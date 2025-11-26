  • Новость часаСовфед одобрил повышение МРОТ до 27 тыс. рублей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО
    Пупупу стало претендентом на слово года в России
    Телеведущего Соловьева планировали убить отравленной пиццей
    Суд принял иск Безрукова за продажу масок с его изображением
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    Рябков: Время зерновой сделки прошло
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море
    На въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    6 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    2 комментария
    26 ноября 2025, 15:07 • Новости дня

    Рябков: Время зерновой сделки прошло

    Рябков сообщил об окончательном уходе перспектив зерновой сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Время зерновой сделки, вероятно, уже прошло, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Он отметил важность реальных и эффективных усилий в сфере продовольственной безопасности, добавив, что соглашения могли бы улучшить положение на рынках, передает ТАСС.

    Рябков акцентировал внимание на том, что Евросоюз позиционирует себя как гуманитарного игрока на международной арене, однако фактически саботировал реализацию договоренностей, способствовавших бы стабилизации ситуации.

    По словам дипломата, ЕС не выполнил часть соглашений, которые помогли бы выровнять положение на продовольственных рынках. Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о комментариях президента Турции Тайипа Эрдогана по поводу возможного обсуждения нового зернового коридора.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам.

    25 ноября 2025, 17:18 • Новости дня
    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp

    Депутат Кирьянов: Блокировка WhatsApp – вопрос времени

    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массовые сбои WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), фиксируемые по всей стране, и масштабные утечки данных свидетельствуют о нежелании сервиса заботиться о безопасности пользователей. Учитывая отказ компании соблюдать законодательство России, вопрос блокировки мессенджера становится лишь вопросом времени, считает депутат Госдумы Артем Кирьянов.

    Кирьянов в своем Telegram-канале отметил, что проблемы в работе сервиса наблюдаются регулярно и уже перестали быть чем-то неожиданным. По его словам, это происходит на фоне того, что мессенджер демонстрирует «полное пренебрежение к безопасности данных пользователей». Он напомнил о недавней утечке 3,5 млрд номеров телефонов WhatsApp, назвав ее «лишь верхушкой айсберга».

    Депутат подчеркнул, что WhatsApp не исполняет российские законы, игнорирует требования регуляторов, а его материнская компания Meta в России признана экстремистской и запрещена. «На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России», – заявил он.

    По словам Кирьянова, у сервиса было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими ведомствами, однако этого так и не произошло. Он считает, что постоянные сбои, утечки данных и несоблюдение законодательства делают использование платформы «крайне опасным».

    «Блокировка этого сервиса – вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», – резюмировал депутат.

    В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении WhatsApp и Telegram в России.

    Комментарии (75)
    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Комментарии (11)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Адвокат спрогнозировал волну уголовных дел против пенсионеров из-за схем с жильем

    Адвокат Бенхин: Пенсионерам грозят уголовные дела из-за схем с недвижимостью

    Адвокат спрогнозировал волну уголовных дел против пенсионеров из-за схем с жильем
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пенсионерам, замеченным в мошенничестве при продаже недвижимости, грозят многочисленные судебные иски, заявил адвокат Александр Бенхин.

    В интервью NEWS.ru он отметил, что серьезный инструмент давления на таких злоумышленников – перспектива тюремного срока, которая может заставить их вернуть похищенные средства.

    «Считаю, что в скором времени может появиться много исков в отношении пенсионеров из-за мошеннических схем с продажей жилья. На мой взгляд, можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупных размерах». Потому что под страхом реального тюремного срока эти бабушки будут давать заднюю и, соответственно, либо отдавать обратно квартиру обманутым россиянам, либо возмещать средства, полученные вот таким мошенническим путем», – подчеркнул Бенхин.

    Адвокат отметил, что при наличии всех необходимых документов и подтверждений мошеннических действий правоохранительные органы начнут расследования. При доказанности мошеннической схемы пенсионеры будут вынуждены либо вернуть недвижимость, либо компенсировать причиненный ущерб.

