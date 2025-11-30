Tекст: Дмитрий Зубарев

Войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Садки, Павловка, Хотень и Храповщина Сумской области, а также в городе Сумы, передает Министерство обороны России. На харьковском направлении были атакованы подразделения трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах Митрофановка, Вильча, Плоское и Волчанск, потери противника превысили 110 военнослужащих и шесть автомобилей.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, уничтожив до 220 бойцов ВСУ, 13 автомобилей, пусковую установку RAK-SA-12, 12 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов в ряде населенных пунктов Харьковской области.

На донецком направлении подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и теробороны ВСУ в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики, потери ВСУ – до 50 человек, бронетехника и артиллерия.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, атаковала силы семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, а также других подразделений ВСУ и нацгвардии в Донецкой Народной Республике и одной точке Харьковской области. В Красноармейске подразделения 2-й армии продвигались на востоке города и микрорайоне Динас, проводя зачистку Ровного и войдя в Гришино. За сутки ВСУ в этом районе потеряли более 260 военнослужащих, а всего на участке ответственности группировки «Центр» – до 450 бойцов, два автомобиля и артиллерийское орудие.

В Запорожской области подразделения «Восток» продолжили наступление, атаковав два механизированных, два штурмовых бригады и три штурмовых полка ВСУ в семи населенных пунктах, убито до 160 военных. Группировка «Днепр» ликвидировала в Запорожской и Херсонской областях до 40 военнослужащих ВСУ, уничтожив семь автомобилей и склад.

За сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили военные предприятия, склады горючего, объекты хранения и подготовки беспилотников, а также укрытия ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили реактивный снаряд HIMARS и 230 самолетных беспилотников.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации уничтожено 668 самолетов, 283 вертолета, 99 690 беспилотников, 638 зенитных комплексов, 26 318 танков и бронированных машин, 1 622 боевые машины залпового огня, 31 638 орудий и минометов, 47 986 единиц военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продвинулись в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас. Минобороны показало видео освобождения Затишья в Запорожской области. Использование бурятского языка помогло обеспечить скрытность при освобождении Нового Запорожья.