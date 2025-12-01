Силы ПВО перехватили за ночь 32 украинских беспилотника

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ночь с 30 ноября на 1 декабря силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата разных типов, передает ТАСС. Пресс-служба Минобороны сообщила, что дроны были сбиты с 23:30 до 07:00 в различных регионах страны.

По данным ведомства, четыре дрона были сбиты над каждой из следующих областей: Белгородской, Брянской, Краснодарским краем, Новгородской и Ростовской. Кроме того, три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря, еще три – над Ленинградской областью.

Два беспилотника были перехвачены над Воронежской областью, по одному аппарату – над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил об уничтожении четырех БПЛА над регионом. Обломки сбитых БПЛА повредили частные дома в Краснодарском крае.