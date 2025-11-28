На Украине мобилизовали бывшего футболиста сборной Дениса Гармаша

Tекст: Тимур Шайдуллин

Территориальный центр комплектования мобилизовал бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины 35-летнего Дениса Гармаша, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Как сообщили в киевском городском ТЦК, Гармаш прибыл в военный центр для уточнения данных, при этом брони или отсрочки от призыва у него не было. Как заявили в ТЦК, «после медкомиссии и общения с рекрутерами Гармаш сам выбрал службу в одном из подразделений ВСУ».

В заявлении ТЦК отмечается, что жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от бывшего спортсмена не поступало.

Гармаш в годы профессиональной карьеры выступал за киевское «Динамо» в 2007-2023 годах, также он играл за украинский «Металлист 1925», турецкий «Ризеспор» и хорватский «Осиек». В составе киевского клуба по три раза становился чемпионом и обладателем Кубка Украины. За национальную сборную Украины футболист сыграл в 2011-2012 годах 31 матч, забил 2 гола. Был участников чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ТЦК остановили автобус с футболистами команды «СК Полтава» и отвезли их в территориальный центр, где всем вручили повестки.

До этого погибли воевавшие в рядах ВСУ чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.

А недавно на Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ.



