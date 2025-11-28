Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.7 комментариев
Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы энергетики и ситуацию на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, его самолет приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.
Согласно информации на сайте Кремля, нынешние переговоры станут 13 по счету личной встречей Путина и Орбана с момента его вступления в должность премьер-министра Венгрии. Предыдущая встреча лидеров состоялась в июле 2024 года во время миротворческой миссии Орбана, в рамках которой он также посещал Украину, Китай и США. С начала специальной военной операции Путин и Орбан лично встречались дважды и трижды разговаривали по телефону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве.
Виктор Орбан заявил, что намерен обсуждать с Владимиром Путиным вопросы поставок энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.
После встречи лидерыне планируют делать совместные заявления для прессы.