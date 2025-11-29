Подписано соглашение о культурном сотрудничестве регионов Новороссии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Историческое соглашение о сотрудничестве заключили министерства культуры Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Документ был подписан в Краснодоне, в музее «Молодая гвардия», что придало мероприятию особое символическое значение, отмечается в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Министры подчеркнули, что соглашение станет прочной основой для укрепления духовных связей между регионами, а совместная деятельность поможет обогатить культурную жизнь каждого субъекта.

«После подписания этого соглашения, я считаю, что мы обязаны друг другу помогать и оказывать взаимодействие в таких сферах деятельности культуры, как библиотечное дело, музейно-выставочная работа, гастрольная деятельность, взаимодействие с актерами, режиссерами и творческими союзами», – заявил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

В рамках соглашения планируется обмен опытом между деятелями культуры, поддержка молодых талантов, а также реализация масштабных совместных инициатив для продвижения общей истории, традиций и достижений. Министр культуры Херсонской области Артем Лагойский отметил, что ведомства постоянно взаимодействуют и развивают культурную среду на единой платформе, принимая успешные практики друг друга.

Министр культуры Запорожской области Светлана Назина рассказала, что сотрудничество с другими регионами уже развивается, приведя в пример партнерство с Луганской государственной академией культуры и искусств имени М. Матусовского. Она выразила уверенность, что подписанный сегодня документ откроет новые возможности для совместных проектов.

Министр культуры ЛНР Роман Олексин подчеркнул методические аспекты взаимодействия и заметил, что творческие коллективы и учреждения профессионального искусства уже сотрудничают. Он отметил, что особенно символично было подписывать соглашение в музее, посвященном подвигу «Молодой гвардии». После официальной церемонии гости посетили экспозицию, оставили отзывы в книге впечатлений и приняли участие в возложении цветов к братской могиле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве прошло торжественное подписание соглашений о сотрудничестве Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь с Никарагуа.

В мае в Петербурге прошла церемония подписания соглашений о межпарламентском сотрудничестве между Тульской думой, ДНР, ЛНР и Липецким областным советом.

В ЛНР открыли шесть модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура».