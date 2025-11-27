Нефть подешевела на фоне ожиданий перспектив поставок и роста запасов в США

Tекст: Мария Иванова

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.41 снижалась на 0,54%, до 62,20 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,51%, до 58,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что рынок пока скептически оценивает влияние переговоров по мирному урегулированию на Украине на поставки нефти.

«Мирное соглашение между Россией и Украиной имеет значение только если превращается в реальные баррели. Рынку нужны трубы, танкеры и контракты –рукопожатия недостаточно», – цитирует Bloonberg директора по инвестициям чикагской компании Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.