По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Российский рынок акций начал зиму с уверенного роста котировок
Российский рынок акций в начале первой утренней торговой сессии зимы умеренно повышается, следует из данных Московской биржи.
Российский рынок акций показал умеренный рост утром первого декабря, передает РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, к 7:04 индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) вырос на 0,44%, достигнув отметки 2688,13 пункта. Утренняя торговая сессия на рынке акций вновь стала доступна с 27 января – теперь торги проходят с 6:50 до 9:50.
Основная торговая сессия, как и ранее, длится с 9:50 до 18:50, этот период определяет официальное значение основного индекса Мосбиржи (iMOEX). Индекс с дополнительным кодом (iMOEX2) рассчитывается для информационных целей во время всех торгов, с 7:00 до 23:50, и в основную сессию полностью совпадает с основным индексом.