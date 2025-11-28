В Дамаске назвали удары Израиля по Бейт-Джану военным преступлением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство иностранных дел Сирии назвало удары армии Израиля по сирийскому поселку Бейт-Джан военным преступлением, передает ТАСС.

В опубликованном заявлении ведомства отмечается, что атака была совершена намеренно и носила жестокий характер, а сама операция происходила после неудачной попытки израильских сил проникнуть на территорию Сирии.

В заявлении МИД Сирии подчеркнул: «умышленная и жестокая атака на Бейт-Джан, совершенная израильскими оккупационными силами после неудачной попытки проникновения на сирийскую территорию, представляет собой полномасштабное военное преступление».

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по поселку в сирийской провинции Дамаск.

Сирийская армия ранее остановила операцию к югу от Дамаска после разгрома террористических группировок.

Армейские подразделения Сирии окружили крупный оплот террористов к юго-западу от Дамаска.