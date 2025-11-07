11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.0 комментариев
Силовики сообщили о полном прорыве обороны ВСУ в Успеновке
В районе населенного пункта Успеновка под Гуляйполем украинские подразделения лишились стабильной обороны, несмотря на попытки сдерживать наступление российских частей, сообщили в российских силовых структурах.
Российские силовые структуры сообщили, что оборона подразделений ВСУ в Успеновке Запорожской области практически перестала существовать, передает ТАСС.
Бойцы 218-го гвардейского танкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток» скрытно выходят к реке Янчур и форсируют ее вброд.
Далее под прикрытием дронов танкисты достигают юго-западной окраины поселка, проходя сквозь населенный пункт. Отмечается, что, несмотря на наличие водной преграды и обстреливаемых подступов, оборона противника рушится.
Собеседник агентства заявил: «Так рушится оборона противника в этом немаленьком населенном пункте, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов. Фактически оборона противника сломлена».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское. Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области.