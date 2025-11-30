Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.17 комментариев
WP сообщила о планах Конгресса расследовать удары США по судну в Карибском море
Комитеты по делам вооруженных сил в Сенате и Палате представителей Конгресса США хотят усилить надзор за Пентагоном после сообщений СМИ о приказе военного министра Пита Хегсета «убить всех» в ходе удара по судну близ Венесуэлы 2 сентября, сообщает газета The Washington Post (WP).
Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей США направили запросы в Пентагон по поводу сообщений о приказе министра Пита Хегсета «убить всех» во время удара по судну у побережья Венесуэлы, передает РИА «Новости». Газета The Washington Post отмечает, что в сентябре в Карибском море США дважды нанесли удар по судну, перевозившему, по их утверждению, наркотики, в результате чего после первого удара двое из одиннадцати членов экипажа остались живы.
В заявлении сенаторов Роджера Уикера и Джека Рида подчеркивается: «Мы намерены тщательно рассмотреть ситуацию, чтобы установить связанные с ней факты». Это заявление цитирует The Washington Post. Комитет Палаты представителей также сообщил о планах добиться подробного отчета и организовать усиленный надзор за действиями Пентагона в этом регионе.
WP сообщает, что Пентагон уклонился от приглашения юристов на закрытые брифинги, чтобы объяснить юридические основания ударов, и не предоставил конгрессменам ни разведданных, ни информации о погибших в этой операции. Такой подход вызвал недовольство среди законодателей, включая республиканцев.
По информации газеты, США уже провели более 20 подобных операций против судов в Карибском море и восточной части Тихого океана, однако детали о жертвах и применяемых юридических основаниях остаются засекреченными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у границ воздушного пространства Венесуэлы зафиксировали полеты американского истребителя. Американский стратостат подняли для круглосуточного контроля неба над Венесуэлой. Дональд Трамп объявил о полном закрытии неба над Венесуэлой.