В Китае начали массово отменять выступления японских артистов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Kyodo, в Шанхае на музыкальном фестивале неожиданно прервали выступление певицы Маки Оцуки, известной по главной песне к аниме One piece. Свет внезапно погас, музыкальное сопровождение оборвалось, а артистку проводил со сцены сотрудник площадки, передает РИА «Новости».

Маки Оцуки принимала участие в масштабном мероприятии BandaiNaco Entertainment Festival 2025, посвященном популяризации японского аниме. По информации агентства, также отменили выступление популярной японской группы Momoiro Clover Z.

С аналогичными отменами ранее столкнулись поп-звезда Аюми Хамасаки и джазовая пианистка Хироми Уэхара. Помимо музыкальных концертов, были отменены показы японских мультфильмов и мюзиклов.

Ранее сообщалось, что в преддверии визита Эммануэля Макрона в Китай Пекин усилил давление на Японию, призвав Францию поддерживать принцип «одного Китая» на фоне спора о Тайване.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пригрозил Японии введением жестких санкций.

Япония ранее направила делегацию в Пекин на фоне обострения конфликта. Японские власти выразили недовольство Китаю.