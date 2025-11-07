  • Новость часаЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет
    Кремль прокомментировал слухи о «немилости» Лаврова
    В Днепропетровске запретили публично использовать русскоязычные произведения
    Президент Мексики подверглась сексуальному насилию на улице
    Российские войска освободили запорожскую Успеновку
    Эксперт оценил планы Азербайджана перевести армию на стандарты НАТО
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2»
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    7 ноября 2025, 13:25 • Новости дня

    Захарова сравнила статью FT о встрече Лаврова и Рубио с детективом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично охарактеризовала материал FT о якобы встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, сравнив публикацию с произведением Агаты Кристи.

    Она прокомментировала публикацию Financial Times о якобы состоявшейся в Нью-Йорке встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС.

    Захарова заявила: «Эта фантастическая история, на мой взгляд, достойна произведений Агаты Кристи». Также дипломат отметила, что подобные материалы направлены на создание инфоповодов для других СМИ.

    Захарова подчеркнула, что публикация FT необходима для того, чтобы инициировать волну обсуждений в медиапространстве. «Она нужна была для того, чтобы затем были запущены круги по воде от этой публикации. Чтобы она была тем самым источником. Вы посмотрите, как эта тема начала перепеваться уже дальше», указала официальный представитель МИД России.

    Между тем ранее Рубио заявил о готовности к встречам с российскими официальными лицами для содействия мирному урегулированию на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что на данный момент соглашений о встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио в Будапеште не существует.

    Мария Захарова отметила, что сообщения Запада о срыве переговоров направлены на поддержку Владимира Зеленского в украинском информационном поле.

    5 ноября 2025, 14:45 • Новости дня
    МИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    МИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва настаивает на возвращении российской дипсобственности Соединенными Штатами Америки, подчеркивая, что имущество с дипиммунитетом удерживается вопреки международным нормам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, США должны возвратить российскую дипломатическую собственность – это требование не подлежит отмене, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил: «Собственность необходимо вернуть. Это неотменимое требование. Хоть бы они не позорились, они забрали государственную собственность, защищенную дипиммунитетом, и возвращать не хотят».

    Рябков подчеркнул, что действия Вашингтона являются не просто ошибкой, а грубым нарушением всех существующих международных норм, регулирующих вопросы дипломатической собственности. По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо срочно исправить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил бывшего президента США Барака Обаму в изъятии российской дипломатической собственности.

    Россия добивается возвращения своей дипсобственности в США.

    Россия ранее поднимала вопрос о возврате дипсобственности на переговорах с американской стороной.

    6 ноября 2025, 19:42 • Новости дня
    Брэд Питт требовал у Джоли 35 млн долларов за винодельню
    Брэд Питт требовал у Джоли 35 млн долларов за винодельню
    @ Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках судебного спора о французской винодельне Chateau Miraval Брэд Питт потребовал от Анджелины Джоли компенсацию за ущерб в размере 35 млн долларов.

    Американский актер Брэд Питт потребовал через суд компенсацию в размере 35 млн долларов от своей бывшей супруги Анджелины Джоли по делу о французской винодельне Chateau Miraval, сообщает журнал Us Weekly со ссылкой на документы и электронные письма. Иск был подан в ноябре 2022 года из-за продажи Джоли своей доли винодельни третьей стороне без согласия Питта, что, по его словам, нарушило их прежние договоренности.

    Питт настаивал, что сделка была несогласованной, тогда как Джоли отрицала необходимость получения его разрешения. В конце октября 2025 года, по данным издания, Питт представил суду электронную переписку Джоли с юристами, считая эти письма доказательством его позиции. Адвокат Джоли отметил: «Мы отмечаем, что обременительный характер любого производства – дело рук самого Питта, он предъявляет Джоли иск на 35 миллионов долларов возмещения ущерба... ему приходится нести расходы на подготовку документов, которые могут подтвердить или не подтвердить ущерб».

    Судебные документы указывают, что Питт и его команда предлагали Джоли 55 миллионов долларов за ее долю в Miraval, однако она отказалась от этих переговоров и реализовала свою часть компании Stoli. Джоли мотивировала отказ требованием Питта о подписании соглашения о неразглашении, которое запрещало бы обсуждение не только продажи, но и любых подробностей личной жизни, включая обвинения в насилии с его стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юридические документы раскрыли новые подробности о конфликте Анджелины Джоли и Брэда Питта вокруг поместья Chateau Miraval и последствиях их семейной жизни. Брэд Питт стал владельцем особняка на Голливудских холмах за 12 млн долларов, который раньше принадлежал гитаристу The Killers Дэйву Кюнингу. Брэд Питт и Джордж Клуни позировали на российском мотоцикле Ural с коляской для журнала GQ.

