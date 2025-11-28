  • Новость часаВесь экипаж горящего в Черном море танкера Kairos эвакуировали
    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
    ЦБ объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 21:50 • Новости дня

    Пришедшего уточнить данные экс-футболиста сборной Украины Гармаша мобилизовали в ВСУ

    На Украине мобилизовали бывшего футболиста сборной Дениса Гармаша

    Пришедшего уточнить данные экс-футболиста сборной Украины Гармаша мобилизовали в ВСУ
    @ Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш мобилизован в одно из подразделений ВСУ после прохождения комиссии.

    Территориальный центр комплектования мобилизовал бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины 35-летнего Дениса Гармаша, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Как сообщили в киевском городском ТЦК, Гармаш прибыл в военный центр для уточнения данных, при этом брони или отсрочки от призыва у него не было. Как заявили в ТЦК, «после медкомиссии и общения с рекрутерами Гармаш сам выбрал службу в одном из подразделений ВСУ».

    В заявлении ТЦК отмечается, что жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от бывшего спортсмена не поступало.

    Гармаш в годы профессиональной карьеры выступал за киевское «Динамо» в 2007-2023 годах, также он играл за украинский «Металлист 1925», турецкий «Ризеспор» и хорватский «Осиек». В составе киевского клуба по три раза становился чемпионом и обладателем Кубка Украины. За национальную сборную Украины футболист сыграл в 2011-2012 годах 31 матч, забил 2 гола. Был участников чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ТЦК остановили автобус с футболистами команды «СК Полтава» и отвезли их в территориальный центр, где всем вручили повестки.

    До этого погибли воевавшие в рядах ВСУ чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.

    А недавно на Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ.


    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»

    Депутат Железняк: Детективы начали обыски у Ермака с фразы «Сезам, откройся!»

    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    @ Basant Pictures

    Tекст: Вера Басилая

    Детективы (НАБУ) начали обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака словами «Сезам, откройся!», заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил в своем Telegram-канале, что антикоррупционеры начали следственные действия со слов «Сезам, откройся!», передает ТАСС.

    «Выходит, десять разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы», – с иронией отметил депутат.

    Андрей Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят у него обыски и находятся в его квартире. По словам Ермака, следователям был предоставлен полный доступ, а его адвокаты присутствуют на месте и взаимодействуют с правоохранителями. Ермак подчеркнул, что с его стороны имеется полное содействие следствию, однако не уточнил свое нынешнее местоположение.

    Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение. Об источнике этой информации он не рассказал.

    Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака в Киеве.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала. Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Комментарии (3)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование может осложнить положение Андрея Ермака и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США, в которых Украина, Россия и европейские государства ищут пути урегулирования, сообщает The New York Times.

    Обыски, проведенные в доме, связанном с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, могут сорвать мирные переговоры под эгидой США, передает The New York Times.

    Ермак считается вторым по влиянию человеком в стране и ключевым переговорщиком по мирному урегулированию. Обыски стали результатом коррупционного расследования, связанного с махинациями вокруг государственной атомной компании.

    Ранее оппозиционные депутаты неоднократно требовали отставки Ермака из-за подозрений в его причастности к коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обыска, но подробностей о предъявленных обвинениях не сообщило. В то же время расследование затрагивает и второго украинского переговорщика Рустема Умерова, которого на этой неделе допрашивали в Киеве после его возвращения из Женевы.

    Расследование происходит на фоне дипломатических попыток США, Украины, России и европейских стран запустить новые переговоры о мире, которые на прошлой неделе столкнулись с серьезными трудностями. В статье отмечается, что российский президент Владимир Путин настаивает на уступке территорий как предварительном условии соглашения. Сам Ермак в интервью The Atlantic заявил: «Господин Зеленский не подпишет ни один документ, который включает в себя отказ от какой-либо украинской территории».

    Антикоррупционные органы Украины провели следственные действия у Ермака утром в пятницу.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за коррупционного скандала.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    Комментарии (7)
    27 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    Хаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты Америки развязали конфликт на Украине, однако не смогли достичь желаемых результатов, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Вашингтон стал инициатором конфликта на Украине, который привел к серьезному ущербу, однако не смог реализовать свои планы, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеобращении, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что США организовали и подожгли этот конфликт, но так и не достигли запланированных результатов.

    Хаменеи напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп заявлял о готовности за три дня урегулировать кризис.

    «Однако по прошествии года Вашингтон навязывает силой план из 28 пунктов той стране, которую вовлек в конфликт», – заявил верховный лидер Ирана.

    США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Трамп должен обратить внимание еще на одну «адскую дыру», созданную США.

    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 09:47 • Новости дня
    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака

    Депутат Рады Железняк: НАБУ и САП пришли с обыском к Ермаку

    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские антикоррупционные структуры проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака утром в пятницу, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Сотрудники НАБУ и САП пришли с обыском к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

    Прочих подробностей депутат не привел.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила о полной блокировке трибуны парламента, если глава офиса президента Украины Андрей Ермак не будет отправлен в отставку.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала.

    Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению, назначив Ермака ее главой.

    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 18:38 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку

    Зеленский: Ермак подал в отставку

    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак подал заявление об уходе с должности, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В видеообращении в Telegram-канале Зеленский заявил, что «руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке».

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Газета The New York Times сообщала, что обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США.

    Комментарии (7)
    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    При массированной атаке дронов в Новороссийске повреждения получили 227 квартир

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новороссийске после атаки украинских БПЛА насчитали сотни повреждений в квартирах многоэтажных домов и в частных домах, сообщил мэр Андрей Кравченко.

    Пока обследовали 275 объектов жилого фонда, где живет 701 человек, повреждены 34 многоквартирных дома, указал Кравченко, передает ТАСС.

    Всего повреждены 227 квартир и 48 частных домов, по большей части ущерб пришелся на фасады, балконы, стеклопакеты и внутреннюю отделку.

    Серьезнее всего пострадали многоквартирные дома Южного района.

    Ранее в ходе атаки дронов ВСУ на Новороссийск были повреждены минимум 20 квартир.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 08:42 • Новости дня
    Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске

    Военкор Пегов сообщил о потерях ВСУ в Красноармейске из-за ресурсной сделки

    Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев уничтожает своих солдат в котле в Красноармейске в попытках удержать крупнейшие шахты из-за ресурсной сделки, рассказал военкор и автор проекта Wargonzo Семен Пегов.

    По словам Пегова, Киев уничтожает своих солдат, продолжая бои в Красноармейске, чтобы не потерять контроль над шахтами редкоземельных материалов в регионе, передает ТАСС.

    Пегов, выступая на образовательной программе «Новые медиа Абхазии», сообщил, что Киев идет на такие меры ради сохранения важной сделки по редкоземельным материалам с США.

    Пегов подчеркнул, что власти Украины не могут отказаться от тех обязательств, которые дали «своим хозяевам», даже ценой жизни солдат.

    По словам Пегова, Киев создает иллюзию борьбы до последнего за ресурсы, но патриотизм тут ни при чем. Как рассказал военкор, мобилизованных украинцев фактически «сжигают» в окружении, чтобы выполнить экономические договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

    Источник Deep State ранее подтвердил появление российских военных в центре Красноармейска.

    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 10:53 • Новости дня
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    @ Jose Luis Magana/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Обыски у Андрея Ермака проводят по подозрению в его причастности к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, в связи с участием в схемах Тимура Миндича и подозрению в «отжиме» объекта недвижимости, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Следственные действия в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака проходят с утра, передает ТАСС. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, обыски начались около пяти часов утра и проходят в квартире, расположенной в закрытой части правительственного квартала Киева.

    Официальный канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подтвердил факт обысков, отметив, что мероприятия санкционированы и проводятся в рамках расследования, при этом подробности пообещали сообщить позже.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что причиной обысков стала причастность Ермака к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, участие в схемах Миндича и некий объект, который Ермак якобы «отжимал» и по которому имеются документы. По словам Гончаренко, персоналии и дополнительные детали пока не раскрываются.

    Ранее в рамках операции «Мидас» проходили масштабные обыски по делу бизнесмена Тимура Миндича и ряду государственных служащих, связанных с коррупцией в энергетике. Миндич выехал с Украины накануне обысков и в настоящее время находится в Израиле. По информации следствия, общая сумма отмытых средств превышает 100 млн долларов. Сам Ермак может фигурировать на опубликованных НАБУ аудиозаписях под псевдонимом Али-Баба.

    Ранее Железняк сообщил, что украинские антикоррупционные органы проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за скандала с коррупцией.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак продолжит руководить офисом президента. Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    Комментарии (4)
    28 ноября 2025, 02:01 • Новости дня
    На западе Украины подожгли историческую Садигурскую синагогу

    Tекст: Катерина Туманова

    В западноукраинских Черновцах 27 ноября был совершен поджог синагоги, о чем в Telegram-канале сообщил посол Израиля в стране Михаил Бродский.

    «Поджог совершен сегодня в Садигурской синагоге в Черновцах. По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией. Никто не пострадал, но помещению синагоги нанесен ущерб», –написал посол, приложив фото внутри здания после пожара.

    Бродский добавил, что диппредставительство на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной по данной ситуации.

    Синагога в Садгоре, построенная около 1770 года, – главный иудейский молитвенный дом и центр религиозной жизни еврейской общины Садгоры, который теперь расположен в черте города Черновцы. По преданию, в основании синагоги земля, привезенная 200 лет назад из Израиля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, храм Иова Почаевского в селе Милиево подожгли в Черновицкой области. Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области.

    Комментарии (9)
    28 ноября 2025, 19:05 • Новости дня
    Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента
    Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сайте президента Украины опубликован указ об освобождении Андрея Ермака от должности главы офиса Владимира Зеленского.