    Бенхин также уточнил, что многие преступления возможно предотвратить именно угрозой уголовной ответственности, так как гражданские иски малоэффективны: зачастую взять с мошенников нечего, а наличные средства, полученные преступным путем, отследить крайне сложно. Переход к уголовному преследованию меняет ситуацию принципиально, резюмировал юрист.

    Ранее замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий заявил, что в случае признания сделки по покупке жилья недействительной запись о праве собственности в Росреестре следует гасить только после фактического возврата продавцом полученных денег.

    Также Верховный суд Якутии впервые отменил решение о возврате квартиры пенсионерке, которая лишилась жилья после продажи мошенникам осенью 2023 года.

    В Российской гильдии риелторов (РГР) начал работу штаб, занимающийся системной защитой добросовестных покупателей жилья и анализом мошеннических схем на рынке.

    Комментарии (13)
    26 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи

    Политолог Шеслер: Образование излечит Донбасс и Новороссию от украинской лжи

    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Донбассе и Новороссии пока еще заметны следы антироссийской пропаганды Украины. Для ее устранения российским властям придется делать упор на образовательных проектах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала утвержденную Владимиром Путиным Стратегию государственной национальной политики.

    «На протяжении всего последнего десятилетия простым украинцам насаждалась идеология национализма. Она проникла во все сферы общества – от СМИ до системы образования и научной деятельности. Эта культура считалась главенствующей, а любое противодействие оной приравнивалось практически к преступлению против государства», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    Причем коснулись эти процессы, в том числе Донбасса и Новороссии, которые в 2022 году вернулись в состав Российской Федерации. «Если мы возьмем Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году, то, во-первых, жителей полуострова не так сильно задел националистический угар, а во-вторых, он уже во многом нейтрализован российской действительностью. Что касается Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, а также других населенных пунктов, то там от влияния киевских властей серьезно пострадали головы как взрослых, так и детей», – детализировала собеседница.

    Другими словами, воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией, с одной стороны, дало большой позитивный патриотический импульс, но с другой – в регионах еще заметны последствия агрессивной антироссийской пропаганды. «Излечение» субъектов – комплексная и непростая задача, подчеркнула политолог. «Чтобы устранить все негативные последствия, придется делать упор на образовании», – считает Шеслер.

    «На мой взгляд, в школах и вузах нужно вводить дополнительные курсы, посвященные разоблачению тотальной лжи Украины. В них, возможно, стоит представить идеи, например, академика Петра Толочко, историка Олеся Бузины, а также некоторых других мыслителей, которые разоблачали преступное содержание бандеровской идеологии», – рассуждает спикер.

    Она напомнила, что с этой целью уже создаются научно-исследовательские центры, один из них – в Мелитополе. При этом работа в зависимости от возрастной категории людей будет отличаться, продолжила эксперт. «В этом случае нужно обращаться к нашему общему историческому прошлому, к нашим победам во время Великой Отечественной войны, к нашей общей культуре. Важно составлять специальные культурные программы, которые будут продвигать соответствующие идеи», – заключила Шеслер.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Комментарии (5)
    26 ноября 2025, 13:32 • Новости дня
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике

    Политолог Минченко: В Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус

    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Этнические анклавы и диаспоры служат возможными проводниками недружественной политики по отношению к России. Негативные тенденции и способы противодействия им отражены в обновленной Стратегии национальной политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации.

    «Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Вместе с тем более 80% населения Российской Федерации – это русские. Таким образом, в новой Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что в документе обозначены цели, связанные с продвижением русского языка и русской культуры. «Я думаю, что это главное позитивное изменение в тексте – наравне с тем, что в нем упоминаются такие негативные тенденции, как формирование этнических анклавов и вопросы диаспор как возможных проводников недружественной политики по отношению к России», – уточнил собеседник.