    7 ноября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

    «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    7 ноября 2025, 06:46 • Новости дня
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Есть существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Россия и Украина. Мы пока не достигли [мира], но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

    Трамп высказал надежду, что стороны «поступят очень умно» в «какой-то момент» и согласятся достичь мирного решения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняют недоверие сторон, однако он отметил определенный прогресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценить возможность возвращения к переговорам по Украине невозможно из-за позиции Киева.

    7 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне заявлений США об отказе выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса компания сообщила, что отзывает предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

    «Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов «Лукойла», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Министерство финансов США заявляло, что, пока идет конфликт на Украине, Gunvor не получит лицензию «на деятельность и извлечение прибыли». Какое разрешение имеется в виду, ведомство не уточнило.

    Минфин США также заявил, что Gunvor якобы подконтрольна России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения американских санкций. «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH и согласовал ключевые условия сделки.

    Глава Gunvor Торбьерн Торнквист говорил, что в случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий.

    7 ноября 2025, 02:58 • Новости дня
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Проведение российского-американского саммита в Будапеште возможно уже через несколько дней после согласования «одного-двух» нерешенных вопросов в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», – приводит слова Орбана РИА «Новости» со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан сказал, если стороны достигнут согласия, может последовать прекращение огня и «мир на Украине».

    Беседуя с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, премьер-министр отметил, что одним из ключевых вопросов переговоров в Белом доме станут пути урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    5 ноября 2025, 12:43 • Новости дня
    Реакцию Путина на обострение отношений с США сочли неожиданной для мира

    Sohu назвал реакцию Путина на обострение отношений с США неожиданной для мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мировое сообщество оказалось удивлено действиями президента Владимира Путина в ответ на обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами, что сопровождалось продуманными военными и дипломатическими шагами, пишет Sohu.

    О реакции российского лидера на ужесточение санкций и перенос российско-американского саммита написали журналисты издания Sohu, передает RT.

    В материале отмечается, что Путин буквально за три дня совершил ряд резко сменявшихся действий, которые, как подчеркивают авторы, «оставили наблюдателей по всему миру в изумлении».

    Журналисты обратили особое внимание на успешные испытания новейших российских вооружений – крылатых ракет «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Также в публикации отдельно подчеркивается заявление Путина, в котором он предложил создать условия для сдачи в плен бойцам ВСУ, оказавшимся в окружении.

    По мнению авторов, такое сочетание жесткой силовой демонстрации и дипломатических шагов стало наглядной демонстрацией военной мощи России и дало понять, что стратегическая инициатива остается за Москвой.

    Напомним, Путин заявил о уникальных характеристиках подводного аппарата «Посейдон», который способен погружаться на глубину до тысячи метров. Система «Буревестник» превзошла все известные в мире ракетные комплексы по дальности полета.

    Эти новые разработки помогут стране добиться успехов не только в обороне, но и в гражданских сферах, включая строительство космических кораблей.

    Российские военные полигоны сохраняют боеготовность, а «Буревестник» и «Посейдон» уже не вызывают сомнений у военных специалистов.

    6 ноября 2025, 03:36 • Новости дня
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    5 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Эксперт Разбегин заявил о сопоставимости тоннеля Россия–США с Лефортовским

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект подводного тоннеля, который может соединить Чукотку и Аляску, по уровню технических сложностей сравним со строительством Лефортовского тоннеля в Москве, рассказал автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

    По его словам, техническая реализуемость сооружения тоннеля между Россией и США не вызывает сомнений, передает РИА «Новости». Разбегин отметил, что по степени сложности возведение такого объекта сопоставимо с реализацией Северомуйского тоннеля или Лефортовского тоннеля в Москве. По его словам, российские специалисты обладают всеми необходимыми знаниями и опытом для решения подобных задач.

    Разбегин подчеркнул: «Мы сейчас на основе серьезной доказательной базы можем сказать, что этот тоннель технически реализуем, безусловно экономически эффективен и целесообразен, и это тот уникальный проект, который затрагивает интересы практически всего мира».

    Исследования технических решений ведутся с 1990-х годов. Оптимальная конструкция включает два транспортных тоннеля и сервисный, соединенные перемычками. География пролива с двумя островами потребует разделить будущий тоннель на три части, наиболее протяженные из которых можно сравнить по длине с Евротоннелем. Общая длина объекта потенциально составит 98–112 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автор проекта назвал длину тоннеля между Россией и Аляской около 100 км. Материалы по строительству тоннеля между Россией и США были обновлены перед встречей лидеров двух стран. Глава РФПИ подтвердил обсуждение проекта подводного тоннеля между Россией и Аляской.

