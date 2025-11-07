Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.2 комментария
Песков не стал обсуждать высказывания Трампа о прогрессе по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку словам президента США Дональда Трампа о якобы достигнутом прогрессе Вашингтона по украинскому урегулированию.
Песков ответил на просьбу журналистов прояснить позицию России по высказываниям президента США, передает ТАСС.
Он заявил: «Оставил бы без комментариев. Потому что какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет».
Ранее Трамп заявил, что имеется существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине.
По словам Трампа, Путин говорил ему, что Москва на протяжении десяти лет предпринимала попытки урегулировать ситуацию на Украине.
При этом Трамп отказался рассматривать вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.