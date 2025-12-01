  • Новость часаФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта в Крыму
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    1 декабря 2025, 07:32 • Новости дня

    Силы ПВО перехватили за ночь 32 украинских беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

    В ночь с 30 ноября на 1 декабря силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата разных типов, передает ТАСС. Пресс-служба Минобороны сообщила, что дроны были сбиты с 23:30 до 07:00 в различных регионах страны.

    По данным ведомства, четыре дрона были сбиты над каждой из следующих областей: Белгородской, Брянской, Краснодарским краем, Новгородской и Ростовской. Кроме того, три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря, еще три – над Ленинградской областью.

    Два беспилотника были перехвачены над Воронежской областью, по одному аппарату – над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил об уничтожении четырех БПЛА над регионом. Обломки сбитых БПЛА повредили частные дома в Краснодарском крае.

    30 ноября 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    така на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске доказывает, что в Европе сформировалась террористическая ячейка, и весь мир это понимает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

     Захарова прокомментировала атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, заявив, что в Европе действует террористическая ячейка, передает ТАСС. По словам Захаровой, эта структура появилась благодаря значительному финансированию и поставкам оружия со стороны западных стран, которые также оказывают политическую поддержку.

    Захарова отметила: «Речь идет о том, что в центре Европы на колоссальные деньги из колоссальной подачи оружия и политической поддержки стран Запада была сформирована настоящая международная террористическая ячейка. Мы об этом говорили много лет. Ровно поэтому и стартовала та специальная военная операция, которая имеет конкретные цели и задачи – устрашение угроз безопасности».

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что теперь эта террористическая и неонацистская структура угрожает не только России, но и всей мировой безопасности. Она напомнила о недавнем случае обнаружения грузовиков с оружием в Молдавии и заявила, что сейчас зарегистрирован очередной теракт против гражданской энергетической системы.

    Российская сторона, по словам Захаровой, намерена проинформировать о случившемся все ключевые международные организации. Она подчеркнула, что на примере этого инцидента мировое сообщество должно осознать масштабы угрозы, созданной западными странами, поддерживающими киевский режим, который, как говорит Захарова, совершает террористические акты не только против России, но и против гражданских объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана заявили об ущербе отношениям с Украиной после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В Новороссийске включили системы оповещения из-за атаки беспилотников на терминал КТК. Казахстан отметил риски для мировой энергобезопасности после атаки на КТК.

    30 ноября 2025, 22:36 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадала 15-летняя девочка
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки вооруженных сил Украины на Севастополь пострадала 15-летняя девочка, ее в тяжелом состоянии везут в больницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что девочка была ранена «осколками от сбитой воздушной цели» в парке Победы. «Нахожусь с главным врачом на связи», – сообщил Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев сообщал, что в российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, работает система ПВО.

    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    30 ноября 2025, 09:16 • Новости дня
    Пленный офицер рассказал о массовом бегстве бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 10 украинских военнослужащих покидают позиции и сбегают из 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ ежедневно, сообщил украинский военнопленный лейтенант Александр Рябенко.

    По его словам, около десяти украинских военнослужащих ежедневно покидали позиции и сбегали из 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает ТАСС. Рябенко рассказал, что на момент июня 2025 года моральный дух подразделения был крайне низким, а численность составляла только 41% от штатного состава.

    Военнопленный также сообщил, что техника в подразделении находилась в ненадлежащем состоянии. Из 14 бронированных разведывательно-дозорных машин только две оставались на ходу, остальные постоянно находились в ремонте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды. Бойцы рембата ВСУ решили покинуть армию из-за приказа выйти на передовую. Более 150 тыс. человек сбежали из ВСУ с начала 2025 года.

    30 ноября 2025, 12:23 • Новости дня
    Минобороны заявило о перехвате десяти украинских БПЛА утром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

    Российские средства противовоздушной обороны за утро перехватили 10 украинских беспилотников над тремя регионами страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

    В ведомстве отметили: «Тридцатого ноября в период с 8.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Краснодарского края, четыре БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Республики Татарстан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки БПЛА в Гукове Ростовской области без тепла остались 130 домов. Силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.

