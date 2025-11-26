Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
Число вакансий в растениеводстве выросло в 2025 году
RUSEED: Число вакансий в растениеводстве в 2025 году выросло
В 2025 году в российском растениеводстве резко выросло количество вакансий и средний уровень зарплаты специалистов с цифровыми навыками.
Как отмечается в исследовании, результаты которого публикует RUSEED, за десять месяцев 2025 года количество объявлений о поиске сотрудников для агропромышленного комплекса увеличилось более чем вдвое, рост составил 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди причин эксперты называют расширение сельхозпроизводства в отрасли.
Средняя заработная плата для работников в данном сегменте достигла 72 тыс. рублей в месяц, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Особенно востребованы агрономы – число вакансий для них увеличилось на 35%, а средние зарплатные предложения превысили 100 тыс. рублей в месяц.
Аналитики подчеркивают возрастающую потребность в специалистах с цифровыми компетенциями, умеющими пользоваться профессиональными программами, цифровыми платформами и системами искусственного интеллекта. Кроме того, значительно вырос спрос на ученых и исследователей, работающих в сфере селекции и биотехнологий.
Управляющий партнер RUSEED Марк Гехт заявил: «Ситуация с кадрами в нашей отрасли меняется. Сегодня наш фокус смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями – нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта. За этим будущее отрасли».