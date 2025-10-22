  • Новость часаПодполье сообщило о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом
    Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    22 октября 2025, 10:02 • Новости дня

    Захарова объяснила цель вбросов в западных СМИ о встрече Лаврова и Рубило

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Информационные вбросы Запада о срыве встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио призваны поддержать Владимира Зеленского на украинском информационном поле, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что западная «партия войны» распространяет вбросы о якобы срыве встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, передает радио Sputnik.

    По словам Захаровой, эти информационные манипуляции не имеют целью подогреть интерес или разогреть аудиторию, а носят исключительно деструктивный характер.

    «Я считаю, это глас той самой «партии войны» мировой, которой мир не нужен. Потому что эти истории придумывали со словом «срыв», «сорвать», «сорвалось», – заявила Захарова.

    Она пояснила, что подобная информационная кампания организована для поддержки Зеленского. По ее мнению, такие вбросы должны создать для Зеленского повод для укрепления позиций внутри страны и в украинском медиапространстве.

    Дипломат подчеркнула, что Зеленский вернулся из США «на щите, без своих традиционно бравурных настроений» после встречи с Дональдом Трампом. Она добавила, что «на фронтах хвалиться ему нечем», а его окружение погрязло во внутренних конфликтах.

    В этом контексте Захарова считает, что «партии войны» необходимо создавать информационные поводы, чтобы поддержать его хотя бы на медийном уровне.

    Ранее СМИ писали, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио была отложена на неопределенный срок.

    Портал Axios писал, что Белый дом не считает необходимой личную встречу Лаврова и Рубио после их телефонного разговора.

    Financial Times сообщала, что Лавров и Рубио планируют прибыть в Будапешт для встречи 30 октября.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию вокруг слухов о встрече Лаврова и Рубио инфобалаганом.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что никаких договоренностей о проведении такой встречи не было и говорить о переносе некорректно.

    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    21 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио планируют прибыть в Будапешт для встречи 30 октября, пишет Financial Times (FT).

    «Министры иностранных дел России и США, как ожидается, приедут в Будапешт 30 октября», – говорится в публикации FT, передает «Газета.Ru».

    Накануне Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор.

    Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча Лаврова и Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. МИД опроверг эту информацию.

    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    21 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента США Дональда Трампа нет планов проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника в администрации Трампа.

    «У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», – приводит агентство слова собеседника.

    Он также подчеркнул, что недавно состоявшийся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио был продуктивным. По его словам, благодаря этому обмену мнениями между дипломатами США и России, необходимости в дополнительной личной встрече между ними сейчас не возникает.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    21 октября 2025, 11:55 • Новости дня
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о подготовке встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио, назвав ситуацию инфобалаганом.

     Захарова назвала инфобалаганом ситуацию, сложившуюся вокруг слухов о якобы готовящейся встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС. Она посоветовала журналистам не участвовать в распространении таких сообщений.

    Ранее канал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что встреча Лаврова и Рубио, которая якобы готовилась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что «нельзя отложить то, что не было согласовано», добавив, что вопрос о встрече в конкретном плане не поднимался.

    Захарова также с иронией прокомментировала ситуацию, заявив: «Эту ситуацию можно описать только одной фразой: «Утечка CNN опровергла слух Reuters». Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу Лаврова и Рубио отменили. Госдепартамент раскрыл детали их телефонного разговора. Лавров и Рубио провели первый после переговоров Путина и Трампа диалог.

    22 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Reuters: Россия направила США ноту с условиями мира по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва якобы изложила свои требования по мирному соглашению с Украиной в неофициальном меморандуме, переданном американской стороне и касающемся статуса Донбасса, сообщают информационные агентства.

    Россия направила Соединенным Штатам дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной, сообщили два неназванных американских чиновника Reuters, передает «Газета.Ru».

    Речь идет о документе в формате non-paper, то есть неофициальном дипломатическом меморандуме, который был передан американской стороне.

    В этом документе Москва подтвердила свои предыдущие требования, в числе которых фигурирует установление контроля над всей территорией Донбасса.

    Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявлял об отсутствии скорых поставок киевскому режиму ракет Tomahawk.

    Также пресса указывала, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять российские условия.

    22 октября 2025, 02:13 • Новости дня
    США предложили компаниям использовать оружейный плутоний для реакторов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство энергетики США объявило о доступе компаний к оружейному плутонию для производства топлива для современных ядерных реакторов.

