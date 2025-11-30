  • Новость часаAxios: США хотят на переговорах с Украиной достичь согласия по территориям
    Британия отвела Залужному роль обманщика России
    Bild: МиГ-31 напугали поляков и немцев
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне (фото)
    В Госдуме обратились с просьбой к Верховному суду по делу Долиной
    The Times назвала замену Зеленскому
    Песков назвал «гремучую» причину политического кризиса в Киеве
    Каллаc высказалась о тревоге Бельгии по российским активам
    Грузия ответила на обвинения Украины в помощи российским военным
    На Украине нашли еще один символ «российского империализма»
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    22 комментария
    30 ноября 2025, 18:48 • Новости дня

    Рубио выразил надежду на успех переговоров с Украиной во Флориде

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский госсекретарь Марко Рубио рассчитывает на новые договоренности по урегулированию конфликта после встречи с делегацией Украины во Флориде.

    Американский государственный секретарь Марко Рубио выразил надежду на значительный прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине по итогам встречи делегаций США и Украины во Флориде, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что рассчитывает на дальнейшее продвижение уже в ходе сегодняшнего обсуждения.

    «Мы ожидаем достичь еще большего прогресса сегодня», – заявил Рубио журналистам в начале переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    30 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    Залужный: Условия соглашения для Украины каждый раз не становятся лучше

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантиями безопасности для Украины могли бы стать вступление в НАТО, размещение ядерного оружия или большого военного контингента, но сегодня об этом речь не идет, заявил экс-главкомом ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, отметив, что условия мирного соглашения для Киева не становятся лучше.

    «Тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, – очевиден», – приводят слова Залужного украинские СМИ.

    Он считает, что для завершения конфликта «отсутствуют предпосылки», а соглашение о мире требует «гарантий долгосрочной безопасности». При этом в качестве возможных гарантий Залужный называет «вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военного контингента».

    Однако он признает, что «сегодня об этом речь не идет». По его словам, «с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны-участницы НАТО» данная тема «принципиально не может рассматриваться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну». Зеленский сообщил, что украинская делегация прибудет в Соединенные Штаты. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    Комментарии (17)
    30 ноября 2025, 15:51 • Новости дня
    The Times назвала замену Зеленскому

    The Times: Залужный может заменить Зеленского на посту президента Украины

    The Times назвала замену Зеленскому
    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный может стать основным соперником Владимира Зеленского на возможных выборах на Украине, сообщили СМИ.

    The Times ссылается на исследование общественного мнения, которое показывает, что только Залужный может составить серьезную конкуренцию Владимиру Зеленскому на президентских выборах. Преимущество Залужного основано на его репутации «героя войны» и роли в командовании армией в первые месяцы конфликта, передает РБК.

    По данным опубликованных диаграмм, в январе 2024 года Зеленский уверенно опережал: его поддерживали более 45% избирателей, а Залужного – чуть более 30%. Однако к осени того же года ситуация изменилась – 30% избирателей были готовы проголосовать за Залужного, в то время как за Зеленского – только 20%. Весной 2025 года позиции действующего президента снова выросли до более 40%, тогда как у Залужного они снизились до 20%.

    К осени 2025 года разрыв между двумя кандидатами стал минимальным – менее 5%. Согласно диаграмме, Зеленский мог бы набрать чуть менее 30% голосов, а Залужный – немного более 25%. Причиной падения рейтинга Зеленского называют коррупционный скандал, который разгорелся в ноябре и привел к серьезному снижению его популярности.

    Бывший экономический советник Владимира Зеленского Александр Роднянский-младший в интервью для The Economist отметил, что «коррупционный кризис может привести к его отставке». В результате доверие к действующему президенту упало в два раза согласно опросам на фоне продолжающегося расследования компетентными органами.

    В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Владимир Зеленский сам согласовывал коррупционные схемы в украинской энергетической сфере.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта на Украине с Россией. Зеленский также заявил, что проведение президентских выборов на Украине возможно только при прекращении огня и международной поддержке.

    Представитель Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах.

    Комментарии (4)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 06:34 • Новости дня
    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК

    Представитель МИД Казахстана Смадияров выразил протест в связи с атакой на КТК

    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, которая наносит ущерб двусторонним отношениям с Украиной, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    «Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины», – приводит слова Смадиярова ТАСС.

    Казахстан потребовал от Киева принять меры для предотвращения повторения подобных атак. В ведомстве также напомнили, что это уже третья атака на объект критической инфраструктуры, имеющий исключительно гражданский характер, подчеркнув, что работа КТК гарантирована международным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.


