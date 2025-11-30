  • Новость часаВ результате атаки ВСУ на Севастополь пострадала 15-летняя девочка
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    30 ноября 2025, 22:46 • Новости дня

    Голосование на выборах депутатов всех уровней завершилось в Приднестровье

    Tекст: Антон Антонов

    В Приднестровье прошло голосование на выборах депутатов парламента и местных советов, а также глав сел и поселков, сообщил ЦИК ПМР.

    Избирательные участки прекратили работу в 20.00 по местному времени (21.00 мск), члены комиссий начали подсчету голосов, передает РИА «Новости».

    В единый день голосования определяются 33 депутата Верховного совета, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Предварительные итоги голосования станут известны 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Приднестровья начали расследование случаев давления со стороны спецслужб Молдавии на сотрудников избиркомов.

    30 ноября 2025, 15:51 • Новости дня
    The Times назвала замену Зеленскому

    The Times: Залужный может заменить Зеленского на посту президента Украины

    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный может стать основным соперником Владимира Зеленского на возможных выборах на Украине, сообщили СМИ.

    The Times ссылается на исследование общественного мнения, которое показывает, что только Залужный может составить серьезную конкуренцию Владимиру Зеленскому на президентских выборах. Преимущество Залужного основано на его репутации «героя войны» и роли в командовании армией в первые месяцы конфликта, передает РБК.

    По данным опубликованных диаграмм, в январе 2024 года Зеленский уверенно опережал: его поддерживали более 45% избирателей, а Залужного – чуть более 30%. Однако к осени того же года ситуация изменилась – 30% избирателей были готовы проголосовать за Залужного, в то время как за Зеленского – только 20%. Весной 2025 года позиции действующего президента снова выросли до более 40%, тогда как у Залужного они снизились до 20%.

    К осени 2025 года разрыв между двумя кандидатами стал минимальным – менее 5%. Согласно диаграмме, Зеленский мог бы набрать чуть менее 30% голосов, а Залужный – немного более 25%. Причиной падения рейтинга Зеленского называют коррупционный скандал, который разгорелся в ноябре и привел к серьезному снижению его популярности.

    Бывший экономический советник Владимира Зеленского Александр Роднянский-младший в интервью для The Economist отметил, что «коррупционный кризис может привести к его отставке». В результате доверие к действующему президенту упало в два раза согласно опросам на фоне продолжающегося расследования компетентными органами.

    В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Владимир Зеленский сам согласовывал коррупционные схемы в украинской энергетической сфере.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта на Украине с Россией. Зеленский также заявил, что проведение президентских выборов на Украине возможно только при прекращении огня и международной поддержке.

    Представитель Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах.

    30 ноября 2025, 13:07 • Новости дня
    В Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть подход к делу Долиной

    Глава комитета ГД по вопросам собственности призвал ВС вынести новое постановление по делу Долиной

    В Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть подход к делу Долиной
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов обратился к руководству Верховного суда с просьбой тщательно рассмотреть дело певицы Ларисы Долиной и принять развернутое постановление пленума.

    По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова (КПРФ), необходимо подробно проанализировать отказ в двусторонней реституции и соотнести его с положениями Гражданского кодекса и законом о компенсациях добросовестным приобретателям недвижимости, передает РИА «Новости».

    Депутат считает, что подобное постановление способно задать «иной вектор» для всей судебной практики по спорам о вторичном жилье и продемонстрировать, что добросовестный покупатель не должен нести все риски обмана третьих лиц. «Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», – заявил глава думского комитета.

    По мнению Гаврилова, нынешняя судебная практика сложилась таким образом, что даже при тщательной проверке только покупатель несет риски, связанные с возможными нарушениями добросовестности продавца. При этом законы, отметил Гаврилов, предусматривают возврат средств и имущества обеим сторонам (двустороннюю реституцию), а отход от этой нормы возможен лишь в исключительных случаях.

    Депутат также обратил внимание, что если сложившаяся судебная практика сохранится, воспользоваться компенсационным механизмом через казну станет почти невозможно. Он напомнил, что покупателям советуют страховать сделки, однако любые меры безопасности не гарантируют полной защиты, поскольку окончательное решение всегда остается за судом высшей инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд подтвердил право Долиной на квартиру в Хамовниках и отклонил иск к ней на 112 млн рублей. Было заявлено, что певица подписала договор продажи под давлением телефонных аферистов.

    После этого по всей стране началась волна возвратов квартир продавцам, когда покупатели стали заявлять о влиянии мошенников на сделки.

    Между тем юристы нашли способы защиты от так называемой бабушкиной схемы при покупке жилья.

    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    30 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    Залужный: Условия соглашения для Украины каждый раз не становятся лучше

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантиями безопасности для Украины могли бы стать вступление в НАТО, размещение ядерного оружия или большого военного контингента, но сегодня об этом речь не идет, заявил экс-главкомом ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, отметив, что условия мирного соглашения для Киева не становятся лучше.