    Принципиально важной является предусмотренная Стратегией задача по устранению последствий антироссийской пропаганды в исторических регионах России. «Главный рецепт – не пытаться воспроизводить практики Советского Союза. Национальная политика СССР, попытка создания прообразов национальных государств внутри большого объединения привела к его развалу. Поэтому чем меньше будет советского опыта в Донбассе и Новороссии и чем больше акцента на русской идентичности – тем лучше», – считает Минченко.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Комментарии (10)
    26 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»

    Член СПЧ Кирилл Кабанов: Русская культура и язык получили новый статус в Стратегии нацполитики

    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Укрепление объединяющей роли государствообразующего русского народа будет способствовать сохранению и поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России до 2036 года.

    «Стратегия национальной политики придает новый статус русскому народу, нашему языку и культуре в рамках госполитики, принципиально повышая их значимость. Это осевой для России тренд на их укрепление и продвижение», – рассказал Кирилл Кабанов, член президиума Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Зафиксированная в Стратегии объединяющая роль государствообразующего русского народа, сохранение и развитие его культуры, приведет к поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны. Это поможет гармонизации межнациональных отношений и усилению других народов», – указал он.

    «Важно, что государство берет на себя обязательства не просто сохранять, но и активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности. Это кардинально меняет сложившуюся за последние 30 лет практику влияния на нашу нацполитику западных клише и лекал вроде нежелательных в России западных НКО», – заметил собеседник.

    «Отдельно отмечу пункт, согласно которому не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должны быть посвящены русской культуре. Фактически государство начинает борьбу с чуждыми для нас «праздниками плова». Они не должны превалировать над такими фестивалями, как, например, «Щи да каша – пища наша», проводимыми в Калуге», – пояснил спикер.

    «Для приезжих у нас проводятся дни национальной культуры при соответствующих посольствах. Те же, кто постоянно живет в России, должны, не теряя идентичности, перенимать культуру российских коренных народов. Около 70% россиян идентифицируют себя как русские. Так что защита нашего культурного наследия имеет вполне измеримые критерии», – подчеркнул эксперт.

    «Приведу одну аналогию. Известно, что башкирская конница в составе девяти полков участвовала во взятии Парижа в 1814 году и победоносно вступала во французскую столицу. Это, безусловно, предмет для гордости их потомков. Но все они были не отдельной силой, а частью российской армии, без которой победы не было бы», – заметил спикер.

    «Также важно, что Стратегия официально называет русофобию угрозой национальной безопасности России. Само по себе явление направлено против русского народа, культуры и языка, объединяющих страну, а значит – против самой нашей государственности. Поэтому борьба с ней будет вестись на внутреннем и внешнем треках», – детализировал он.

    «Русофобию используют внешние силы в качестве орудия своих агентов, пытающихся бить по единству России. Таким образом, Стратегией наше государство посылает всем однозначный сигнал о недопустимости того, чтобы местные националисты и сепаратисты разжигали конфликты с государствообразующим народом», – добавил Кабанов.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Ранее замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на полях форума «Народы России» сообщил, что в 2026 году на реализацию нацполитики выделят 4,8 млрд рублей, что существенно превышает предыдущие объемы финансирования.

    Комментарии (3)
    25 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Ракетоносцы Ту-160 пролетели более 11 часов над Ледовитым океаном

    Стратегические ракетоносцы Ту-160 в течение 11 часов пролетели над Ледовитым океаном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Арктики, длительность полета составила 11 часов, сообщает Минобороны.

    Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    В ведомстве подчеркнули, что миссия проходила в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Продолжительность полета составила более 11 часов, отметили в министерстве. Ранее аналогичные полеты Ту-160 уже проводились в различных регионах, включая Арктику, Атлантику и Тихий океан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС в октябре совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

    В сентябре эти же ракетоносцы выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.

    До этого стратегические ракетоносцы Ту-160 над нейтральными водами Баренцева моря отработали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам условного противника.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Москве арестовали подростка за нападение на охранника и полицейских

    Стало известно о заключении подростка под стражу по делу о покушении на убийство

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд заключил под стражу шестнадцатилетнего юношу, обвиняемого в нападении с ножом на охранника торгового центра и двоих сотрудников полиции.

