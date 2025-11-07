Захарова сравнила статью FT о встрече Лаврова и Рубио с детективом

Tекст: Елизавета Шишкова

Она прокомментировала публикацию Financial Times о якобы состоявшейся в Нью-Йорке встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС.

Захарова заявила: «Эта фантастическая история, на мой взгляд, достойна произведений Агаты Кристи». Также дипломат отметила, что подобные материалы направлены на создание инфоповодов для других СМИ.

Захарова подчеркнула, что публикация FT необходима для того, чтобы инициировать волну обсуждений в медиапространстве. «Она нужна была для того, чтобы затем были запущены круги по воде от этой публикации. Чтобы она была тем самым источником. Вы посмотрите, как эта тема начала перепеваться уже дальше», указала официальный представитель МИД России.

Между тем ранее Рубио заявил о готовности к встречам с российскими официальными лицами для содействия мирному урегулированию на Украине.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что на данный момент соглашений о встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио в Будапеште не существует.

Мария Захарова отметила, что сообщения Запада о срыве переговоров направлены на поддержку Владимира Зеленского в украинском информационном поле.