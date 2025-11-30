По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.6 комментариев
Рубио выразил надежду на успех переговоров с Украиной во Флориде
Американский госсекретарь Марко Рубио рассчитывает на новые договоренности по урегулированию конфликта после встречи с делегацией Украины во Флориде.
Американский государственный секретарь Марко Рубио выразил надежду на значительный прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине по итогам встречи делегаций США и Украины во Флориде, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что рассчитывает на дальнейшее продвижение уже в ходе сегодняшнего обсуждения.
«Мы ожидаем достичь еще большего прогресса сегодня», – заявил Рубио журналистам в начале переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.