    Комментарии (6)
    29 ноября 2025, 21:17 • Новости дня
    Провалившийся род штурмовых войск ВСУ оказался под угрозой ликвидации

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине могут ликвидировать род штурмовых войск из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания, сообщили в российских силовых структурах.

    В российских силовых структурах отметили, что с момента объявления о создании этих войск и назначения Валентина Манько командующим не было оформлено никаких официальных документов, передает ТАСС.

    По данным российской стороны, основной деятельностью этих войск запомнились лишь ложные заявления, скандалы и резкая критика.

    В данный момент подразделения штурмовых войск ВСУ находятся в районе Покровска и Гуляйполя, где, как сообщается, несут серьезные потери. Представитель российских силовых структур подчеркнул, что Киев признал провал проекта и стремится как можно скорее отказаться от этой инициативы.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск – штурмовых. При этом украинский депутат Марьяна Безуглая критиковала командующего Манько, называя его рейдером и бандитом, а саму идею создания штурмовых войск – попыткой скрыть неудачи на фронте.

    Ранее Валентин Манько появился в TikTok в ролике с танцем под русскую песню с нецензурной лексикой.

    Силовики сообщали, что Манько тратит большую часть свободного времени на соцсети и популяризацию себя.

    Большинство солдат в штурмовых подразделениях ВСУ имеют инвалидность, страдают инфекционными заболеваниями, являются бомжами и маргиналами.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    На Украине адмирала Ушакова признали символом «российского империализма»
    На Украине адмирала Ушакова признали символом «российского империализма»
    @ общественное достояние

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский «Институт национальной памяти» признал русского флотоводца Федора Ушакова символом «российского империализма». Об этом говорится в опубликованных на сайте института материалах.

    В официальном сообщении учреждения заявлено: «Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства». Ушаков включен в список тех персоналий, память о которых институт рекомендует убрать с улиц и площадей, передает РИА «Новости».

    Адмирал Федор Ушаков прославился как один из самых выдающихся военачальников российского флота. В 1799 году он был удостоен звания адмирала и командовал Черноморским флотом, а также российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Особо отмечается, что во время русско-турецких войн он не потерял ни одного корабля, а никто из его подчиненных не был взят в плен, пишет Газета.Ru.

    В Русской православной церкви Ушаков был причислен к лику святых местночтимых Саранской и Мордовской епархии. Причина канонизации связана прежде всего с его праведной христианской жизнью, а не только с ратными подвигами.

    Ранее предводитель крестьянского восстания в Российской империи Емельян Пугачев признан на Украине символом пропаганды «российского империализма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали Ломоносова и Лермонтова символами российского империализма. Потемкина назвали участником «российского империализма».

    Комментарии (7)
    29 ноября 2025, 20:13 • Новости дня
    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине

    Подполковник Дэвис: НАТО срывает мирный план США по Украине

    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены сорвать мирный процесс на Украине, исключив из предложенного Дональдом Трампом плана принцип нерасширения НАТО, сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    Отказ руководства НАТО исключить будущий прием Киева в альянс, по мнению американского военного эксперта, ставит под угрозу возможность мирного урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Дэвис заявил, что Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен ясно дали понять, что «мира не будет, только препятствия».

    Эксперт считает, что перспектива вступления Украины в НАТО стала одной из причин начала спецоперации. Дэвис отметил, что нынешние лидеры альянса намеренно противодействуют введению запрета на членство для Киева. По его словам, такой шаг он назвал «отравленной пилюлей», направленной на срыв мирных инициатив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО вспомнить о противостоянии с СССР и Россией.

    Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Рубио рассказал европейским союзникам, что обсуждение долгосрочных гарантий для Киева будет зависеть от успеха переговоров.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о подготовке ЕС и НАТО к крупному вооруженному конфликту с Россией.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники продолжают строить иллюзии о возможности нанести России стратегическое поражение.

    Комментарии (8)
    29 ноября 2025, 20:56 • Новости дня
    Украинские спецслужбы признали атаку катерами на танкеры в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские спецслужбы опубликовали кадры атаки безэкипажных катеров на танкеры под флагом Гамбии в Черном море, тем самым признав свою причастность, сообщили военкоры.

    Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за удары по танкерам в Черном море, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал  «Военкоры Русской весны».

    Украинские силовики обнародовали видеозапись атаки, на которой видно поражение двух судов безэкипажными катерами Sea Baby у берегов Черного моря.

    Военкоры отметили, что «враг признал, что нанес удары по гражданским судам при помощи БЭК».