    30 ноября 2025, 23:57 • Новости дня
    ПВО уничтожила десять БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.30 мск силами ПВО сбиты девять дронов над Белгородской областью. Еще один беспилотник был сбит над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. В ночь на воскресенье силы ПВО за перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.

    30 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ и работе ПВО в Севастополе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Севастополе в результате атаки с Украины силы ПВО задействованы для отражения угрозы, гражданские объекты города на данный момент не повреждены,сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, работает система ПВО, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, все экстренные службы города приведены в состояние полной боевой готовности.

    Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или в других безопасных местах до получения официальных сообщений.

    По последним данным, гражданские объекты города на данный момент не пострадали.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.


    30 ноября 2025, 08:44 • Новости дня
    На СВО испытали дрон «Странник» для минирования позиций ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дрон «Странник», применяемый для дистанционного минирования и подготовки диверсий на каналах коммуникаций противника, испытали в зоне СВО, рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его словам, на территории спецоперации на Украине испытали дрон «Странник», предназначенный для дистанционного минирования и организации диверсий на коммуникациях противника, сообщает ТАСС. Степанов рассказал, что эта машина работает на гусеничной платформе и уже способна выполнять задачи по минированию на дистанции до 20 км даже на сложной местности.

    Эксперт отметил: «Дрон «Странник» реализует мероприятия инженерной поддержки наступательных и оборонительных действий наших подразделений, а также подготовки диверсионных акций на каналах коммуникаций противника, например, в условиях его тактического окружения». Также он пояснил, что робототехнический комплекс «Странник» производится народным ВПК, а разрабатывается в донецком научно-техническом предприятии «Komandante robotics», которым руководит Алексей Смирнов.

    В этой же серии создан дрон «Бишоп» на колесной платформе, который с 2024 года применяется на спецоперации для эвакуации раненых, включая работу в районе Работино Запорожской области. Эвакуация осуществляется под прикрытием огня и с использованием разведывательных дронов для оптического контроля, а специальное антитепловизионное покрытие снижает тепловую заметность при транспортировке раненых.

    Для управления дронами используется спутниковый канал, практически неуязвимый для РЭБ противника: оператор может дистанционно контролировать платформу с обычного смартфона или планшета. Независимая подвеска и полноприводный мотор позволяют бережно доставлять раненых, а подвижная платформа облегчает посадку бойца на дрон.

    Степанов подчеркнул, что «всё чаще мы можем наблюдать интеграцию в войска роботизированных и автономных комплексов – модульные платформы, которые могут выполнять широкий спектр задач в условиях высокоинтенсивного боя». По его словам, подобные системы особенно востребованы для эвакуации и решения логистических задач на передовой, а создание специальных войск беспилотных систем станет стимулом для дальнейших разработок в этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» усилил защиту дрона «Квазимачта» от средств радиоэлектронной борьбы. В России прошли успешные испытания искусственного интеллекта для поиска людей с помощью беспилотников.

    30 ноября 2025, 09:50 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Гукове Ростовской области остались без тепла 130 домов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Котельная в городе Гуково Ростовской области получила повреждения в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Без тепла остались 128 многоквартирных домов и ряд соцучреждений, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    По его словам, котельная в городе Гуково Ростовской области пострадала в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Слюсарь добавил, что в результате происшествия отключено отопление в 128 многоквартирных домах, двух больницах, четырех школах и шести детских садах. Персонал котельной был эвакуирован, а подача тепла временно приостановлена.

    По словам Слюсаря, после окончания работы саперов на объекте начнутся восстановительные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотника за одну ночь над российскими регионами и Черным морем. Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до четырех человек.

