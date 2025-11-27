Роскачество выявило признаки фальсификации в семи марках оливкового масла

Tекст: Алексей Дегтярев

Эксперты проанализировали жирнокислотный состав и выявили примеси подсолнечного и рапсового масел, что незаконно снижает себестоимость продукции, указали в организации ТАСС.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано среди масел, позиционировавшихся как Extra Virgin – их предоставляли бренды Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil, Vesuvio. Также замечания были к маркам Columb и Olive Tree, представленных как смесь или сорт Pomace, где обнаружили посторонние ингредиенты.

Качество и чистоту подтвердили такие бренды, как Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges. Специалисты Роскачества отметили, что производители иногда легализуют фальсификат, используя на таможне код смесей растительных масел, хотя на упаковке указывается «Оливковое масло», и такая практика формально не запрещает примеси других жиров.

Роскачество намерено продолжить мониторинг категории до устранения нарушений. Производители «Гимея» (Olive Tree, Columb) и «Агролива» (Agrolive, Feudo Verde) начали корректирующие действия и усилили контроль, а компания «Дары природы» (Nygellaoil) приняла решение прекратить реализацию проблемной партии масла.

В сети «Лента» начали проверку и снятие некачественной партии с реализации. «Магнолия» также убрала с полок продукцию Nygellaoil и усилила контроль качества у своих поставщиков.

Ранее в Роскачестве рассказали о ходе разработки проекта ГОСТа на шаурму.