    «Тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, – очевиден», – приводят слова Залужного украинские СМИ.

    Он считает, что для завершения конфликта «отсутствуют предпосылки», а соглашение о мире требует «гарантий долгосрочной безопасности». При этом в качестве возможных гарантий Залужный называет «вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военного контингента».

    Однако он признает, что «сегодня об этом речь не идет». По его словам, «с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны-участницы НАТО» данная тема «принципиально не может рассматриваться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну». Зеленский сообщил, что украинская делегация прибудет в Соединенные Штаты. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    30 ноября 2025, 11:56 • Новости дня
    Bild заявил о страхе у немецких военных из-за МиГ-31 ВКС России у границ Польши
    Bild заявил о страхе у немецких военных из-за МиГ-31 ВКС России у границ Польши
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре российских истребителя МиГ-31 в ходе плановых полетов вызвали переполох в Польше, напугав немецких солдат, сообщает издание Bild.

    Четыре российских истребителя МиГ-31, выполняя плановые полеты вблизи западной границы России, вызвали тревогу среди польских и немецких военных, передает Bild. Из-за активности российских самолетов силы противовоздушной обороны Польши и немецкие комплексы Patriot, размещенные в районе аэропорта Жешува, были приведены в готовность.

    В материале отмечается, что через этот аэропорт проходит значительная часть военной помощи для Украины, поэтому любые инциденты рядом с ним вызывают особое внимание НАТО. Представитель польских ВВС подтвердил, что в пятницу была зафиксирована активность в российском воздушном пространстве, однако все истребители оставались внутри границ России.

    Вооружённые силы Польши и находящиеся в стране подразделения немецкого бундесвера отреагировали на ситуацию в полном соответствии с протоколом, несмотря на то что реального нарушения границы не произошло. Именно переброска двух дополнительных систем Patriot стала одной из немедленных мер предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. В Варшаве опровергли информацию о нехватке средств для покраски F-16. Польские власти заявили о нарушении российского самолета их воздушного пространства.

    30 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам
    Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам
    @ Mohd Rasfan/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии по поводу замороженных российских активов, однако считает, что все страны ЕС должны разделить риски подобного решения.

    Каллас в интервью испанской газете El Pais заявила, что опасения Бельгии относительно использования замороженных российских активов легитимны, передает ТАСС. Каллас подчеркнула, что «мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем».

    По ее словам, Бельгия располагает обоснованными юридическими опасениями в отношении российских активов. Каллас пояснила, что необходимо сперва минимизировать риски, а затем разделить их между всеми странами Евросоюза по взаимному согласию вследствие появления политической воли.

    Она также отметила, что ситуация усложнилась после расхождения позиций ЕС и США по этому вопросу: «Когда я путешествую по миру, многие страны говорят мне, что раньше было легко, потому что [позиции] ЕС и США совпадали во всем. Это уже не так, и это усложняет вещи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу конфискации российских активов на саммите ЕС. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Европейского союза. Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых возможна конфискация российских активов в ЕС.

    30 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Грузия обвинила в провокации Украину за ложь о помощи российским военным связистам

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    «Целенаправленной провокацией» назвал первый заместитель председателя парламента Грузии Георгий Вольский сообщение украинской внешней разведки о том, что территория Грузии используется военными России для размещения терминалов спецсвязи, передает корреспондент Газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это провокация как по содержанию, так и по целям, – заявил он телекомпании «Имеди» в воскресенье. – Украина продолжает начатую с 2022 года антигрузинскую пропаганду, якобы мы их не поддерживаем политически. Теперь в Киеве выбрали новое направление атак на Грузию».

    Служба государственной безопасности Грузии в своем заявлении отмечает, что не получала никакой информации на этот счет от украинской Службы внешней разведки, у которой «продуктивно пытается выяснить», с чем связано распространение таких сведений.

    СГБ отмечает, что после распространения Украиной такой информации «конкретные группы в Тбилиси начали антиправительственную кампанию лжи».

    В Тбилиси также отметили, что на Украине до сих пор является заместителем начальника военной разведки Георгий Лордкипанидзе – разыскиваемый Тбилиси по ряду преступлений экс-заместитель министра МВД Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Грузии приняли решение закрыть «файл» посла Германии. Заочно осужденный в России грузинский радикал был задержан за попытку поджога суда в Тбилиси. В стране отметили годовщину отказа от шантажа европейской бюрократии.

    30 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    На Украине адмирала Ушакова признали символом «российского империализма»
    На Украине адмирала Ушакова признали символом «российского империализма»
    @ общественное достояние

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский «Институт национальной памяти» признал русского флотоводца Федора Ушакова символом «российского империализма». Об этом говорится в опубликованных на сайте института материалах.

