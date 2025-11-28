28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.0 комментариев
Муфтий Гайнутдин заявил об отсутствии «черных пятниц» у мусульман
Муфтий Гайнутдин объяснил отсутствие традиции «черной пятницы» среди мусульман
Для мусульман пятница считается исключительно светлым и праздничным днем, который традиционно связывают с милостью и благословением Всевышнего, заявил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ), муфтий Равиль Гайнутдин.
Муфтий Равиль Гайнутдин подчеркнул, что у мусульман не бывает «черных пятниц», передает РИА «Новости».
По его словам, пятница у последователей ислама всегда считается светлым и праздничным днем, когда мусульмане связывают его с милостью Всевышнего Аллаха, веря, что в этот день принимаются все молитвы и пожелания.
Муфтий отметил, что у разных народов существуют свои традиции, и у народов, исповедующих ислам, они также есть.
«К так называемым «черным пятницам»и всем, что с ними связано, мы никого отношения не имеем», – заявил Гайнутдин.
Он также добавил, что мусульмане спокойно относятся к различным акциям, однако пятница для них всегда остается священным днем. Гайнутдин напомнил, что в этот день проходят хутба – проповедь имама, коллективный намаз и особые молитвы ко Всевышнему.
Ранее эксперты прогнозировали волну мошенничества на «черную пятницу».
28 ноября отмечается Всемирный день сострадания и День отказа от покупок.