    30 ноября 2025, 22:57 • Новости дня
    CNN и AFP оценили ход переговоров США и Украины во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Украины во Флориде об урегулировании украинского конфликта проходят «жестко» и «нелегко», сообщают CNN и Agence France-Presse.

    Как сообщает CNN, переговоры проходят «жестко, но очень конструктивно». По данным телеканала, обсуждаются «наиболее чувствительные вопросы», связанные с урегулированием конфликта, и дискуссия, несмотря на сложности, имеет положительную динамику, передает ТАСС.

    Источник Agence France-Presse в украинской делегации сообщает, что «процесс нелегок, поскольку продолжается изыскание формулировок и решений». При этом он заявил о конструктивности переговоров и стремлении зафиксировать конкретные договоренности для последующего диалога с Россией, передает РИА «Новости».

    Другой источник уточнил, что США добиваются согласования финальных позиций по ряду пунктов до того, как представить их в Москве. Он также заявил, что американская сторона оказывает давление на украинскую делегацию с целью убедить ее принять сделку. Источник сказал, что США «видят себя исключительно как посредники, а не как сторона», поддерживающая Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Киева проводят во Флориде переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что среди ключевых тем переговоров обсуждаются сроки проведения выборов.

    30 ноября 2025, 12:47 • Новости дня
    Минобороны сообщило о поражении бригад ВСУ на нескольких фронтах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по соединениям ВСУ, уничтожив личный состав, технику и укрепленные позиции в нескольких районах Донбасса и Украины, сообщает Минобороны.

    Войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Садки, Павловка, Хотень и Храповщина Сумской области, а также в городе Сумы, передает Министерство обороны России. На харьковском направлении были атакованы подразделения трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах Митрофановка, Вильча, Плоское и Волчанск, потери противника превысили 110 военнослужащих и шесть автомобилей.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, уничтожив до 220 бойцов ВСУ, 13 автомобилей, пусковую установку RAK-SA-12, 12 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов в ряде населенных пунктов Харьковской области.

    На донецком направлении подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и теробороны ВСУ в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики, потери ВСУ – до 50 человек, бронетехника и артиллерия.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, атаковала силы семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, а также других подразделений ВСУ и нацгвардии в Донецкой Народной Республике и одной точке Харьковской области. В Красноармейске подразделения 2-й армии продвигались на востоке города и микрорайоне Динас, проводя зачистку Ровного и войдя в Гришино. За сутки ВСУ в этом районе потеряли более 260 военнослужащих, а всего на участке ответственности группировки «Центр» – до 450 бойцов, два автомобиля и артиллерийское орудие.

    В Запорожской области подразделения «Восток» продолжили наступление, атаковав два механизированных, два штурмовых бригады и три штурмовых полка ВСУ в семи населенных пунктах, убито до 160 военных. Группировка «Днепр» ликвидировала в Запорожской и Херсонской областях до 40 военнослужащих ВСУ, уничтожив семь автомобилей и склад.

    За сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили военные предприятия, склады горючего, объекты хранения и подготовки беспилотников, а также укрытия ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили реактивный снаряд HIMARS и 230 самолетных беспилотников.

    По данным Минобороны, всего с начала спецоперации уничтожено 668 самолетов, 283 вертолета, 99 690 беспилотников, 638 зенитных комплексов, 26 318 танков и бронированных машин, 1 622 боевые машины залпового огня, 31 638 орудий и минометов, 47 986 единиц военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продвинулись в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас. Минобороны показало видео освобождения Затишья в Запорожской области. Использование бурятского языка помогло обеспечить скрытность при освобождении Нового Запорожья.

    30 ноября 2025, 23:28 • Новости дня
    Умеров счел переговоры с США по Украине успешными

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча украинской и американской делегаций во Флориде по вопросам урегулирования ситуации на Украине была «успешной и продуктивной», заявил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    «В Женеве была успешная встреча, и сегодня этот успех развивается», – приводит слова Умерова ТАСС.

