Роскомнадзор с начала года заблокировал более 12,2 млн анонимных сим-карт
С начала 2025 года Роскомнадзор заблокировал свыше 12,2 млн анонимных сим-карт по всей России в рамках борьбы с их «серым» оборотом и телефонным мошенничеством, сообщил руководитель управления ведомства по Пермскому краю Алексей Юшков.
Юшков, выступая с докладом перед депутатами регионального парламента, отметил, что «для проверки достоверности сведений об абонентах с начала 2025 года Роскомнадзор заблокировал более 12,2 млн анонимных сим-карт, было составлено восемь актов административных правонарушений за неисполнение установленных законодательством требований к заключению договоров об оказании услуг связи», передает РИА «Новости».
По его словам, работа ведомства в регионе направлена прежде всего на пресечение использования анонимных сим-карт для совершения противоправных действий.
Ранее сообщалось, что операторы мобильной связи смогут с 1 ноября 2025 года блокировать сим-карты, если на одного абонента оформлено более 20 номеров.
Напомним, с 1 сентября в России введена уголовная ответственность за незаконную передачу SIM-карт.
Операторы мобильной связи должны завершить верификацию абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года, до 1 ноября.