    Решение об увольнении Андрея Ермака с поста руководителя офиса Владимира Зеленского опубликовано на официальном сайте президента, сообщает ТАСС.

    В тексте указа отмечается: «Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины».

    Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. О новой кандидатуре руководителя офиса президент Украины проведет консультации на следующий день.

    На переговорах с США Украину представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь СНБО, работники МИД и разведки.

    Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности.

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в мобильном телефоне Андрея Ермака могут находиться данные, которые позволят открыть около 170 новых уголовных дел.

    НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Ермака в Киеве.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 08:30 • Новости дня
    ВСУ попытались остановить бегство собственных военных в ДНР кассетными боеприпасами
    ВСУ попытались остановить бегство собственных военных в ДНР кассетными боеприпасами
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские формирования применили кассетные артиллерийские боеприпасы НАТО против собственных отступающих военнослужащих в районе населенного пункта Миньковка на территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинские формирования применили кассетные боеприпасы НАТО против собственных военнослужащих в районе населенного пункта Миньковка в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что снаряды разорвались вблизи украинского укрепрайона, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

    Марочко также сообщил, что видеоматериалы позволили установить: огонь велся с целью заставить группу украинских военных вернуться на позиции. Эта группа пыталась бежать в противоположном от линии боевого соприкосновения направлении.

    По предварительной оценке Марочко, численность отступавших могла составлять до взвода.

    Марочко также сообщил: «С целью помочь украинским военнослужащим избежать карательных мер от своих «побратимов», наше спецподразделение провело залистование данного района с подробной инструкцией сдачи в плен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен на фронте.

    Бойцы подразделения «Север» рассказали о действиях украинских заградотрядов на Великобурлукском направлении.

    Заградительные отряды ВСУ не позволили украинским военным отступить под Меловым.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    Депутат Рады: В телефоне Ермака есть информация для 170 новых уголовных дел
    Депутат Рады: В телефоне Ермака есть информация для 170 новых уголовных дел
    @ Michael Lucan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в мобильном телефоне главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут находиться данные, которые позволят открыть около 170 новых уголовных дел.

    По словам Гончаренко, сейчас возникает вопрос, будут ли у Ермака изымать телефон, поскольку неизвестно, какое значение он имеет в деле бизнесмена Тимура Миндича, передает РИА «Новости».

    «Самое интересное сейчас, будут ли у Ермака забирать телефон. Потому что неизвестно, что за материал на него по делу Миндича. Но телефон Ермака – это потенциально еще 170 новых уголовных дел. Каждая переписка – это отдельное уголовное дело», – написал депутат в своем Telegram-канале.

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили проведение обысков у Ермака в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коррупционный скандал «шатает» Украину, последствия будут крайне негативные.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 09:03 • Новости дня
    Счет раненых солдат ВСУ в Димитрове пошел на сотни

    Советник главы ДНР Кимаковский: Счет раненых солдат ВСУ в Димитрове пошел на сотни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество раненых солдат ВСУ в Димитрове исчисляется сотнями. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные умирают из-за невозможности быть эвакуированными.

    По его словам, число раненых солдат ВСУ в Димитрове достигает сотен, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что положение украинских военных критическое – из-за отсутствия возможности эвакуации многие умирают без медицинской помощи.

    По словам Кимаковского, «в Димитрове действительно катастрофа для противника. Там количество раненых идет на сотни, они умирают от отсутствия помощи, а вывести украинское командование их не может». Он отметил, что среди заблокированных в этом районе находятся элитные спецподразделения ВСУ, а также мобилизованные бойцы и военные, покинувшие Красноармейск.

    Сложившаяся ситуация, по словам Кимаковского, связывается с масштабной блокадой города, что делает любое передвижение украинских военных крайне затруднительным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Подразделения России ранее освободили 24 здания в Димитрове.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 22:30 • Новости дня
    Пушков оценил предложение Украине от «непобедимой» эстонской армии
    Пушков оценил предложение Украине от «непобедимой» эстонской армии
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил о готовности направить войска страны на Украину, однако, по мнению сенатора Алексея Пушкова, этот жест заставит мировую общественность хохотать над Таллином.

    Пушков отметил, что подобное заявление от Эстонии сделал «очередной безвестный премьер этой страны, одержимой необъяснимой манией величия».

    «И достаточно того, что над ее заявлениями смеется пол-Европы, а в США с ней вообще не хотят иметь дело. По числу насмешек в СМИ и Европарламенте она свою роль перевыполнила. «Непобедимая» эстонская армия только увеличит число насмешек над Эстонией», – написал сенатор в Telegram-канале.

    Напомним, в середине ноября Пушков удивлялся самомнению «неадекватного Таллина» после визита в КНР, когда глава МИД страны стал диктовать Пекину условия ведения международной политики с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о планах Британии отправить войска на Украину. Франция заявила о готовности развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Экономики стран Балтии и Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций Евросоюза против России и сокращения приграничной торговли, пишет Politico.

    Комментарии (0)
