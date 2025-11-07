Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

Трамп назвал нежелание России прекратить боевые действия преградой саммиту

Tекст: Вера Басилая

Дональд Трамп заявил, что основной преградой для проведения встречи с Владимиром Путиным в Будапеште является нежелание России «останавливаться» и прекращать боевые действия на Украине, передает ТАСС. Об этом он рассказал во время беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

В ответ на вопрос о причинах задержки саммита Трамп отметил: «Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся».

Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем.

Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами, но требует серьезной экспертной подготовки.