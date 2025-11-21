Первое успешное разрушение опухоли ультразвуком провели в России

Российские ученые впервые разрушили опухоль ультразвуком

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники физического факультета МГУ совместно с врачами МНОИ и факультета фундаментальной медицины впервые смогли механически разрушить ткани лейомиосаркомы с помощью импульсного высокоинтенсивного фокусированного ультразвука. Эксперимент проводился вне организма под контролем аппарата, который полностью превращает опухолевую ткань в бесструктурную жидкость, не затрагивая здоровые клетки. Это удалось сделать без нагрева и разрезов, сообщили В пресс-службе вуза корреспонденту ТАСС.

Ученые считают, что новый метод может стать альтернативой хирургическому и медикаментозному лечению сарком. Проведенный гистологический анализ поверхности показал, что раковые клетки ликвидированы полностью при четком сохранении границ между пораженными и здоровыми тканями.

Руководитель проекта Вера Хохлова пояснила, что обнаружение ультразвуковых импульсов высокой амплитуды позволяет разрушать опухоль физически, воздействуя на нее нелинейными акустическими волнами без теплового эффекта.

