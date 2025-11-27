  • Новость часаНачалось заседание совета ОДКБ в узком составе с участием Путина
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    27 ноября 2025, 09:50

    Путин провел короткую беседу «на ногах» с Токаевым перед саммитом ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Перед началом встречи лидеров ОДКБ в Бишкеке президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев кратко побеседовали «на ногах».

    Президент России Владимир Путин перед началом заседания лидеров стран ОДКБ в Бишкеке кратко пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА «Новости». Разговор двух лидеров прошел непосредственно перед входом в зал заседаний саммита.

    Путин и Токаев вместе вошли в зал заседания после разговора.

    Саммит ОДКБ проходит под председательством Киргизии. Помимо Путина и Токаева в нем принимают участие президенты Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Белоруссии Александр Лукашенко.

    В Киргизии стартовало заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Президент России Владимир Путин ранее прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке для переговоров.

    26 ноября 2025, 13:03
    Песков объяснил «севший» голос Путина

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычным делом чуть-чуть севший голос у Владимира Путина, что заметили во время выступления в Бишкеке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незначительным изменение голоса Владимира Путина, передает ТАСС.

    По его словам, такое явление встречается и не вызывает опасений.

    Песков пояснил: «Голос чуть-чуть севший, это бывает». Информация прозвучала после выступления Путина в Бишкеке, где данный момент был заметен.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    26 ноября 2025, 14:54
    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»

    Член СПЧ Кирилл Кабанов: Русская культура и язык получили новый статус в Стратегии нацполитики

    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Укрепление объединяющей роли государствообразующего русского народа будет способствовать сохранению и поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России до 2036 года.

    «Стратегия национальной политики придает новый статус русскому народу, нашему языку и культуре в рамках госполитики, принципиально повышая их значимость. Это осевой для России тренд на их укрепление и продвижение», – рассказал Кирилл Кабанов, член президиума Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Зафиксированная в Стратегии объединяющая роль государствообразующего русского народа, сохранение и развитие его культуры, приведет к поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны. Это поможет гармонизации межнациональных отношений и усилению других народов», – указал он.

    «Важно, что государство берет на себя обязательства не просто сохранять, но и активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности. Это кардинально меняет сложившуюся за последние 30 лет практику влияния на нашу нацполитику западных клише и лекал вроде нежелательных в России западных НКО», – заметил собеседник.

    «Отдельно отмечу пункт, согласно которому не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должны быть посвящены русской культуре. Фактически государство начинает борьбу с чуждыми для нас «праздниками плова». Они не должны превалировать над такими фестивалями, как, например, «Щи да каша – пища наша», проводимыми в Калуге», – пояснил спикер.

    «Для приезжих у нас проводятся дни национальной культуры при соответствующих посольствах. Те же, кто постоянно живет в России, должны, не теряя идентичности, перенимать культуру российских коренных народов. Около 70% россиян идентифицируют себя как русские. Так что защита нашего культурного наследия имеет вполне измеримые критерии», – подчеркнул эксперт.

    «Приведу одну аналогию. Известно, что башкирская конница в составе девяти полков участвовала во взятии Парижа в 1814 году и победоносно вступала во французскую столицу. Это, безусловно, предмет для гордости их потомков. Но все они были не отдельной силой, а частью российской армии, без которой победы не было бы», – заметил спикер.

    «Также важно, что Стратегия официально называет русофобию угрозой национальной безопасности России. Само по себе явление направлено против русского народа, культуры и языка, объединяющих страну, а значит – против самой нашей государственности. Поэтому борьба с ней будет вестись на внутреннем и внешнем треках», – детализировал он.

    «Русофобию используют внешние силы в качестве орудия своих агентов, пытающихся бить по единству России. Таким образом, Стратегией наше государство посылает всем однозначный сигнал о недопустимости того, чтобы местные националисты и сепаратисты разжигали конфликты с государствообразующим народом», – добавил Кабанов.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Ранее замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на полях форума «Народы России» сообщил, что в 2026 году на реализацию нацполитики выделят 4,8 млрд рублей, что существенно превышает предыдущие объемы финансирования.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 17:22
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Киргизию сыграл на одном из национальных киргизских музыкальных инструментов.

    Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Накануне Путин находится в Киргизии с государственным визитом. В среду он встретился в Бишкеке с белорусским лидером Александром Лукашенко.

    27 ноября 2025, 09:35
    Началось заседание совета ОДКБ в узком составе с участием Путина
    @ Акбар Акжигитов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Бишкеке стартовала сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, на которой присутствует президент России Владимир Путин.

    В Бишкеке началась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе с участием президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Мероприятие проходит в столице Киргизии.

    Юрий Ушаков, помощник российского лидера, ранее отметил, что Владимир Путин намерен подробно рассказать коллегам о приоритетах председательства России в ОДКБ.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке для переговоров.

    До этого в среду Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров провели переговоры в зале «Чеч добот» резиденции «Ынтымак ордо».

    В Бишкеке президент России также провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    26 ноября 2025, 14:38
    Путин начал переговоры с Лукашенко в Бишкеке

    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Бишкеке стартовали переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые проводят встречу в государственной резиденции «Ала-Арча».

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с Александром Лукашенко в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, передает ТАСС.

    Визит президента России носит государственный характер, а встреча с белорусским коллегой стала частью его программы. Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным международным темам.

    Президенты России и Белоруссии регулярно поддерживают контакт – последний очный диалог прошел в Кремле в сентябре текущего года. Между официальными встречами лидеры регулярно обсуждают вопросы по телефону.

    Ранее Александр Лукашенко прилетел в Бишкек. В столице Киргизии он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Лукашенко также выступит на саммите ОДКБ.

    26 ноября 2025, 16:12
    Путин заявил о понимании США сложности украинского вопроса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что американская сторона осознает непростой характер ситуации вокруг Украины и понимает необходимость адекватных решений.

    Российский президент Владимир Путин выразил мнение, что у США есть понимание сложности украинского вопроса, передает ТАСС.

    На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин отметил, что, по его мнению, американская сторона признает, что вопрос вокруг Украины требует особого подхода.

    Александр Лукашенко в ходе беседы выразил надежду на осторожность американской стороны, подчеркнув, что ситуация с Украиной сложна и для ее решения необходимы взвешенные меры. «Мне кажется, такое понимание есть», – заявил Владимир Путин, отвечая на реплику белорусского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, рассматривая вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Москва получила по неофициальным каналам несколько разных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, однако официально проект России никто не предоставлял.

    Российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине и готова обсуждать конкретные формулировки.

    26 ноября 2025, 13:20
    Путин заявил о полном обеспечении Киргизии топливом на льготных условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Россия полностью обеспечивает Киргизию бензином и дизелем на особых условиях без взимания вывозной пошлины, что приносит экономическую выгоду республике, заявил президент России Владимир Путин.

    Россия в полном объеме обеспечивает Киргизию бензином и дизельным топливом на льготных условиях, сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что поставки осуществляются без экспортной пошлины.

    «Россия полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле, причем на льготных условиях, без взимания вывозной пошлины, что также дает прямой экономический эффект для республики», – отметил Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества в стремительно меняющемся мире.

    26 ноября 2025, 19:30
    Песков подтвердил ожидание визита Уиткоффа для встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готовится к визиту специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, который ожидается на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что руководство страны серьезно нацелено на предстоящие переговоры, передает ТАСС.

    «Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом», – отметил он.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил предстоящую встречу Путина и Уиткоффа.

    Президент США Дональд Трамп поручил  Уиткоффу встретиться с Путиным, а министру армии США Дэниелу Дрисколлу провести переговоры с украинской стороной.

    Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным в Москве ожидается на следующей неделе, в ней может принять участие зять американского лидера Джаред Кушнер.

    26 ноября 2025, 15:28
    Путин отметил положительную динамику торговли России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил существенное развитие сотрудничества России и Белоруссии в торгово-экономической сфере.

    На встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин подчеркнул, что торговый оборот между странами уже превысил 50 млрд долларов, если пересчитывать в эквиваленте американской валюты, передает РИА «Новости».

