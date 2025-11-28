  • Новость часаЭксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья
    Проданное властями СССР яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    12 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    5 комментариев
    28 ноября 2025, 15:14 • Новости дня

    Суд обязал актера Башарова платить алименты третьей жене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актера Марата Башарова обязали выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка от его третьей жены Елизаветы Башаровой (Шевырковой).

    Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка № 354 района Коптево города Москвы в пятницу, передает РИА «Новости».

    Елизавета Башарова (Шевыркова) является третьей супругой актера. Пара рассталась около пяти лет назад.

    Ранее третья супруга продюсера Александра Цекало Виктория Галушка подала иск о взыскании алиментов на содержание двух их несовершеннолетних детей.

    26 ноября 2025, 21:44 • Новости дня
    Объявлено о повышении стоимости проезда в городском транспорте Москвы

    Департамент транспорта Москвы объявил о росте тарифов на проезд в общественном транспорте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы будет увеличена со 2 января 2026 года. Об этом проинформировал столичный департамент транспорта.

    По новым расценкам, разовая поездка по карте «Тройка» подорожает с 67 до 75 рублей, а билет «Единый» на одну поездку – с 80 до 90 рублей, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что корректировка проводится ежегодно, однако с 2011 года темпы индексации стабильно остаются ниже уровня инфляции. В среднем стоимость поездок по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличится примерно на 3,5 рубля. При этом абонементные тарифы остаются самыми доступными среди мегаполисов России, подчеркнули в департаменте. Пятый год подряд самым выгодным способом оплаты признается биометрия – одна поездка по ней обойдется в 71 рубль, что на 12 рублей дешевле оплаты банковской картой.

    Согласно новой тарифной сетке, проезд по «Тройке» подорожает до 75 рублей, поездка по билету «90 минут» – до 112 рублей. За пересадку «метро + МЦД» по «Тройке» придется заплатить 102 рубля, а бесконтактная оплата картой или смартфоном в метро и МЦД составит 83 рубля.

    Разовая поездка по билету «Единый» теперь будет стоить 90 рублей, две – 180 рублей. Суточный безлимит, записанный на «Тройку», подорожает до 415 рублей, трехсуточный – до 800 рублей. Стоимость безлимитного проездного на 30 дней вырастет до 3 460 рублей, на 90 дней – до 8 450 рублей, на год – до 24 900 рублей. Корректировка коснется и тарифов с учетом пригородной зоны.

    Изменения затронут и наземный транспорт: проездные на 30 дней будут стоить 2 тыс. 250 рублей, на 90 дней – 5 тыс. 950 рублей, на год – 18 тыс. 400 рублей.

    Со 2 января обновятся и тарифы на регулярный речной электротранспорт. В период «летнего тарифа» поездка при оплате банковской картой или по СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 – в выходные; по «Кошельку» – 330 и 500 рублей соответственно; по биометрии – 230 и 400 рублей. В «зимний» период будничные расценки сохранятся, а выходные при оплате картой или по СБП будут стоить 170 рублей, по «Кошельку» и биометрии – 145 рублей.

    Поездки по абонементам «Единый» на 30, 90 или 365 дней по-прежнему включают речные маршруты круглый год.

    Также будет проведена индексация тарифов на межмуниципальные автобусные линии между Москвой и Московской областью. Повышение составит в среднем 14,3% для маршрутов с фиксированной стоимостью и 14,9% – для маршрутов с зональной тарификацией. Все льготы и действующие проездные сохраняются.

    Кроме того, с 1 января 2026 года обновится стоимость эвакуации и хранения автомобилей.

    Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик будет увеличена с 13 октября.

    Комментарии (2)
    26 ноября 2025, 19:52 • Новости дня
    Московский юрист получил 22 года за хищения имущества Минобороны

    Юрист Карамзин получил 22 года колонии и штраф 4,4 млн за хищения имущества Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юристу Кантемиру Карамзину судом назначено 22 года строгого режима и штраф 4,4 млн рублей за хищения имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей.

    Хамовнический суд Москвы вынес приговор юристу Кантемиру Карамзину и другим участникам организованной группы по делу о хищении имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает

    РИА «Новости». Карамзин получил по совокупности приговоров 22 года колонии строгого режима и штраф 4,4 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 13 до 20 лет лишения свободы.

    По данным суда, Карамзин создал преступное сообщество примерно 20 лет назад, в которое вошли и другие участники дела. В составе этой группы они вывели из собственности ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) 55 объектов недвижимости, часть из которых находилась в центре столицы, в Балашихе и Люберцах: это была баня, столовая, библиотека и ряд других помещений.

