Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
В Дамаске назвали удары Израиля по Бейт-Джану военным преступлением
Министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в полномасштабном военном преступлении после атак на сирийский поселок Бейт-Джан, говорится в заявлении ведомства.
Министерство иностранных дел Сирии назвало удары армии Израиля по сирийскому поселку Бейт-Джан военным преступлением, передает ТАСС.
В опубликованном заявлении ведомства отмечается, что атака была совершена намеренно и носила жестокий характер, а сама операция происходила после неудачной попытки израильских сил проникнуть на территорию Сирии.
В заявлении МИД Сирии подчеркнул: «умышленная и жестокая атака на Бейт-Джан, совершенная израильскими оккупационными силами после неудачной попытки проникновения на сирийскую территорию, представляет собой полномасштабное военное преступление».
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по поселку в сирийской провинции Дамаск.
Сирийская армия ранее остановила операцию к югу от Дамаска после разгрома террористических группировок.
Армейские подразделения Сирии окружили крупный оплот террористов к юго-западу от Дамаска.