Израиль сообщил о завершении разработки лазерной ПВО «Железный луч»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Израиль успешно завершил разработку системы противовоздушной обороны «Железный луч», использующей лазерные технологии, и планирует поставить первую партию вооружения армии страны в декабре 2025 года, передает ТАС.

Голд заявил: «Ожидается, что лазерная система «Железный луч» коренным образом изменит правила ведения боевых действий на поле боя».

По словам Голда, Израиль уже работает над технологиями следующего поколения, которые включают оборонительные и наступательные системы для новых сфер конфликтов, в том числе космоса. Он подчеркнул, что эти разработки будут внедрены в эксплуатацию в стратегически подходящее время в соответствии со стратегией Минобороны.

Основная задача новой системы – перехват ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов с помощью лазерного луча. Кроме того, «Железный луч», или «Щит света», способен уничтожать и беспилотники малого размера, что повышает защиту от современных угроз.

Первоначальные планы по созданию «лазерной стены» были представлены бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом еще в 2022 году. Тогда Израиль заявил, что система станет более дешевой альтернативой дорогим ракетам-перехватчикам и позволит заменить часть традиционных средств ПВО. Уже в апреле 2022 года прошли успешные испытания – «Железный луч» смог перехватить минометные и противотанковые снаряды, а также ракеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет.

Ранее Израиль представил лазерную боевую систему «Железный луч» еще в 2015 году.