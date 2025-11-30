По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
В Китае начали массово отменять выступления японских артистов
В Китае массово отменяют концерты японских артистов и музыкальных групп на фоне обострения отношений между странами, сообщили СМИ.
Как пишет Kyodo, в Шанхае на музыкальном фестивале неожиданно прервали выступление певицы Маки Оцуки, известной по главной песне к аниме One piece. Свет внезапно погас, музыкальное сопровождение оборвалось, а артистку проводил со сцены сотрудник площадки, передает РИА «Новости».
Маки Оцуки принимала участие в масштабном мероприятии BandaiNaco Entertainment Festival 2025, посвященном популяризации японского аниме. По информации агентства, также отменили выступление популярной японской группы Momoiro Clover Z.
С аналогичными отменами ранее столкнулись поп-звезда Аюми Хамасаки и джазовая пианистка Хироми Уэхара. Помимо музыкальных концертов, были отменены показы японских мультфильмов и мюзиклов.
Ранее сообщалось, что в преддверии визита Эммануэля Макрона в Китай Пекин усилил давление на Японию, призвав Францию поддерживать принцип «одного Китая» на фоне спора о Тайване.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пригрозил Японии введением жестких санкций.
Япония ранее направила делегацию в Пекин на фоне обострения конфликта. Японские власти выразили недовольство Китаю.