    Как писали в СМИ, Карамзин и его сообщники оформляли договоры о внесении недвижимости ВСУМ в уставный капитал дочерних компаний. По итогам этого преступления ущерб для Минобороны составил 283,5 млн рублей.

    В рамках второго эпизода дела преступная группа похитила активы и доли в компаниях, владеющих зданиями в центре Москвы, в Рязани, а также квартирами в Сочи. Ущерб по данному эпизоду превысил 745 млн рублей.

    Ранее суды арестовали имущество обвиняемых по делу о хищениях при строительстве для Минобороны по 14 госконтрактам на сумму 9 млрд рублей.

    Сотрудники ФСБ пресекли хищение более 40 млн рублей при восстановлении леса в лесничестве Минобороны в Ленинградской области.

    Комментарии (4)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (8)
    26 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    В Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России

    Замглавы Минтранса Пашков: Беспилотные трамваи в России появятся через год

    В Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение полностью автономных трамваев в российских городах может стать реальностью уже в течение ближайших двух лет, заявил первый замглавы Минтранса Константин Пашков.

    Полностью беспилотные трамваи могут появиться на российских городских линиях в течение одного-двух лет, сообщил первый замминистра транспорта России Константин Пашков журналистам на V Конгрессе молодых ученых. По словам Пашкова, трамвай уже может двигаться без машиниста, однако пока в кабине обязательно дежурит представитель транспортной службы, пишет РИА «Новости». 

    Впервые полностью беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года по маршруту №10 в Строгино. За время работы трамвай преодолел более 18 тыс. километров, а количество перевезённых пассажиров достигло примерно 40 тыс. Столичный департамент транспорта отмечал, что за весь этот период трамвай ни разу не нарушил правила дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр транспорта Андрей Никитин отметил в докладе президенту России Владимиру Путину , что пассажирские беспилотные трамваи уже курсируют в Москве и Петербурге.

    Российские компании продемонстрировали новые модели трамваев на выставке «Иннопром».

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    Умер сбитый автомобилем Porsche в Москве юноша

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Молодой человек, которого на пешеходном переходе в столице сбил Porsche, умер в больнице, об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

    Авария произошла 25 декабря на Соколово-Мещерской улице в районе Куркино, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по городу.

    18-летний молодой человек перебегал улицу по регулируемому пешеходному переходу, его сбил Porsche. После аварии пострадавшего госпитализировали. Позже он скончался, сообщили в прокуратуре.

    Там добавили, что за рулем Porsche был 21-летний водитель.

    В августе в Москве женщину-водителя Porsche Cayenne осудили за наезд на мальчика и женщину, в момент аварии виновница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенок скончался в больнице.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемого в порче 12 машин на востоке Москвы

    Полиция сообщили о задержании подозреваемого в порче 12 машин в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Ивановское в Москве задержан мужчина, подозреваемый в массовом повреждении автотранспорта на улицах Челябинская и Чечулина, причем установлена его личность, сообщили в столичном главке МВД.

    Полицейские задержали 40-летнего уроженца Ростовской области. Его обвиняют в умышленном повреждении стекол 12 автомобилей, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве. Все машины были припаркованы на улицах Челябинская и Чечулина. В полицию за помощью обратились 12 пострадавших граждан, рассказавших о случившемся.

    Личность подозреваемого удалось установить быстро, после чего его задержали на Дорожной улице. «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заявил заместитель начальника УИиОС ГУ МВД по Москве Ленар Давлетшин.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сейчас сотрудники полиции выясняют мотивы поступка и устанавливают всех пострадавших от действий задержанного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на юго-востоке города пострадали десять автомобилей и мотоциклов после возможного поджога мусорных контейнеров.

    В столице 10 ноября задержаны трое мигрантов после нападения на машину с ребенком.

    В октябре в Москве в сгоревшей машине нашли тела двух мужчин.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Власти Москвы подали в суд на комика Батрудинова из-за недвижимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Департамент городского имущества столицы подал судебный иск в Бабушкинский райсуд города об изъятии имущества нескольких ответчиков, включая юмориста Тимура Батрудинова.

    В исковом требовании департамент потребовал изъять у ответчиков, включая Батрудинова, недвижимое имущество для государственных нужд, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение инстанции.

    Отмечается, что эта недвижимость расположена в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии.

    До этого исполнивший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки» актер Михаил Казаков накопил долги по кредитам и исполнительным листам на сумму свыше 1,8 млн рублей. Артист рассказывал, почему его вписали в реестр злостных неплательщиков алиментов.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 14:26 • Новости дня
    Устроившего дебош у московской школы мужчину задержали росгвардейцы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У одной из столичных школ сотрудники Росгвардии задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения, он пытался пробраться в учреждение и напал на курьера, сообщили в московском главном управлении ведомства.

