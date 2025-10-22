Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.2 комментария
Захарова объяснила цель вбросов в западных СМИ о встрече Лаврова и Рубило
Захарова: Вбросы о срыве встречи Лаврова и Рубио нужны для поддержки Зеленского
Информационные вбросы Запада о срыве встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио призваны поддержать Владимира Зеленского на украинском информационном поле, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что западная «партия войны» распространяет вбросы о якобы срыве встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, передает радио Sputnik.
По словам Захаровой, эти информационные манипуляции не имеют целью подогреть интерес или разогреть аудиторию, а носят исключительно деструктивный характер.
«Я считаю, это глас той самой «партии войны» мировой, которой мир не нужен. Потому что эти истории придумывали со словом «срыв», «сорвать», «сорвалось», – заявила Захарова.
Она пояснила, что подобная информационная кампания организована для поддержки Зеленского. По ее мнению, такие вбросы должны создать для Зеленского повод для укрепления позиций внутри страны и в украинском медиапространстве.
Дипломат подчеркнула, что Зеленский вернулся из США «на щите, без своих традиционно бравурных настроений» после встречи с Дональдом Трампом. Она добавила, что «на фронтах хвалиться ему нечем», а его окружение погрязло во внутренних конфликтах.
В этом контексте Захарова считает, что «партии войны» необходимо создавать информационные поводы, чтобы поддержать его хотя бы на медийном уровне.
Ранее СМИ писали, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио была отложена на неопределенный срок.
Портал Axios писал, что Белый дом не считает необходимой личную встречу Лаврова и Рубио после их телефонного разговора.
Financial Times сообщала, что Лавров и Рубио планируют прибыть в Будапешт для встречи 30 октября.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию вокруг слухов о встрече Лаврова и Рубио инфобалаганом.
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что никаких договоренностей о проведении такой встречи не было и говорить о переносе некорректно.