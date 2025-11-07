Песков не стал обсуждать высказывания Трампа о прогрессе по Украине

Парому из Трабзона отказали в высадке пассажиров в Сочи

Tекст: Вера Басилая

Паром Sea Bridge прибыл из турецкого Трабзона к берегам Сочи, однако спустя 11 часов пребывания на рейде так и не получил разрешение на вход в порт и высадку пассажиров. На борту судна находились 20 человек, среди которых два гражданина Турции и 18 граждан России, которые самостоятельно приобрели билеты на этот рейс, передает ТАСС.

Паром вышел из Трабзона в среду вечером и прибыл в район порта Сочи в четверг утром, однако российская сторона не разрешила высадку пассажиров, поскольку у судна отсутствовали необходимые документы. Кроме того, порт Сочи был временно закрыт для учений, что также стало препятствием для захода.

Ассоциация туроператоров России уточнила, что этот рейс должен был стать первым в восстановленном морском сообщении между Сочи и Трабзоном после перерыва в 14 лет. Ранее паром уже совершал тестовый рейс, но тогда был возвращен из-за неурегулированных вопросов безопасности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отмечал, что запуск регулярного паромного сообщения между Трабзоном и Сочи преждевременен и связан с рисками для безопасности. По его словам, соответствующие ведомства и органы информировали инициаторов перевозки о позиции региональных властей, однако организаторы попытались получить разрешение напрямую у Росморречфлота.

Судно Seabridge, рассчитанное на 450 пассажиров, 6 ноября вышло из Трабзона и направилось в Сочи.