Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, его самолет приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

Согласно информации на сайте Кремля, нынешние переговоры станут 13 по счету личной встречей Путина и Орбана с момента его вступления в должность премьер-министра Венгрии. Предыдущая встреча лидеров состоялась в июле 2024 года во время миротворческой миссии Орбана, в рамках которой он также посещал Украину, Китай и США. С начала специальной военной операции Путин и Орбан лично встречались дважды и трижды разговаривали по телефону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве.

Виктор Орбан заявил, что намерен обсуждать с Владимиром Путиным вопросы поставок энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

