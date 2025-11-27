Власти Нидерландов разослали жителям инструкции по выживанию

Нидерландские власти разослали брошюры с советами по действиям в кризисных ситуациях

Tекст: Денис Тельманов

Власти Нидерландов начали кампанию Denk vooruit («Думай наперед»), передает РИА «Новости».

В рамках этой инициативы всем гражданам по почте направили подробную брошюру, призванную информировать население о действиях в первые 72 часа после начала кризисной ситуации, включая отключения электричества, природные катаклизмы, кибератаки и геополитические конфликты.

В брошюре говорится: «В чрезвычайной ситуации все внезапно перестает работать как обычно. Например, нет электричества, воды или интернета... Мы все можем столкнуться с этим. Вот почему важно хорошо подготовиться. Особенно сейчас. Не потому, что мы боимся, а чтобы быть вместе».

План действий базируется на трех основных пунктах: создании аварийного запаса продуктов и вещей, предварительном согласовании алгоритма действий в семье и способах получения информации при отсутствии электричества.

Авторы при этом подчеркивают, что полезность рекомендаций выходит за рамки действий при стихийных бедствиях. Они необходимы и при угрозах кибератак или геополитических конфликтов, поскольку, как указывается в брошюре, некоторые страны уже «собирают информацию о линиях электропередач, интернет-соединениях и газопроводах, чтобы иметь возможность повредить их».

Власти отмечают, что экстремальные погодные явления встречаются все чаще, обостряя неопределенность. Отдельно подчеркивается, что Нидерланды даже при отсутствии войны могут быть втянуты в конфликт через сбои и кибератаки, а армия страны уже получила дополнительное финансирование для усиления защиты.

Главная цель кампании – повышение готовности населения к самостоятельной реакции в первые часы после ЧС, а также формирование понимания о способах действий до прибытия помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военные Нидерландов открыли огонь по беспилотникам, замеченным над авиабазой на юге страны.