    5 ноября 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин сообщил о телеграмме Дарчиева с разъяснениями слов Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время совещания с членами Совбеза России Владимир Путин отметил, что по вопросу заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях в Москву поступила специальная телеграмма из Вашингтона от посла Александра Дарчиева.

    Посол России в США Александр Дарчиев направил в Москву телеграмму с разъяснениями относительно недавних высказываний президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

    «Что касается разъяснений, то многим коллегам поступила телеграмма из министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала разъяснений от Вашингтона по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Россия заявляла о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    Министерство обороны России сообщило о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    7 ноября 2025, 10:39 • Новости дня
    Посол Украины заявила о «позитивных» переговорах с США по «Томагавкам»

    Посол Украины Стефанишина заявила о «позитивных» переговорах с США по ракетам «Томагавк»

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины Ольга Стефанишина заявила, что ее страна ведет «позитивные» переговоры о покупке ракет «Томагавк» (Tomahawk) и другого оружия большой дальности, несмотря на отказ президента Дональд Трамп поставлять их Киеву, сообщает Bloomberg.

    Украинский посол в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном по вопросу закупки ракет Tomahawk и других систем дальнего действия. По словам дипломата, дискуссии ведутся, и Украина активно работает над увеличением финансовых возможностей для приобретения вооружения в США, сообщает Bloomberg.

    «Обсуждение все еще продолжается, но у нас много делегаций, которые работают над масштабированием доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества вооружений от США», – отметила Стефанишина.

    Она добавила, что речь идет не только о Tomahawk, но и о других ракетах разной дальности, и переговоры оцениваются как положительные.

    Стефанишина, занимающая пост посла всего около двух месяцев, подчеркнула выдержанный курс на укрепление связей с американскими властями, несмотря на заявления Дональда Трампа, который ранее критически высказывался о предоставлении Киеву дальнобойных вооружений и называл Владимира Зеленского диктатором.

    Зеленский за последние месяцы смог наладить более конструктивные отношения с администрацией Трампа после напряженной встречи в Овальном кабинете. При этом, несмотря на отказ США напрямую применять Tomahawk, Украина продолжает рассчитывать на поставки, чтобы повысить свои возможности нанесения ударов по инфраструктуре на территории России.

    Комментируя недавние массированные удары по энергетической инфраструктуре страны, Стефанишина подчеркнула, что Украина делает все возможное, чтобы усилить противовоздушную оборону: «Мы можем пережить эту и следующую зиму, но это не означает, что так должно быть».

    Она также предупредила, что любая пассивность международного сообщества воспринимается Москвой как сигнал к наращиванию сил.

    Ранее Британия передала Киеву новые крылатые ракеты Storm Shadow для продолжения ударов по целям на территории России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отправка ракет Tomahawk на Украину не способствует урегулированию конфликта и реализации обещаний США.

    6 ноября 2025, 10:10 • Новости дня
    Пискарев сообщил о подготовке Западом кампании против участников СВО на выборах

    Пискарев сообщил о планах Запада дискредитации участников СВО на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через иноагентов планируют провести масштабную информационную кампанию против кандидатов, участвовавших в СВО на выборах в Госдуму в 2026 году, заявил глава комиссии Госдуму по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Планы масштабной кампании по дискредитации кандидатов из числа участников спецоперации на Украине на выборах в Госдуму в 2026 году разрабатываются на Западе, следует из сообщения в Telegram-канале комиссии Госдумы.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал, что ответственными за реализацию этой кампании назначены преимущественно иноагенты. Он подчеркнул, что новый подход подтвержден резолюцией Брюссельской конференции, где присутствовали представители Европарламента, ПАСЕ, беглые иноагенты и экстремисты.

    «Планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов», – заявил Пискарев. По его словам, борьба за западное финансирование подталкивает эмигрантские круги к поиску все новых форм дискредитации российских военнослужащих.

    Пискарев отметил, что планы по запуску кампании и методы по дискредитации уже обсуждаются и отрабатываются за рубежом. Анализ действий иноагентов за 2023-2024 годы показывает, что кампания против российских военнослужащих становится главным направлением их работы.

    Ранее глава Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что на Россию оказывается колоссальное внешнее давление. Запад ведет широкомасштабную пропаганду против России.

    6 ноября 2025, 08:35 • Новости дня
    Эксперт Разбегин рассказал о сложности проекта тоннеля между Россией и США

    Разбегин заявил о необходимости 6 тыс. км путей для тоннеля между Россией и США

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожный тоннель между Чукоткой и Аляской потребует строительства 6 тыс. км пути и инвестиций в десятки миллиардов долларов, заявил автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

    Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской потребует строительства 6 тыс. километров железнодорожного полотна для соединения железных дорог России и США, передает РИА «Новости».