    Как сообщает Financial Times, министерство энергетики США опубликовало заявку, позволяющую энергетическим компаниям получить до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок периода холодной войны. Агентство Reuters ранее уточняло, что объем может составить около 20 тонн, которые будут предоставлены для использования в качестве топлива для реакторов.

    В документе отмечается, что компании должны будут перерабатывать ядерные отходы и использовать полученное топливо в современных реакторах. Этот шаг, по мнению издания, связан с попыткой снизить зависимость от России в цепочках поставок урана и укрепить самостоятельность США в ядерной сфере.

    По информации газеты, заявки на участие уже готовят, как минимум, две компании: Oklo Inc., специализирующаяся на реакторах, использующих ядерные отходы, и Newcleo, разрабатывающая передовые модульные реакторы. Ожидается, что они будут участвовать в инициативе по переработке плутония для гражданских нужд.

    Ранее попытка реализовать подобный проект в гражданской энергетике была отменена в 2018 году из-за резкого увеличения стоимости переработки плутония в топливо, сообщает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия приступила к разработке проекта запрета на импорт урана из России в Европейский союз. Госдума денонсировала соглашение с США по утилизации плутония. Власти Индии планируют разрешить частным компаниям добычу, импорт и переработку урана.

    22 октября 2025, 07:55 • Новости дня
    @ Allison Robbert /Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди – прим. ВЗГЛЯД) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Индия якобы уже сократила и продолжает сокращать объем закупок российской нефти.

    Ранее СМИ сообщали, что США и Индия существенно сократили разногласия по таможенным тарифам, однако вопрос импорта российской нефти Индией по-прежнему вызывает напряженность на переговорах.

    Напомним, Вашингтон ввел 50% тарифы на индийские товары. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливыми.

    21 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Axios: Лавров и Рубио обсудили вопросы без необходимости личной встречи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом не видит необходимости в личной встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио после их телефонного разговора, пишет портал Axios.

    Представитель Белого дома сообщил порталу Axios, что между Лавровым и Рубио уже состоялся «продуктивный разговор», передает РИА «Новости».

    «Лавров и Рубио провели продуктивный разговор, поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется», – приводит издание слова собеседника.

    Ранее издание Financial Times писало, что Лавров и Рубио планируют прибыть в Будапешт для встречи 30 октября.

    CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча Лаврова и Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. МИД опроверг эту информацию.

    21 октября 2025, 13:23 • Новости дня
    Песков заявил о сложностях подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Москве и Вашингтону предстоит провести сложные переговоры перед саммитом лидеров России и США в Будапеште.

    Москва и Вашингтон должны провести серьезную подготовительную работу перед встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам: «Настроения рабочие. Но работа предстоит непростая». Эти слова стали ответом на вопрос о том, как в Кремле относятся к предстоящему саммиту и возможно ли его быстро подготовить.

    Песков подчеркнул, что процесс подготовки встречи требует значительных усилий с обеих сторон и не может быть завершен в короткие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что раскрытие позиций России до переговоров с США может негативно сказаться на дипломатических усилиях.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Вашингтон для организации визита Дональда Трампа в Будапешт.

    Подготовка саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не началась, подробности встречи отсутствуют.

    21 октября 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах реализовать договоренности Путина и Трампа вместе с Рубио

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора российский министр Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили решимость реализовывать договоренности, достигнутые между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, включая итоги обсуждений на Аляске.

    Как передает ТАСС, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио они подтвердили твердую готовность реализовывать договоренности между президентами России и США.

    Лавров отметил, что обсуждение проходило с учетом договоренностей, достигнутых лидерами двух стран 16 октября, а также во время их телефонных контактов и на встрече на Аляске.

    Министр подчеркнул: «Мы вчера говорили достаточно подробно с Марко Рубио, в соответствии с той договоренностью, которой достигли президенты 16 октября в ходе их телефонных переговоров, и мы подтвердили нашу твердую нацеленность на то, чтобы двигаться в соответствии с теми пониманиями, с теми договоренностями, которые были достигнуты между президентами Путиным и Трампом, прежде всего на Аляске, ну и в ходе их телефонных контактов».

    Также Лавров сообщил, что стороны договорились продолжить телефонные контакты для лучшего понимания позиций и совместного поиска правильного направления дальнейших шагов.

    Ранее СМИ сообщили, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио была отложена на неопределенный срок.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной площадке для встречи лучше адресовать МИДу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию вокруг слухов о подготовке встречи инфобалаганом.

