальной информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сочи Андрей Прошунин рекомендовал родителям не отправлять детей в школы до отмены воздушной тревоги.

    Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, атаковавших Белгородскую область, Крым и акваторию Азовского моря.

    В результате работы ПВО были уничтожены десять украинских беспилотников в воздушном пространстве трех приграничных регионов России.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 04:25 • Новости дня
    Писатель Прилепин сообщил о службе в Добровольческом корпусе на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Писатель и общественный деятель Захар Прилепин сообщил в Telegram-канале о двухнедельном пребывании в зоне СВО, где уже приступил к выполнению задач.

    «Забыл рассказать: вторую неделю на территории; получил назначение; БРку; приступил к работе. Выпадет дорожка и минута, обойду всех наших, кого потеряли ее в ту, первую, часть войны и кого потеряли уже в эту», – написал он в посте с фото, сделанном у могилы ополченца Александра Мазур-Тахтамишяна с позывным Диггер.

    Прилепин добавил, что направление, на котором находится, не сообщит, а место службы – Добровольческий корпус.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2023 году пресс-служба Прилепина сообщала, что писатель после восстановления планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции. В октябре писатель сообщал, что подписал контракт на военную службу и планирует в ноябре отправиться в зону СВО.


    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал Новгородский» научили работать на дальности в 50 км

    Tекст: Катерина Туманова

    Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» научился наносить удары по цели на дальности свыше 50 км, сообщил генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    По его словам, катушек, позволяющих применять дрон «Князь Вандал Новгородский» на дальности свыше 50 км, не существует, но это не значит, что сценариев применения аппарата на такой дальности не существует.

    «Были разработаны различные комплексные варианты сценариев применения. К примеру, воздушный носитель на высокоскоростной радиосвязи вместе с дроном «Князь Вандал» улетает в точку запуска, носитель находится в воздухе и с него запускается дрон, который улетает в место применения», – рассказал Чадаев ТАСС

    Он уточнил, что канал управления комбинированный: используется и оптоколовонная и радиосвязь. Такой сценарий дает возможность применения дрона на большей дальности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на расстояниях до 25 км. Ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук, сообщал в сентябре Чадаев. Беспилотник «Князь Вещий Олег» начали применять в зоне спецоперации.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:28 • Новости дня
    Корвет «Гремящий» зашел в шриланкийский порт Коломбо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» осуществил заход в порт Коломбо Шри-Ланки для участие в мероприятиях, посвященных 75-летию образования национальных военно-морских сил, сообщили в пресс-службе флота.

    Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» зашел в порт Коломбо, чтобы поучаствовать в праздновании 75-летия национальных военно-морских сил Шри-Ланки, передает ТАСС.

    Российский экипаж встретили на причале представители российского посольства и военно-морских сил республики. В ближайшие дни российские моряки примут участие в совместных протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Шри-Ланки, а также в официальных торжествах по случаю юбилея флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж корвета «Гремящий» завершил деловую миссию в Бангладеш.

    Фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и танкер «Борис Бутома» прибыли на базу Саттахип королевских ВМС Таиланда.

    Ране корвет «Гремящий» поразил ракетой «Калибр» цель на Камчатке.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    США резко увеличили производство ракет

    The Washington Times: Компании США резко увеличили производство ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский ВПК был вынужден резко нарастить производство боеприпасов из-за истощения запасов на складах Пентагона и возросшего мирового спроса на снаряды, пишет The Washington Times.

    Американский военно-промышленный комплекс вынужден резко увеличить выпуск боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Times.

    В публикации отмечается, что это связано с сокращением арсеналов Пентагона из-за поставок вооружений на Украину и в Израиль, а также с ростом мирового спроса на ракеты.

    Ключевые производители, такие как L3 Harris, Lockheed Martin и General Dynamics, под давлением Конгресса и Пентагона инвестировали уже 700 млн долларов в разработки и наращивание мощностей по выпуску твердотопливных ракетных двигателей. По информации анонимных источников, ранее уровень производства был признан катастрофически низким.

    Предполагается, что к 2026 году производство крупных ракетных двигателей вырастет в шесть раз по сравнению с текущим, а менее крупных – в три раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США продемонстрировали собственный ядерный ответ на российский ракетный комплекс «Буревестник».

    Вашингтон стремится спровоцировать новую гонку вооружений на фоне технологического отставания от России.

    Американцы представили новую мобильную пусковую установку для крылатых ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 11:28 • Новости дня
    Индия начала строить три военные базы у границы с Бангладеш

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия начала строительство трех новых крупных военных баз в восточных штатах Бихар и Западная Бенгалия в непосредственной близости от границы с Бангладеш, сообщило издание India Today.

    Индия начала строительство трех крупных военных баз у границы с Бангладеш, передает ТАСС со ссылкой на издание India Today.

    Эти объекты возводятся в восточных штатах Бихар и Западная Бенгалия, рядом с коридором Силигури – единственной транспортной артерией, соединяющей северо-восточные штаты Индии с основной территорией страны.

    Базы должны стать не просто гарнизонами, а стратегическими центрами для размещения сил быстрого реагирования, военно-десантных подразделений и разведки. Такое решение отражает существенное изменение индийской стратегии в регионе на фоне возросших угроз безопасности и нестабильности.

    Ранее о создании Индией крупного разведцентра в Ассаме в сорока километрах от границы с Бангладеш сообщало агентство PTI. Причиной называется рост трансграничной преступности, активизация фундаменталистских группировок и опасения по поводу возможной блокады коридора Силигури со стороны Бангладеш.

    Отмечается, что с приходом к власти в Бангладеш временного правительства политика страны по отношению к Индии стала заметно жестче. Особенно беспокоят Индию частые визиты представителей Пакистана в Бангладеш, а также разрешение Китаю использовать аэродром Лалмонирхат недалеко от стратегического коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Бангладеш предупредило о росте преступности в этой стране.

    Власти Бангладеш потребовали от Индии экстрадиции бывшего премьер-министра Хасины.

    Комментарии (0)
    Российские штурмовики вошли в Гришино к северо-западу от Красноармейска
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    В Тбилиси обвинили Би-би-си в «оскорблении грузинского общества»
    Израиль объявил о разработке лазерной ПВО «Железный луч»