    Разбегин отметил, что нужно проложить порядка 4 тыс. километров дороги у нас и около 2 тыс. км на Аляске.

    «И это еще 35-40 миллиардов долларов, но это очень усредненные цифры», – заявил ученый.

    Ученый отметил, что проект тоннеля включает только железнодорожные пути, поскольку поезда считаются наиболее эффективным видом транспорта для таких маршрутов. По мнению Разбегина, тоннель может стать крупной транспортно-логистической магистралью, объединяющей практически все железные дороги мира в единую сеть.

    Проработка технических решений по строительству подобного тоннеля ведется уже c 1990-х. Перспективная схема предполагает устройство двух железнодорожных и одного сервисного тоннеля, соединенных сбойками для обслуживания.

    Особенностью будущей конструкции станет ее разделение на три части, с учетом расположения двух островов в Беринговом проливе. Короткая часть тоннеля между островами составит 4,5 км, а две остальные по длине будут сопоставимы с Евротоннелем между Францией и Британией. Общая длина подводной части может быть от 98 до 112 км.

    Ранее Разбегин заявил, что проект подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской по уровню технических сложностей сравним со строительством Лефортовского тоннеля в Москве.

    Длина тоннеля через Берингов пролив в зависимости от проекта может достичь 112 км с учетом использования двух островов.

    Президент США Дональд Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какова транспортная и экономическая востребованность этого проекта и кто заинтересован в его реализации.

    5 ноября 2025, 17:48 • Новости дня
    Сийярто подтвердил готовность Будапешта принять встречу Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия выразила готовность провести саммит президентов России и США в Будапеште при условии успешной подготовки мероприятия и достижении согласия сторон, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто сообщил о готовности Будапешта принять мирную встречу президентов России и США, если предварительная работа по ее организации будет успешной, передает ТАСС. По его словам, встреча будет возможна при условии, что обе стороны подготовятся к такому мероприятию и дадут согласие на участие.

    Сийярто заявил: «Венгрия готова принять мирный российско-американский саммит в Будапеште, если подготовительная работа будет успешной. Мы надеемся, что он завершится соглашением между президентами США и России, которое вернет мир в Центральную Европу».

    Министр также подчеркнул, что одна из наиболее значимых тем предстоящих переговоров между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября будет касаться урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, намеченная в Будапеште, отменена, но может быть проведена в будущем.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что перспективы саммита России и США в Будапеште зависят от позиции американской стороны.

    Дональд Трамп допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным при условии согласия по вопросу Украины.

    6 ноября 2025, 02:00 • Новости дня
    Песков не согласился с тем, что мир ближе к ядерной войне, чем в 1962 году

    Песков не поддержал мнение о большей по сравнению с 1962 годом ядерной угрозе

    Песков не согласился с тем, что мир ближе к ядерной войне, чем в 1962 году
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль не считает, что современный мир приблизился к ядерной войне больше, чем это было во время Карибского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, согласны ли в Кремле, что сейчас мир оказался ближе к ядерной войне, чем в октябре 1962 года. Он ответил: «Мы не стали бы приходить к таким заключениям», – передает ТАСС.

    Заявление Пескова прозвучало на фоне обсуждения поручения президента России Владимира Путина проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил изучить возможность подготовки к ядерным испытаниям. Президент назвал серьезным вопросом заявление США о вероятности проведения ядерных испытаний. Песков отметил, что речь идет именно о рассмотрении целесообразности, а не о прямом приказе на подготовку испытаний. Путин также заявил о готовности России отреагировать на ядерные испытания других государств.

    5 ноября 2025, 20:22 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии попыток США наладить четкий диалог

    Песков: Москва не видит попыток выстроить четкий диалог со стороны США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не наблюдает попыток Соединенных Штатов выстроить четкий и понятный сторонам диалог, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Такое мнение Песков высказал, комментируя противоречивые заявления, поступающие из Вашингтона, передает ТАСС.

    «Пока не фиксируем», – отметил он в ответ на вопрос, фиксирует ли Москва попытки выстроить диалог.

    Ранее Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США.

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Киев заставил Европу брать себе кредиты

    В Евросоюзе придумали альтернативу «репарационному кредиту»: дефицит украинского бюджета может быть профинансирован за счет средств из общего долга ЕС и грантов от стран – членов союза. Конкретное решение ожидается на предстоящем в декабре саммите лидеров стран ЕС. Как отмечают эксперты, спонсировать Украину оказалось проще за счет средств самих европейцев, нежели придумать механизм по изъятию российских замороженных активов. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

