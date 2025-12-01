Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.4 комментария
Аксенов назвал «два пути» для террористов
Аксенов: Террористы заслуживают только тюрьмы или смерти
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на офицера Минобороны, отметив отсутствие альтернатив для организаторов и пособников теракта, кроме тюрьмы или смерти.
Аксенов заявил, что у террористов и их пособников есть только два пути – смерть или тюрьма. Он поблагодарил в Telegram-канале сотрудников ФСБ за предотвращение готовящегося киевским режимом теракта против одного из офицеров Министерства обороны России.
По словам Аксенова, благодаря действиям спецслужб удалось сохранить жизни людей и усилить безопасность региона.
Аксенов сообщил, что у преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.
ФСБ установила, что организатором теракта выступал сотрудник военной разведки Украины Фахриев Рустем Саитхалилович. Один из пособников, житель Крыма, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК России за содействие террористической деятельности, по решению суда он заключен под стражу.
ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР Минобороны Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.
Преступник был уничтожен во время попытки установить взрывчатку и при оказании сопротивления сотрудникам ФСБ России.