Выпускники «Лидеров России» возглавили ключевые направления в Ростовской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Сразу несколько выпускников конкурса «Лидеры России» получили ключевые назначения в Ростовской области, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди них – замгубернатора Олеся Старжинская, министр здравоохранения Наири Варданян, глава РостГМУ Михаил Шишов и замминистра транспорта Алена Беликова. Финалисты курируют стратегически важные направления, отмечая, что полученные в конкурсе компетенции способствуют эффективному командному лидерству и развитию региона.

Олеся Старжинская, получившая опыт работы в разных регионах и министерствах после победы в конкурсе, рассказала о командной работе: «Наши лидеры – носители единства, заботы и ответственности. Работа в команде позволяет объединить усилия для повышения потенциала медицинской системы области».

Алена Беликова поделилась мнением о развитии транспортной инфраструктуры и задачах комфорта для жителей. По ее словам, основной упор делается на комплексное развитие новых районов, строительство доступных и безопасных городских маршрутов.

Наири Варданян подчеркнул серьезность вызовов в сфере медицины, отметив, что обучение в РАНХиГС с поддержкой гранта стало этапом подготовки к управлению целым блоком задействованных структур. Он добавил, что ключевой целью является не только эффективность процессов, но и доверие населения к региональной медицине.

Михаил Шишов указал на важность командообразования среди управленцев и студентов вуза. Он заявил, что конкурс стал «системообразующим звеном» для сферы здравоохранения области и формирует профессиональное сообщество единомышленников.

Выпускники и организаторы конкурса дают рекомендации командам нового сезона проявлять лидерские качества, искать единомышленников и не бояться сложных задач. Заявочная кампания шестого сезона продолжается до 29 декабря 2025 года.