    Суд в Москве избрал для подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    По информации столичной прокуратуры, фигуранту дела предъявлены обвинения в покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

    В ходе заседания защита настаивала на домашнем аресте, однако суд поддержал позицию прокуратуры.

    Инцидент произошел 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре. Подросток ударил ножом охранника, после сделанного ему замечания. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Попытавшись скрыться, обвиняемый оказал сопротивление полицейским и ранил при задержании двоих из них.

    Юноша отказался признавать вину и не стал давать показания в ходе разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16-летнему подростку предъявлено обвинение за нападение с ножом на охранника и двух полицейских в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве.

    Ученик десятого класса в московской школе напал на учительницу во время перемены, когда педагог потребовала вернуть похищенные тетради.

    Комментарии (8)
    25 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине

    Politico: Прибытие Рубио на переговоры по Украине изменило тактику США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие госсекретаря Марко Рубио привело к изменению подхода американской делегации в переговорах в Женеве по разрешению кризиса на Украине, отмечают американские СМИ.

    Переговорная тактика США в консультациях по урегулированию кризиса на Украине изменилась после того, как в нее включился госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    По данным издания, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально настаивал на реализации 28-пунктного плана, требуя от Украины и Европы пойти на серьезные уступки. Прибывший в Женеву Рубио изменил ход диалога, что отметил анонимный источник из страны НАТО: «Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья их темп замедлился, и это хорошо».

    Politico отмечает, что появление Рубио на переговорах придало американской позиции гибкость. Иностранные представители воспринимают Рубио как человека, способного навести порядок, несмотря на хаотичные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа, при которых высокопоставленные чиновники часто действуют самостоятельно. Сам Рубио успешно скоординировал работу ведомств только на женевских встречах.

    До вмешательства Рубио процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг министра сухопутных войск Дрисколла, однако потом американская делегация стала гибче. На переговорах также присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые активно продвигали менее выгодные для Киева позиции. По сведениям источника, уровень их координации с Рубио остается неизвестным.

    Один из собеседников Politico заявил, что Рубио – один из немногих в администрации, кто понимает невозможность капитуляции Украины даже в текущей ситуации. Тем не менее окончательные решения остаются за президентом.


    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Захарова призвала ЕС вернуть заблокированные активы России

    Захарова: Страны Европы должны вернуть активы России, если не хочет прослыть ворьем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны должны вернуть России ее замороженные активы, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она сделала это заявление в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что распоряжение российскими активами, заблокированными в Евросоюзе, остается за Европой.

    «Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ. А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал срочно конфисковать российские активы.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что лидеры стран Евросоюза настроены разрешить вопрос замороженных российских активов до декабрьского саммита ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бесперспективности конфискации замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 21:18 • Новости дня
    Трамп заявил о скором достижении сделки по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Он отметил, что завершение процесса может быть не таким простым, как хотелось бы, но выразил уверенность в скором достижении соглашения, передает ТАСС.

    «Это нелегко. Но я думаю, что нам это удастся», – сказал американский лидер, комментируя ход переговоров. По словам Трампа, стороны «очень близки к сделке», ее итог станет известен в ближайшее время.

    Трамп также признался, что ожидал более быстрого разрешения ситуации. Это заявление прозвучало в ходе традиционной церемонии помилования индеек в Белом доме перед Днем благодарения, который в этом году отмечается 27 ноября.

    Ранее Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Комментарии (2)
    25 ноября 2025, 21:10 • Новости дня
    Путин освободил от должности замгенпрокурора Лопатина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора Геннадия Лопатина.

    Документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «Освободить Лопатина Геннадия Борисовича от должности заместителя генерального прокурора РФ», – сказано в указе.

    В сентябре Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана генеральным прокурором России. До Гуцана эту должность занимал Игорь Краснов. Он возглавил Верховный суд.