    «С Белоруссией, несмотря на то, что и в прежние годы мы достигли хорошего показателя – свыше 50 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать. У нас торговый оборот – Россия лидирует среди стран–инвесторов в белорусскую экономику. Здесь у нас динамика хорошая, и в целом в рамках Евразийского экономического союза у нас дела идут хорошо. Тенденции очень хорошие», – сказал он.

    Напомним, в Бишкеке стартовали переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые проводят встречу в государственной резиденции «Ала-Арча».

    Накануне Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом.

    26 ноября 2025, 11:00
    Путин назвал базу России в Киргизии гарантом стабильности региона

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенная российская военная база, размещенная в Киргизии, способствует сохранению стабильности в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Садыром Жапаровым.

    Размещенная в Киргизии объединенная российская военная база остается важнейшим фактором стабильности в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым, передает ТАСС.

    Путин также отметил согласованную позицию Москвы и Бишкека в международных структурах, включая ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ООН.

    «Настроены на тесное взаимодействие в ходе председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества, которое началось в сентябре», – заявил Путин.

    В рамках нынешней встречи российский президент предложил обсудить все вопросы двусторонней повестки и определить направления для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. По его словам, Россия рассчитывает на углубление отношений с Киргизией по самым разным направлениям.

    Объединенная российская военная база в Киргизии входит в состав Коллективных сил быстрого реагирования и занимается обеспечением безопасности воздушного пространства стран ОДКБ. База играет ключевую роль в обеспечении военного присутствия России в Центральной Азии.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров в 2023 году заявил, что российская авиабаза Кант остается надежным гарантом безопасности в Центральной Азии.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с трехдневным государственным визитом.

    Путин в сопровождении кавалерии на автомобиле «Аурус» прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» на встречу с Жапаровым.

    Переговоры между Путиным и Жапаровым начались в зале «Чеч добот» этой резиденции.

    26 ноября 2025, 11:12
    Число российских компаний в Киргизии выросло в три раза

    Жапаров сообщил о трехкратном росте числа российских компаний в Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    Число российских компаний, работающих на территории Киргизии, достигло 1 тыс. 800 и увеличилось в три раза за последние годы, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке.

    Жапаров сообщил, что количество российских компаний, работающих в Киргизии, за последние годы увеличилось втрое и к 2025 году достигло 1800, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия остается для Киргизии одним из крупнейших торгово-экономических партнеров.

    Президент России добавил, что первые три из девяти совместных российских школ с обучением на русском языке в Киргизии планируют открыть к первому сентября 2027 года. По словам Владимира Путина, старт крупному образовательному проекту был дан в 2023 году.

    «В рамках программы «Российский учитель за рубежом» в 42 киргизских школах сейчас работают 157 российских преподавателей», – заявил президент России.

    В марте 2023 года между странами было подписано соглашение о строительстве за счет России девяти школ – по одной в Бишкеке, Оше и во всех семи областях страны. Запланировано, что каждая школа будет рассчитана на 1224 учеников, оборудована двумя спортивными залами и двумя бассейнами. Выпускники смогут получить аттестаты российского и киргизского образцов, а обучение будет идти по национальным образовательным стандартам обеих стран.

    На сегодняшний день в Киргизии примерно 2,5 тыс. школ, и порядка 10% из них ведут преподавание на русском языке. Русский язык сохраняет свой официальный статус и присутствие в системе образования республики наряду с киргизским.

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Киргизию за особый статус русского языка.

    Во вторник Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    Путин на «Аурусе» в сопровождении кавалерии прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» на встречу с Жапаровым.

    Переговоры между Владимиром Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровым начались в зале «Чеч добот» в резиденции «Ынтымак ордо».

    26 ноября 2025, 13:41
    Путин пригласил Жапарова в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил конструктивный характер переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и подчеркнул, что стороны договорились вывести отношения России и Кыргызстана на новый уровень стратегического партнерства. Он также пригласил Жапарова в Россию.

    Президент России выразил признательность своему киргизскому коллеге за организацию неформальной встречи в Бишкеке и отметил, что вечер позволил обсудить широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что переговоры, прошедшие на следующий день, отличались результативностью и конструктивностью. В частности, лидеры подробно рассмотрели повестку дня сотрудничества между Россией и Киргизией, а также затронули актуальные региональные вопросы.