    В официальном сообщении учреждения заявлено: «Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства». Ушаков включен в список тех персоналий, память о которых институт рекомендует убрать с улиц и площадей, передает РИА «Новости».

    Адмирал Федор Ушаков прославился как один из самых выдающихся военачальников российского флота. В 1799 году он был удостоен звания адмирала и командовал Черноморским флотом, а также российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Особо отмечается, что во время русско-турецких войн он не потерял ни одного корабля, а никто из его подчиненных не был взят в плен, пишет Газета.Ru.

    В Русской православной церкви Ушаков был причислен к лику святых местночтимых Саранской и Мордовской епархии. Причина канонизации связана прежде всего с его праведной христианской жизнью, а не только с ратными подвигами.

    Ранее предводитель крестьянского восстания в Российской империи Емельян Пугачев признан на Украине символом пропаганды «российского империализма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали Ломоносова и Лермонтова символами российского империализма. Потемкина назвали участником «российского империализма».

    30 ноября 2025, 06:34 • Новости дня
    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК

    Представитель МИД Казахстана Смадияров выразил протест в связи с атакой на КТК

    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, которая наносит ущерб двусторонним отношениям с Украиной, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    «Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины», – приводит слова Смадиярова ТАСС.

    Казахстан потребовал от Киева принять меры для предотвращения повторения подобных атак. В ведомстве также напомнили, что это уже третья атака на объект критической инфраструктуры, имеющий исключительно гражданский характер, подчеркнув, что работа КТК гарантирована международным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.


    30 ноября 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе
    Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    така на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске доказывает, что в Европе сформировалась террористическая ячейка, и весь мир это понимает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

     Захарова прокомментировала атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, заявив, что в Европе действует террористическая ячейка, передает ТАСС. По словам Захаровой, эта структура появилась благодаря значительному финансированию и поставкам оружия со стороны западных стран, которые также оказывают политическую поддержку.

    Захарова отметила: «Речь идет о том, что в центре Европы на колоссальные деньги из колоссальной подачи оружия и политической поддержки стран Запада была сформирована настоящая международная террористическая ячейка. Мы об этом говорили много лет. Ровно поэтому и стартовала та специальная военная операция, которая имеет конкретные цели и задачи – устрашение угроз безопасности».

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что теперь эта террористическая и неонацистская структура угрожает не только России, но и всей мировой безопасности. Она напомнила о недавнем случае обнаружения грузовиков с оружием в Молдавии и заявила, что сейчас зарегистрирован очередной теракт против гражданской энергетической системы.

    Российская сторона, по словам Захаровой, намерена проинформировать о случившемся все ключевые международные организации. Она подчеркнула, что на примере этого инцидента мировое сообщество должно осознать масштабы угрозы, созданной западными странами, поддерживающими киевский режим, который, как говорит Захарова, совершает террористические акты не только против России, но и против гражданских объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана заявили об ущербе отношениям с Украиной после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В Новороссийске включили системы оповещения из-за атаки беспилотников на терминал КТК. Казахстан отметил риски для мировой энергобезопасности после атаки на КТК.

    30 ноября 2025, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне ожиданий визита Владимира Путина в Индию индийские военные инициировали обсуждение закупки современных российских истребителей Су-57 и новейших систем С-500, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    Власти Индии планируют начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и новейших систем противоракетной обороны С-500 во время предстоящего визита президента России Владимира Путина, передает РБК.

    Индийские военные обратились к правительству с просьбой увеличить закупки современных истребителей российского производства. Сейчас в ВВС страны эксплуатируется более 200 таких самолетов, и Москва остается крупнейшим поставщиком вооружения для Индии.

    Как отмечают источники, экипажи ВВС Индии легко смогут освоить российские самолеты нового поколения, а компания Hindustan Aeronautics Limited готова обслуживать парк подобных машин. Тем не менее, собеседники агентства считают, что окончательные договоренности по новым поставкам вряд ли будут достигнуты уже в ходе ближайшего визита Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.


    30 ноября 2025, 16:43 • Новости дня
    Reuters: Венесуэла подготовила два сценария ответа на возможное нападение США
    Reuters: Венесуэла подготовила два сценария ответа на возможное нападение США
    @ Avn/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Венесуэла предусмотрела создание партизанского движения и организацию массовых беспорядков в Каракасе на случай новой военной угрозы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Власти Венесуэлы разработали два варианта действий на случай атаки со стороны США, сообщает ТАСС. По данным агентства, планы предусматривают либо развертывание партизанского сопротивления по всей стране, либо намеренное создание беспорядков в Каракасе для дестабилизации обстановки.