    Комментарии (6)
    25 ноября 2025, 21:25 • Новости дня
    Суд Подмосковья арестовал фигуранта дела о пытках детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В Истринском городском суде был избран арест для подозреваемого в преступлениях против 24 подростков, удерживавшихся в Дедовске.

    Как передает РИА «Новости», Истринский городской суд заключил под стражу одного из подозреваемых по делу об издевательствах над несовершеннолетними.

    По информации суда, мера пресечения была избрана в отношении фигуранта, обвиняемого по нескольким тяжким статьям, среди которых истязание детей, незаконное лишение свободы, а также оказание небезопасных услуг.

    Следствие считает, что организованная группа незаконно удерживала 24 подростка с первого августа по 23 ноября 2025 года в Дедовске, оформляя фиктивные договоры с их законными представителями.

    Дети представлялись получателями помощи, но, по данным следователей, над ними осуществлялись пытки под прикрытием деятельности благотворительного фонда.

    В результате одного из несовершеннолетних экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, его жизнь до сих пор под угрозой, сообщили в суде. Дело находится на особом контроле из-за тяжести преступлений и количества пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело из-за истязания и незаконного удержания подростков в реабилитационном центре в Истре.

    Полицейские обнаружили нелегальную майнинг-ферму и изъяли оборудование в поселке Красный Бор в Ленинградской области. Несовершеннолетних с симптомами пищевого отравления доставили в медицинские учреждения из учебного заведения в Москве.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 19:15 • Новости дня
    Власти Ленобласти предложили многодетным 3 млн рублей или внедорожник

    Дрозденко: С 2026 года многодетные семьи Ленобласти получат авто или 3 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многодетные семьи Ленинградской области смогут с 2026 года получить внедорожник либо три миллиона рублей на жилье, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале объявил о новой мере поддержки. С 1 января 2026 года многодетные семьи, в которых шестеро или больше детей, смогут выбрать: получить автомобиль повышенной проходимости или единовременную выплату в размере 3 млн рублей для улучшения жилищных условий.

    Он добавил, что в рамках действующих программ поддержки уже передал ключи от новых микроавтобусов 11 многодетным семьям. Ранее такие меры помощи также предоставлялись по существующей региональной программе поддержки семей с детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с президентом России Владимиром Путиным Дрозденко сообщил о внедрении новых мер поддержки семей с первым ребенком.

    Ленинградская область представила лучшие инициативы по поддержке социальных проектов на форуме ВАРМСУ.

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты об увеличении выплат и расширении льгот для женщин, имеющих звание «Мать-героиня».

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Стармер назвал преждевременными разговоры о возвращении России в G8

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский премьер Кир Стармер считает, что обсуждение возвращения России в состав G8 пока невозможно из-за продолжающихся боевых действий на Украине.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал преждевременными дискуссии о возможном возвращении России в Группу восьми, передает ТАСС. Он заявил, что сейчас все внимание правительства сосредоточено на необходимости прекращения огня на Украине.

    В ответ на вопрос лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок в Палате общин Стармер подчеркнул, что до обсуждения членства России в G8 еще очень далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условия для возвращения России в формат G8 не сложились.

    Вашингтон, в свою очередь, выразил готовность снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    Впрочем, Россия ранее неоднократно указывала на утрату для нее значимости формата G8.


    Комментарии (4)
    Главное
    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»
    Генсек НАТО спрогнозировал равное число мужчин и женщин в армии в будущем
    Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева
    Эксперт предупредил о наказании за подглядывание за соседями
    Космонавт Зубрицкий назвал самый ненужный навык в космосе
    Умер народный артист РСФСР Всеволод Шиловский

    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО

    Восточный фланг НАТО продолжает милитаризацию. В Румынии заявили о намерении стать второй по силе армией в регионе после Польши. Подобное желание вызывает немало вопросов. Один из них – почему из расчета Бухареста выпала Турция, чьи вооруженные силы значительно сильнее любой другой страны на востоке НАТО? С чем связаны амбиции Румынии и как республика планирует их реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации