Фигурант дела о покушении на Соловьева признался в поджоге авто с буквой Z

Tекст: Елизавета Шишкова

Одна из сожженных машин была отмечена наклейкой с символом Z, другой автомобиль оказался нерабочим автозаком. Волков объяснил свои действия протестом, связанным с началом спецоперации на Украине, и отметил, что действовал совместно с Владимиром Беляковым весной 2022 года в Подмосковье, сообщает РИА «Новости».

«Вину в двух поджогах признаю, но к организации NS/WP (запрещена в России) отношения не имею», – заявил Волков на заседании суда.

На скамье подсудимых по делу о покушении на Соловьева находятся семь человек, в том числе Волков, Беляков и другие. Еще одного фигуранта, Василия Стрижакова, отправили на принудительное лечение. По версии следствия, с 2021 года руководитель группы Андрей Пронский создал ячейку запрещенной террористической организации NS/WP и вовлек в ее деятельность ряд лиц, закупивших оружие, боеприпасы и компоненты для взрывных устройств.

Следствие утверждает, что к апрелю 2022 года представители Главного управления разведки Украины предложили членам группы убийство Соловьева за материальное вознаграждение. Преступление было предотвращено российскими правоохранителями. Также группа обвиняется в серии поджогов автомобилей, домов и военных комиссариатов на территории столицы и нескольких областей.

Обвиняемым также вменяется хранение оружия, подготовка и распространение экстремистской литературы с оправданием терроризма и разжиганием ненависти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемые в попытке убить журналиста Владимира Соловьева заявили о намерении отравить его пиццей.

В 2022 году в России задержали группу подозреваемых, которые по заданию СБУ собирались убить Соловьева, подорвав его автомобиль.

ФСБ сообщила о планах преступников реализовать преступление в Москве и затем скрыться за границей. Суд над этими обвиняемыми начался в январе 2023 года.