    Удары по танкерам Kairos и Virat в Черном море попали на видео.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал удары по танкерам проявлением терроризма со стороны киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки на танкеры в Черном море могут стать серьезным вызовом для Турции.


    Комментарии (11)
    30 ноября 2025, 02:20 • Новости дня
    Стало известно, что Дрисколл считает неизбежными новые потери территорий Киевом

    Журналист FT Миллер: Дрисколл предрек новые потери территорий Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда «городов и спорных территорий» – «лишь вопрос времени», пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    Миллер пишет в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на переговорах в Киеве европейские дипломаты спросили Дрисколла, считает ли Вашингтон обязательным «привлечение России к ответственности за военные преступления». Дрисколл не дал однозначного ответа, вызвав разочарование собеседников.

    При этом он заявил: «Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины. Тон встречи Дрисколла с европейскими послами и чиновниками назвали крайне негативным, описав его как «тошнотворный».

    Комментарии (3)
    29 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Полк ВСУ бросили на убой без «раздававшего автографы» командира

    Tекст: Вера Басилая

    Командир 225-го отдельного полка ВСУ Олег Ширяев продолжал публично появляться в разных городах, и раздавать автографы, тогда как его подразделения понесли серьезные потери и были брошены на убой, сообщили в российских силовых структурах.

    По данным силовиков, 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ фактически перестал существовать как единое подразделение и был разбит на несколько частей, разбросанных по разным участкам фронта, передает ТАСС.

    По словам источника, бойцы данного полка несут значительные потери, а их командир Олег Ширяев в это время находится вне зоны боевых действий, «свободно разъезжает по городам пока еще Украины, раздает автографы и стесняется военной формы».

    Как отмечается, недавно Ширяев посетил Харьков, где подарил местному бизнесмену флаг с собственным автографом и портретом. Российская сторона обращает внимание, что всего в 50 км от города его бывшие подчиненные находятся в тяжелой ситуации и участвуют в боях под Волчанском, ранее не характерных для этого полка.

    Также сообщается, что формально Ширяев остается на своем посту, однако на деле был отстранен от командования полком. Еще в октябре ТАСС передавал, что командиры 225-го и 425-го полков ВСУ не руководят своими военными, а лишь занимаются перераспределением подразделений между различными участками фронта.

    Ранее силовики сообщили, что на Украине могут ликвидировать род штурмовых войск из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Турция выразила обеспокоенность атаками на танкеры в Черном море

    Спикер МИД Турции Кечели: Атаки на танкеры угрожают безопасности судоходства

    Турция выразила обеспокоенность атаками на танкеры в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки на танкеры Kairos и Virat в Черном море вблизи турецких берегов создали серьезные риски для безопасности судоходства в регионе, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

    «С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море», – приводит слова Кечели РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что оба нападения произошли в исключительной экономической зоне страны. Кечели заявил, что Турция поддерживает контакты с заинтересованными сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта в Черном море и предотвратить возможный ущерб для экономических интересов страны.

    Отмечается, что нападения «создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер Kairos загорелся в 52 км от турецкого побережья после внешнего воздействия, а экипаж был эвакуирован. Второй танкер, Virat, также подвергся атаке, однако его команда решила остаться на борту. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за удары по танкерам в Черном море.

    Комментарии (7)
    29 ноября 2025, 22:03 • Новости дня
    Украинский Ан-124 заметили в Израиле и ОАЭ

    Kan: Украинский Ан-124 вывез американские военные грузовики из Израиля в ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 прибыл в пятницу в аэропорт Бен-Гурион из ОАЭ, после чего был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh и крупным количеством военного оборудования, и вернулся в ОАЭ, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

    По данным Kan, украинский транспортный самолет Ан-124 совершил в пятницу рейс из ОАЭ в аэропорт Бен-Гурион, где был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh и большим объемом военного оборудования. После погрузки лайнер направился обратно в ОАЭ, сделав короткую техническую остановку в Грузии, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что детали этого рейса свидетельствуют о сложной логистике перевозки американской военной техники через Израиль, однако подробности груза не раскрываются.

    Ранее аналогичный самолет, принадлежащий Украине, был замечен в Бен-Гурионе в октябре, тогда его грузом были контейнеры, похожие на те, что используют израильские военные для транспортировки ракет-перехватчиков Patriot.

    В сентябре Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Израиль уже передал ВСУ систему Patriot, а еще две доставки ожидаются осенью.

    Власти Израиля неоднократно опровергали сообщения о поставках систем ПВО Киеву и давали соответствующие заверения российской стороне.

    В июле украинский самолет Ан-124-100 заметили в небе над Киевом после его прилета из Лейпцига.