    Умеров назвал переговоры «успешными и продуктивными», подчеркнув, что стороны обсудили все ключевые вопросы, важные для Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине. Источник Agence France-Presse заявил, что США видят себя исключительно как посредников, а не как сторону, поддерживающую Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву.

    1 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    Россия расширила список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин России расширил перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в недружественные страны, чтобы не допустить их использования в интересах ВСУ, следует из соответствующего документа.

    В перечень попали химические соединения и материалы, востребованные для военной и электронно-оптической аппаратуры: ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия, фосфид галлия, а также обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура – передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечено, что эти материалы крайне востребованы при создании, в частности, средств наведения и приборов ночного видения, которые применяются в том числе украинскими военными в зоне спецоперации.

    Власти указывают, что недружественные страны пытаются скрывать истинные цели покупки подобных компонентов у российских поставщиков, чтобы обеспечить собственные производства военной аппаратуры, «в которой остро нуждается киевский режим».

    Принятие решения, как следует из сопроводительных материалов к постановлению, направлено на защиту национальных интересов России и ее безопасности, в том числе в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России в марте 2022 года утвердило перечень товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны. Список этих товаров с того времени расширяли несколько раз.

    Газета ВЗГЛЯД составила «Рейтинг недружественных правительств».

    30 ноября 2025, 13:07 • Новости дня
    Система «Купол Донбасса» отразила 309 атак дронов ВСУ за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю отразила в Донецкой народной республике (ДНР) 309 атак украинских беспилотников, сообщили в региональном УФСБ России.

    Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за последние семь дней предотвратила 309 террористических атак украинских БПЛА, сообщает ТАСС. По официальной информации, над Донецком и Макеевкой были уничтожены 196 дронов, а над Горловкой – 113.

    В сообщении подчеркивается, что возле электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка был перехвачен украинский беспилотник «Чаклун», оснащенный боевым зарядом и системой самоликвидации. В Макеевке Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на распределительный энергоузел с использованием чешского ударного дрона FP-1.

    Власти указали, что Горловка вновь подвергалась массированным налетам беспилотников FPV с самодельными взрывными устройствами. Несмотря на густой туман, что затрудняло визуальное управление летательными аппаратами, дроны направлялись в сторону города, однако все были успешно перехвачены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за неделю отразила 874 атаки дронов. В ДНР за неделю сорвали почти 260 нападений украинских беспилотников. Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой.

    30 ноября 2025, 23:45 • Новости дня
    Рубио заявил о «хорошем понимании» Вашингтоном позиции России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты хорошо понимают позицию российского руководства по украинскому урегулированию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «У нас есть довольно хорошее понимание их взглядов», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он уточнил, что представители США регулярно взаимодействуют с российскими коллегами «на разных уровнях».

    Рубио отметил, что Москва должна «быть частью уравнения» в урегулировании ситуации на Украине. В этом контексте он сообщил, что переговоры «продолжатся позднее на неделе, Уиткофф отправляется в Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России Владимира Путина в Индию.

    Рубио заявил, что Вашингтон реалистично относится к сложности переговорного процесса по Украине. Американская сторона провела встречу с украинской делегацией во Флориде.

    30 ноября 2025, 23:19 • Новости дня
    Рубио назвал реалистичным подход США к переговорам по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, встреча американской стороны с делегацией Украины во Флориде была продуктивной и позволила достичь прогресса, передает РИА «Новости».

    «Мы по-прежнему реалистично оцениваем, насколько это сложно, но настроены оптимистично», – сообщил Рубио после переговоров.

    Он отметил, что США стремятся не только к завершению конфликта на Украине, но и хотят обеспечить безопасность для Украины в долгосрочной перспективе. По его словам, обсуждение связано с условиями завершения боев и вопросами «долгосрочного процветания» Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN заявлял, что переговоры проходят «жестко, но очень конструктивно». Источник Agence France-Presse заявил, что США видят себя исключительно как посредников, а не как сторону, поддерживающую Украину.

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