    Первая стратегия предполагает использование небольших воинских подразделений в более чем 280 точках по всей Венесуэле. Основная задача таких групп – проводить акты саботажа и использовать другие методы партизанской борьбы.

    Второй сценарий, который получил название «анархизация», связан с организацией хаоса в столице. Для этого могут быть привлечены спецслужбы и вооруженные сторонники правящей партии, чтобы сделать страну, по словам источников, «неуправляемой» в случае внешнего вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Американский стратостат начал работать в районе побережья Пуэрто-Рико над Карибским морем.

    Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. США концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы.


    30 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне
    @ SEM VAN DER WAL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Нидерландов разослали гражданам брошюры с детальными инструкциями о действиях в случае начала войны, об этом в соцсетях пишут русскоязычные жители страны.

    Власти Нидерландов распространили среди жителей официальные инструкции по подготовке к возможной войне. По словам русскоязычных жителей страны, каждому дому и квартире направили брошюру объемом 32 страницы, напечатанную на глянцевой бумаге, в фирменном конверте с гербом страны. Русскоязычные жители делятся в соцсетях фотографиями и подробностями содержимого документа.

    В введении подчеркивается, что хотя Нидерланды делают все возможное для предотвращения войны, страна якобы может оказаться втянутой в военный конфликт. Далее уточняется, что солдаты и танки не появятся на улицах сразу – сначала произойдут перебои в коммуникациях и работе цифровых систем.

    Особое внимание уделяется подготовке граждан: им советуют заранее запастись провизией и водой минимум на трое суток, средствами гигиены, аптечкой, батарейками и теплой одеждой. На одной из иллюстраций изображена семья на фоне карты страны, а также танки, движущиеся по железной дороге в восточном направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.


    30 ноября 2025, 10:59 • Новости дня
    Cтримерша «Бабушка Ольга» номинирована на международную премию

    Tекст: Дарья Григоренко

    77-летняя стримерша Ольга Ивановна, известная в сети под псевдонимом i_olga или «Бабушка Ольга», попала в международную номинацию на премию NNYS в категории «Лучший игровой момент», сообщает CyberMeta.

    Поводом для награды стал ролик, в котором пенсионерка умудрилась в одиночку уничтожить пятерых соперников на карте Dust 2 в игре Counter-Strike 2, используя винтовку M4A1-S, передает Газета.Ru.

    Этот впечатляющий эйс – термин, обозначающий ликвидацию всей команды противника за один раунд, – позволил видео Ольги занять четвертое место среди самых популярных клипов в сабреддите по CS на Reddit.

    По словам самой Ольги Ивановны, «игры позволяют мне отвлечься от повседневных забот». Это уже не первый эйс «Бабушки Ольги» – в августе 2024 года она повторила подобное достижение на той же карте.

    Трансляции на Twitch она ведет с 2021 года, ее канал уже насчитывает более 221 тыс. подписчиков. Отмеченный момент стал не первым подобным достижением: похожий эйс стримерша показывала и в августе 2024 года, также на Dust 2.

    Кроме Counter-Strike 2, на стримах бабушки можно увидеть прохождения Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и других популярных игр. Благодаря уникальному стилю и возрасту, Ольга завоевала уважение и любовь среди геймеров по всему миру.

    30 ноября 2025, 02:20 • Новости дня
    Стало известно, что Дрисколл считает неизбежными новые потери территорий Киевом

    Журналист FT Миллер: Дрисколл предрек новые потери территорий Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда «городов и спорных территорий» – «лишь вопрос времени», пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    Миллер пишет в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на переговорах в Киеве европейские дипломаты спросили Дрисколла, считает ли Вашингтон обязательным «привлечение России к ответственности за военные преступления». Дрисколл не дал однозначного ответа, вызвав разочарование собеседников.

    При этом он заявил: «Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины. Тон встречи Дрисколла с европейскими послами и чиновниками назвали крайне негативным, описав его как «тошнотворный».

    30 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин пошутил про походы налево во время осмотра юрт в Киргизии
    Путин пошутил про походы налево во время осмотра юрт в Киргизии
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита ОДКБ в Киргизии президент России Владимир Путин пошутил на тему традиционного разделения пространства в юрте.

    На встрече в Бишкеке Путину показали внутреннее устройство юрты и объяснили, что она разделена на две зоны: одна предназначена для мужчин, другая – для женщин и хранения посуды.

    В этот момент российскому лидеру предложили пройти налево, что совпало с мужской стороной юрты. Путин с юмором отреагировал на ситуацию, сказав: «Когда мужчине говорили: «Иди налево», здесь ничего плохого не было». Кадры со словами главы государства опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

    Напомним, в четверг Путин завершил трехдневный визит в Бишкек и вылетел из Киргизии.

    Путин находился в Бишкеке с 25 по 27 ноября. В рамках визита он провел официальные переговоры с Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.

