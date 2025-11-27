Медведев поставил задачи депутатам от «Единой России» на 2026 год

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на Всероссийском форуме «Единой России» в Москве, завершающем Год муниципальных депутатов, Медведев подчеркнул, что приоритетом станет укрепление связей с первичными отделениями партии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить поддержке участников спецоперации и их семей. «Эту работу, она тоже весьма и весьма непростая, нужно продолжить до достижения тех целей, которые поставил президент и наша страна», – заявил председатель партии.

Медведев отметил, что многие депутаты активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, отправляют ее на линию фронта, а также оказывают поддержку семьям участников СВО.

Глава партии также напомнил о важности поддержки ветеранов спецоперации, избранных муниципальными депутатами. В текущем году статус депутатов получили 890 участников спецоперации – втрое больше, чем год назад. Большинство из них занимаются муниципальной работой.

Форум собрал 200 муниципальных депутатов со всей страны. В «нулевой» день участники провели стратегическую сессию и подготовили предложения, которые представили председателю партии. Организаторы форума приготовили для гостей экскурсию «Путешествие по России» в Национальном центре.

На пленарной сессии Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» сохраняет лидирующие позиции по числу муниципальных депутатов – их свыше 130 тысяч, что составляет 84% от общего числа по стране. «Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа… Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны – прямой контакт с избирателями», – сказал он.

В течение Года муниципального депутата партия уделяла внимание популяризации успешных практик, налаживанию внутренней коммуникации и повышению квалификации депутатов.

В завершение форума Медведев вручил орден Мужества депутату из Махачкалы Хабибу Хамутаеву. Лидер партии отметил, что примеры героизма участников специальной военной операции укрепляют общество, а основой единства остаются патриотизм и любовь к Родине – именно на этих ценностях строится курс «Единой России».