Медведев поставил задачи депутатам от «Единой России» на 2026 год
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев озвучил задачи для корпуса муниципальных депутатов партии на 2026 год.
Выступая на Всероссийском форуме «Единой России» в Москве, завершающем Год муниципальных депутатов, Медведев подчеркнул, что приоритетом станет укрепление связей с первичными отделениями партии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Особое внимание, по его словам, необходимо уделить поддержке участников спецоперации и их семей. «Эту работу, она тоже весьма и весьма непростая, нужно продолжить до достижения тех целей, которые поставил президент и наша страна», – заявил председатель партии.
Медведев отметил, что многие депутаты активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, отправляют ее на линию фронта, а также оказывают поддержку семьям участников СВО.
Глава партии также напомнил о важности поддержки ветеранов спецоперации, избранных муниципальными депутатами. В текущем году статус депутатов получили 890 участников спецоперации – втрое больше, чем год назад. Большинство из них занимаются муниципальной работой.
Форум собрал 200 муниципальных депутатов со всей страны. В «нулевой» день участники провели стратегическую сессию и подготовили предложения, которые представили председателю партии. Организаторы форума приготовили для гостей экскурсию «Путешествие по России» в Национальном центре.
На пленарной сессии Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» сохраняет лидирующие позиции по числу муниципальных депутатов – их свыше 130 тысяч, что составляет 84% от общего числа по стране. «Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа… Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны – прямой контакт с избирателями», – сказал он.
В течение Года муниципального депутата партия уделяла внимание популяризации успешных практик, налаживанию внутренней коммуникации и повышению квалификации депутатов.
В завершение форума Медведев вручил орден Мужества депутату из Махачкалы Хабибу Хамутаеву. Лидер партии отметил, что примеры героизма участников специальной военной операции укрепляют общество, а основой единства остаются патриотизм и любовь к Родине – именно на этих ценностях строится курс «Единой России».