    Инцидент произошел на улице Земляной Вал, 21-летний уроженец Казахстана сначала пытался ворваться в охраняемое учебное заведение, но потерпел неудачу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    После этого молодой человек переключил внимание на проезжавшего мимо курьера и начал нападать на припаркованные автомобили, имитируя боксерские удары. При этом он выкрикивал, что его якобы подстрелили.

    Правоохранители отметили, что прибывшие сотрудники быстро пресекли дальнейшие действия мужчины. После задержания он резко успокоился и сделал комплимент работе Росгвардии, назвав ее «оперативной, чистой и блестящей».

    Задержанный был доставлен в местное отделение полиции, где ему предстоит разбирательство.

    В сентябре в аэропорту Сочи транспортная полиция задержала 60-летнего иностранца, устроившего дебош на борту рейса Стамбул–Казань. Бортпроводники поясняли, что мужчина, когда самолет поднялся в воздух, стал громко кричать, провоцировать конфликты и не реагировал на замечания других пассажиров.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 20:44 • Новости дня
    Вечерние пробки в Москве достигли девяти баллов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вечер среды в столице ознаменовался серьезными заторами: уровень пробок в Москве достиг девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

    По информации сервиса, основное скопление транспорта наблюдается в центральных районах города, передает РИА «Новости».

    Практически все Садовое кольцо стоит, причем и на внутренней, и на внешней сторонах движение оказалось затруднено. Пробки образовались на Сретенском бульваре, Большой Лубянке, Тверской улице, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных. Частично затруднено движение и на Каменном мосту.

    По данным сервиса, плотный поток автотранспорта фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. В то же время ситуация на МКАД и ведущих в город магистралях оценивается как относительно спокойная, небольшие затруднения отмечаются только на севере и северо-западе столицы.

    В июле на МКАД из-за аварии образовалась пробка длиной в три километра.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 13:01 • Новости дня
    В Мосгордуме решили увеличить цену патента для таксистов более чем в два раза
    В Мосгордуме решили увеличить цену патента для таксистов более чем в два раза
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Патент для таксистов, работающих в российской столице, подорожает больше, чем вдвое, за такие изменения в законе проголосовали депутаты Московской городской думы.

    Стоимость патента для таксистов в Москве увеличится до 9 тыс. рублей в месяц, это почти в 2,6 раза больше текущей суммы в 3,4 тыс. рублей, передает ТАСС.

    По словам замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Дарьи Мурченко, действующая цена на патент существенно ниже реальных доходов в этой отрасли.

    Она пояснила, что повышение стоимости патента должно выровнять налоговую нагрузку между таксистами на патенте и самозанятыми водителями. По словам чиновницы, 75% столичных таксистов работают по схеме самозанятых.

    Документ также предусматривает отмену патента для легкового такси, использующего наемных работников. Мурченко отметила, что такие варианты были не востребованы на рынке.

    Ранее в России призвали с помощью дорожных камер осматривать наличие не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт автомобилей.

    Премьер Михаил Мишустин отмечал, что в следующем году в российской столице планируется запустить первое беспилотное такси.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 13:52 • Новости дня
    В Москве открыли новую судостроительную верфь для электросудов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе Нагатинского затона в столице начала работу современная судостроительная верфь, где планируется выпускать до 40 судов ежегодно, включая электросуда.

    В открытии нового Московского судостроительного завода приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает ТАСС.

    По словам Собянина, строительство верфи началось в октябре 2023 года и завершилось за 22 месяца. Предприятие расположено на Меловом мысе, оно оборудовано площадями в 23 тыс. квадратных метров, это позволяет обеспечивать производственный цикл полного оборота – от резки металла до спуска готовых судов на воду, а также техобслуживание и сервис.

    Свыше 70% оборудования на заводе сделано в России. На предприятии создано более 500 новых рабочих мест. Современные очистные и фильтрационные системы гарантируют, что отработанная вода не попадет в Москву-реку. Также реализованы работы по укреплению берегов, углублению дна, обустроены причалы для новых судов.

    В год завод сможет строить до 40 новых судов, включая электрические модели «Москва 1.0», «Москва 2.0», «Москва 3.0», круизные «Московское золотое кольцо» и беспилотные патрульные катера. В ближайшие годы городские власти планируют закупить около 40 таких электросудов для регулярных перевозок.

    К 2027 году на верфи заложат новейшее гибридное круизное судно длиной 110 метров для туристического маршрута «Московское золотое кольцо». К 2030 году в столице планируют довести речной электротранспорт до семи регулярных маршрутов и 11 экскурсионных, обновив флот более 100 электросудами и доведя пассажиропоток до 7 млн поездок.