    По итогам визита стороны выступили с совместным заявлением о переходе двусторонних связей на новый уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества. Как заявил президент России, достигнутое согласие полностью отражает дух добрососедских и дружественных отношений между двумя государствами.

    В документе по итогам переговоров содержится приглашение Жапарову посетить Россию с ответным государственным визитом. Сроки поездки, как отмечено в заявлении, будут согласованы по дипломатическим каналам. Путин поблагодарил киргизскую сторону за теплый прием и проявленное гостеприимство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Киргизии подписали совместное заявление о развитии союзничества. Россия обеспечивает Киргизию топливом на льготных условиях. Сейчас в Киргизии работают 1 тыс. 800 российских компаний, что в три раза больше, чем несколько лет назад.

    26 ноября 2025, 12:54
    Путин и Жапаров подписали заявление об укреплении союзничества

    Путин и Жапаров договорились усилить союзнические отношения России и Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества в стремительно меняющемся мире.

    В итоговом совместном заявлении, подписанном лидерами России и Киргизии, содержится призыв к дальнейшему укреплению союзнических связей в условиях меняющегося мирового порядка, передает ТАСС.

    Документ определяет новые масштабные задачи, направленные на развитие двустороннего сотрудничества на длительную перспективу.

    Церемония подписания прошла в зале пресс-конференций президентской резиденции «Ынтымак ордо». Особое внимание в заявлении уделено необходимости адаптации союзничества к современным вызовам.

    Помимо основного документа, на полях визита был проведен обмен семью дополнительными соглашениями, которые призваны углубить сотрудничество между двумя странами в ряде сфер.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    Путин в сопровождении кавалерии на автомобиле «Аурус» прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» на встречу с Садыром Жапаровым.

    Переговоры между Путиным и Жапаровым прошли в зале «Чеч добот».

    Президент России предложил обсудить все вопросы двусторонней повестки и определить направления для дальнейшего укрепления сотрудничества.

    26 ноября 2025, 13:51
    Жапаров отметил бережное отношение к русскому языку в Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    В Киргизии уделяют особое внимание сохранению и развитию русского языка, а востребованность российских гуманитарных проектов продолжает расти на фоне расширения двустороннего сотрудничества, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул бережное отношение к русскому языку в стране, передает ТАСС. Он заявил, что язык Пушкина, Толстого, а также Айтматова занимает важное место в киргизском обществе.

    Жапаров отметил, что востребован проект «Российский учитель за рубежом», в рамках которого российские педагоги преподают русский язык и другие предметы в различных регионах Киргизии.

    Владимир Путин в свою очередь рассказал, что в рамках этой программы в Киргизию уже направили более 150 российских педагогов. Он добавил: «Полагаю – и президент [Киргизии] в ходе нашего общения говорил об этом, – что этого тоже мало и недостаточно».

    Путин согласился с позицией Жапарова о необходимости увеличить число таких специалистов.

    Глава российского государства подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать развитие образования на русском языке в республике, обеспечивая школы и университеты необходимыми учебными материалами, а также строительством новых русскоязычных школ.

    Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что количество российских компаний в республике достигло 1 тыс. 800 и выросло в три раза за последние годы.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что первые три из девяти совместных российских школ с обучением на русском языке в Киргизии планируют открыть к первому сентября 2027 года.

    27 ноября 2025, 09:10
    Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке

    Путин прибыл в комплекс «Ынтымак ордо» в Бишкеке на саммит ОДКБ

    Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в комплекс «Ынтымак ордо» в Бишкеке для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.

    Официальная встреча российского лидера с действующим председателем Совета, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, прошла в фойе комплекса «Ынтымак ордо». После краткой церемонии приветствия Владимир Путин присоединился к другим участникам саммита, среди которых присутствовали президенты Белоруссии и Казахстана.

    Во вторник президент России Владимир Путин во вторник прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровым прошли в зале «Чеч добот» в резиденции «Ынтымак ордо».

    В Бишкеке также состоялись переговоры Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

