Аксенов: Террористы заслуживают только тюрьмы или смерти

Tекст: Вера Басилая

Аксенов заявил, что у террористов и их пособников есть только два пути – смерть или тюрьма. Он поблагодарил в Telegram-канале сотрудников ФСБ за предотвращение готовящегося киевским режимом теракта против одного из офицеров Министерства обороны России.

По словам Аксенова, благодаря действиям спецслужб удалось сохранить жизни людей и усилить безопасность региона.

Аксенов сообщил, что у преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

ФСБ установила, что организатором теракта выступал сотрудник военной разведки Украины Фахриев Рустем Саитхалилович. Один из пособников, житель Крыма, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК России за содействие террористической деятельности, по решению суда он заключен под стражу.

ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР Минобороны Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.

Преступник был уничтожен во время попытки установить взрывчатку и при оказании сопротивления сотрудникам ФСБ России.