    Напомним, в 2025 году Россия построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 08:59 • Новости дня
    Эксперимент по обучению робота журналистике запустили в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперимент по обучению робота журналистике запустят в рамках проекта «Ник: робот-первооткрыватель» в Москве, сообщается на сайте мэра и правительство столицы.

    Эксперимент по обучению робота журналистике стартует в Москве на базе проекта «Ник: робот-первооткрыватель», отмечается на сайте мэрии. Проект организован редакцией «Молодежь Москвы», российским разработчиком решений на основе нейросетей и робототехники, а также одной из радиостанций.

    Указывается, что робот Ник получит возможность общаться с жителями города, анализировать происходящее вокруг и снимать видеоотчеты прямо на улицах столицы. В основу обучения положены современные решения в области искусственного интеллекта.

    В сообщении уточняется, что Ник оборудован системами распознавания речи, компьютерного зрения и синтеза голоса. Робот будет посещать городские сервисы Москвы, тестировать каршеринг, ездить на метро и делиться своими впечатлениями в формате видеорепортажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский антропоморфный робот Aidol был представлен президенту России Владимиру Путину.

    Ранее робот Aidol рухнул во время своей первой презентации. Разработчики пообещали усовершенствовать робота после инцидента на показе.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 04:30 • Новости дня
    Собянин сообщил о ликвидации беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил сбитом силами ПВО беспилотном средстве.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО уничтожили 118 украинских беспилотников над территорией России. При этом в утренние часы силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 04:59 • Новости дня
    Второй дрон на подлете к Москве уничтожен силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве силами ПВО уничтожен второй дрон, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале.

    «Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в сообщении мэра.

    Напомним, чуть ранее Собянин сообщил о первом сбитом силами ПВО беспилотном средстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО уничтожили 118 украинских беспилотников над территорией России. При этом в утренние часы силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Административно-складское здание загорелось на юге Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пожар вспыхнул в трехэтажном административно-складском здании на юге столицы, персонал, находившийся внутри, смог самостоятельно выйти наружу, сообщил представитель экстренных служб города.

    Пожар начался в трехэтажном административно-складском здании на юге Москвы на Каширском шоссе, сказал собеседник РИА «Новости».

    На место уже выдвинулись спасатели.

    На момент возгорания внутри здания находились восемь человек, они смогли самостоятельно покинуть помещение без помощи спасателей.

    В настоящее время площадь пожара, его точные масштабы и причины устанавливаются специалистами. Информация о пострадавших не поступала.

    Ранее в конце ноября в Иркутске площадь пожара в цеху по производству стеновых панелей выросла до 4,8 тыс. квадратных метров.

    До этого в Москве произошел пожар на улице Наметкина в производственном здании, его ликвидировали.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Командир ракетной бригады ВСУ заочно осужден пожизненно за обстрел пляжа в Севастополе

    Командир бригады ВСУ Карпуша заочно осужден пожизненно за обстрел пляжа в Севастополе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша заочно признан виновным в теракте, приведшем к гибели четырех человек и ранениям 113 жителей Севастополя, он получил пожизненный срок, сообщает прокуратура Москвы.

    Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес заочный приговор командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ 21-летнему Ростиславу Карпуше, сообщает прокуратура Москвы.

    Карпуша признан виновным в организации террористического акта, осуществленного 23 июня 2024 года прицельным ракетным ударом по гражданской инфраструктуре в Севастополе, которая не являлась военной целью.

    Следствие установило, что обвиняемый отдал приказ военнослужащим своего подразделения нанести удар по пляжу в поселке Учкуевка. Удар произвели с применением реактивных систем с кассетной боевой частью. В результате погибли четверо мирных жителей, в том числе двое детей, еще 113 человек получили ранения.

    Карпуше назначено пожизненное лишение свободы с обязательным пребыванием первых 12 лет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Карпуша уже получил пожизненное заключение за теракт в Курской области. В ноябре 2024 года по его приказу нанесли комбинированный ракетный удар 11 ракетами ATACMS и четырьмя Storm Shadow, что привело к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

    А в июне 2025 года Карпуша был заочно приговорен к пожизненному заключению за приказы об обстрелах Льгова и школы-интерната в Судже в той же Курской области, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей.

    Комментарии (0)
    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США
    Грузинские СМИ: От Тбилиси требовали отвлечь 40 тыс. российских солдат
    Трамп решил начать «обратную миграцию» в США
    При атаке дронов в Новороссийске повреждения получили 227 квартир
    Афганистан предложил России рабочих для сельского хозяйства
    «Новые люди» предложили ввести уголовное наказание за незаконные рехабы
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

