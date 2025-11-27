В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.0 комментариев
Разрушившие опухоль ультразвуком ученые МГУ решили испытать новый метод
Новый ультразвуковой метод разрушения опухолей, разработанный учеными МГУ, в 2026 году испытают на сериях моделей, имитирующих человеческий череп, сообщила заведующая Лабораторией медицинского и промышленного ультразвука физического факультета МГУ Вера Хохлова.
Российские ученые из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова успешно разрушили злокачественную опухоль с помощью ультразвука, передает ТАСС.
Следующий этап их работы – испытание этой технологии в 2026 году на различных моделях, имитирующих человеческий череп. Как отметила заведующая Лабораторией медицинского и промышленного ультразвука физического факультета МГУ Вера Хохлова, эксперименты покажут, насколько метод эффективен при разных структурах костей черепа.
Ученые также намерены провести детальные биоакустические исследования для определения оптимальных доз ультразвука, необходимых для успешного разрушения опухолей различных типов и состава. По словам Хохловой, «результаты тестирования позволят подтвердить эффективность метода при разной структуре костей черепа пациента».
Метод был разработан совместно сотрудниками физического факультета МГУ и врачами Медицинского научно-образовательного института, а также факультета фундаментальной медицины. Разработчики считают, что новая технология может стать альтернативой хирургии и медикаментозному лечению сарком, а также позволит расширить спектр инструментов борьбы с онкологическими заболеваниями.
Ранее ученые МГУ провели успешный эксперимент по бесконтактному разрушению раковой опухоли мягкой ткани с помощью высокоинтенсивного ультразвука.
Уничтожение ткани лейомиосаркомы осуществлялось вне организма. Опухолевая ткань превратилась в бесструктурную жидкость в результате механического разрушения, а не нагрева.