    21 октября 2025, 14:29 • Новости дня
    Лавров заявил о неизменности позиции России после переговоров на Аляске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что взгляды Москвы не изменились по сравнению с договоренностями, достигнутыми на переговорах на Аляске.

    Российская сторона не пересматривала свою позицию относительно договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президентов России и США на Аляске, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

    Лавров отметил: «Хочу официально подтвердить, Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал, когда он сказал, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет».

    По словам главы МИД, Москва остается верной этой формуле и подтвердил это в разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио. Лавров добавил, что призывы из Вашингтона к немедленной остановке противоречат пониманию причин конфликта, которые были четко осознаны американской стороной с приходом Дональда Трампа к власти и сформулированы им ранее.

    Ранее Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили решимость реализовать договоренности, достигнутые между президентами России и США, включая итоги обсуждений на Аляске.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что дипломатическое направление, заданное на российско-американском саммите на Аляске, не имеет альтернатив.

    21 октября 2025, 22:53 • Новости дня
    Генсек НАТО решил нанести внеплановый визит Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершит внеплановую поездку в Вашингтон, где планирует провести переговоры с Дональдом Трампом.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте готовится нанесте экстренный визит в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС. Пресс-служба альянса уточнила, что визит состоится 21-22 октября и в его программе не предусмотрены подходы к прессе.

    В заявлении отмечено: «21-22 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Подходов к прессе не будет».

    По информации источников, этот визит не был запланирован ранее и не значился в официальной программе главы альянса. Причины срочности поездки не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны Евросоюза и НАТО являются самой деструктивной силой на мировой арене.

    В Лондоне на следующей неделе обсудят европейский план по мирному урегулированию конфликта на Украине с условиями предоставления гарантий безопасности и снятия санкций.

    21 октября 2025, 12:57 • Новости дня
    Песков назвал невозможным публичное раскрытие предложений России США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что обнародование позиций России перед переговорами с США может навредить самой сути дипломатических усилий.

    Озвучивание предложений России, с которыми страна намерена выступить на саммите с США, в публичном, так называемом «мегафонном режиме» невозможно, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков заявил на брифинге: «Естественно, озвучивание предложений не может быть в таком, знаете, мегафонном режиме. Это все-таки достаточно дискретный процесс, [он] должен быть в интересах этого самого процесса и его результативности».

    Песков отметил, что этот подход связан с необходимостью сохранять эффективность переговорного процесса, а не с отсутствием новых идей или инициатив со стороны России. Представитель Кремля пояснил, что любые предложения обсуждаются в закрытом формате в интересах достижения результата.

    Помимо этого, на брифинге Песков также прокомментировал информацию о возможном участии стран Евросоюза в предстоящем саммите России и США в Будапеште. По его словам, говорить об этом пока преждевременно, поскольку такие детали не обсуждались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита президента США Дональда Трампа в Будапешт.

    Некоторые лидеры стран Евросоюза лоббируют свое участие во встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    21 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков переадресовал в МИД вопрос о месте встречи Лаврова и Рубио

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной площадке для встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио лучше адресовать МИДу.

    Песков подчеркнул: «Это нужно спрашивать в министерстве иностранных дел». На брифинге в Кремле он уточнил, что именно внешнеполитическое ведомство сможет дать более точную информацию о возможном месте переговоров, передает ТАСС.

    Во вторник CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. Позже МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о подготовке встречи Лаврова и Рубио, назвав ситуацию инфобалаганом.

    21 октября 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии точных сроков саммита России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точные сроки проведения саммита Россия-США отсутствуют.

    По его словам, «у нас есть понимание президентов, но нельзя отложить то, что не фиксировалось. Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков. Нужна подготовка, серьезная подготовка», передает ТАСС.

    Песков пояснил, что, по заявлениям обеих сторон, на подготовку встречи потребуется время, и изначально конкретные даты не обсуждались. Так пресс-секретарь прокомментировал сообщения СМИ о возможной отсрочке встречи лидеров двух стран.

    Он также отметил, что планы по проведению саммита остаются в силе, однако на вопрос о возможных сроках проведения встречи точного ответа не дал. Песков подчеркнул, что ключевым фактором является тщательная подготовка к переговорам.

    Ранее Песков подчеркнул, что обнародование позиций России перед переговорами с США может навредить самой сути дипломатических усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита президента США Дональда Трампа в Будапешт. Некоторые лидеры стран Евросоюза лоббируют свое участие во встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

