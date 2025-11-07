Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.7 комментариев
Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште
Президент США Дональд Трамп назвал главной преградой для организации саммита в Будапеште нежелание России «останавливаться» и прекратить боевые действия на Украине.
Дональд Трамп заявил, что основной преградой для проведения встречи с Владимиром Путиным в Будапеште является нежелание России «останавливаться» и прекращать боевые действия на Украине, передает ТАСС. Об этом он рассказал во время беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
В ответ на вопрос о причинах задержки саммита Трамп отметил: «Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся».
Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем.
Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами, но требует серьезной экспертной подготовки.