    Комментарии (5)
    30 ноября 2025, 18:15 • Новости дня
    Axios: США хотят на переговорах с Украиной достичь согласия по территориям
    Axios: США хотят на переговорах с Украиной достичь согласия по территориям
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская сторона намерена в ходе переговоров во Флориде добиться итоговых договоренностей с украинской делегацией по вопросам территорий и гарантий безопасности, сообщил портал Axios.

    США рассчитывают на предстоящих консультациях с украинской делегацией во Флориде обсудить и согласовать спорные вопросы по территориям и гарантиям безопасности для Киева, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. По данным издания, во время встречи в Женеве на прошлой неделе участники смогли предварительно договориться по всем основным пунктам нового американского плана урегулирования конфликта на Украине, за исключением именно территориального вопроса и гарантий безопасности.

    Источник из числа американских официальных лиц сообщил, что теперь Белый дом намерен сосредоточиться на устранении этих последних разногласий во время консультаций во Флориде. Он уточнил: «Украинцы знают, чего мы от них ожидаем». Подробностей новой инициативы стороны пока не раскрывают.

    На данный момент нет информации о том, как именно Соединенные Штаты предлагают решить территориальные споры и какие именно гарантии безопасности обсуждаются. Однако стороны заявляют о намерении выйти на конкретные договоренности уже в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.


    Комментарии (3)
    29 ноября 2025, 22:30 • Новости дня
    Economist рассказал о состоянии Ермака при уходе с поста главы офиса Зеленского

    Economist: Ермак был вне себя при уходе с должности главы офиса Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Андрей Ермак был «вне себя», когда покидал пост главы офиса Владимира Зеленского, пишет Economist со ссылкой на источники.

    Ермак, который долгое время был «слишком могущественным, чтобы пасть», стал наиболее видным лицом в крупном коррупционном скандале на Украине, пишет Economist.

    Зеленский подтвердил отставку Ермака и заявил, что «за этим последует серьезная перестройка системы». «Инсайдеры сообщили, что советник [Ермак] был «вне себя», когда узнал свою судьбу», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса Зеленского утром в пятницу. Ермак подал в отставку. Он заявил, что отправляется на передовую.

    Комментарии (3)
    30 ноября 2025, 07:46 • Новости дня
    Орбан заявил, что Европу заставят признать поражение на Украине

    Орбан: Лидеров ЕС заставят признать поражение на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики избегают признания поражения в конфликте на Украине, но их заставят это сделать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что подобное признание станет политическим «землетрясением» для Евросоюза. «И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», – приводит его слова РИА «Новости».

    Орбан обратил внимание, что условия договоренности 2022 года, которая была сорвана странами Запада, были куда выгоднее для Украины, чем нынешние. «Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге?» – заявил он.

    Орбан отметил, что в Соединенных Штатах признание ошибок произошло, поскольку проигравшие выборы политики ушли с политической сцены. «Господина Байдена больше нигде нет. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была ошибка, это была его ошибка. И в Америке всё улажено. А как насчет Франции и Германии?» – отметил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна существовать как буферное государство между Россией и НАТО. Орбан заявил, что получил гарантии от президента России Владимира Путина о продолжении поставок нефти и газа в Венгрию. Он назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Орбан объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

    Комментарии (2)
    29 ноября 2025, 22:58 • Новости дня
    МИД Франции назвал возможную дату решения ЕС по замороженным активам России

    Глава МИД Франции Барро: ЕС может принять решение по активам России 18 декабря

    Tекст: Антон Антонов

    Страны ЕС 18 декабря могут принять решение по замороженным российским активам, заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    Барроотметил, что приоритетом является надежное «блокирование» российских активов, находящихся в европейской юрисдикции. «Это значительный рычаг, который позволит нам влиять на параметры будущего мира», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Tribune Dimanche.

    Министр добавил, что европейские страны намерены поддерживать Украину в финансовом плане в течение ближайших двух лет, если конфликт затянется. Страны ЕС могут принять решение о замороженных российских активах на заседании Европейского совета 18 декабря, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не будет изымать российские активы и передавать их на Украину без гарантий защиты со стороны Европы. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о риске срыва мирного соглашения по Украине в случае поспешной реализации плана Евросоюза по российским активам. Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.

    Комментарии (0)
    СМИ: Венесуэла подготовила два сценария ответа на возможное нападение США
    Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе
    Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля
    Россия рекордно нарастила импорт лапши из Южной Кореи
    Cтримерша «Бабушка Ольга» номинирована на международную премию (видео)
    Исландия призвала США уважать международное право
    Путин пошутил про походы налево (видео)

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

