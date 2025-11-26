Число вакансий в растениеводстве выросло в 2025 году

RUSEED: Число вакансий в растениеводстве в 2025 году выросло

Tекст: Елизавета Шишкова

Как отмечается в исследовании, результаты которого публикует RUSEED, за десять месяцев 2025 года количество объявлений о поиске сотрудников для агропромышленного комплекса увеличилось более чем вдвое, рост составил 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди причин эксперты называют расширение сельхозпроизводства в отрасли.

Средняя заработная плата для работников в данном сегменте достигла 72 тыс. рублей в месяц, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Особенно востребованы агрономы – число вакансий для них увеличилось на 35%, а средние зарплатные предложения превысили 100 тыс. рублей в месяц.

Аналитики подчеркивают возрастающую потребность в специалистах с цифровыми компетенциями, умеющими пользоваться профессиональными программами, цифровыми платформами и системами искусственного интеллекта. Кроме того, значительно вырос спрос на ученых и исследователей, работающих в сфере селекции и биотехнологий.

Управляющий партнер RUSEED Марк Гехт заявил: «Ситуация с кадрами в нашей отрасли меняется. Сегодня наш фокус смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями – нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта. За этим будущее отрасли».