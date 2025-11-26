Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.9 комментариев
Таксист предотвратил хищение почти 5 млн рублей у красноярской пенсионерки
Житель Ачинска, работающий в такси, получив заказ на доставку посылки из Красноярска в Новосибирск, усомнился в том, что пожилая отправительница осознает свои действия, и отвез переданную ему сумку не адресату, а в полицию, где при осмотре содержимого обнаружилось почти 5 миллионов рублей, сообщает краевой главк ГУ МВД.
Таксист из Ачинска помог предотвратить крупное мошенничество и спас почти 5 млн рублей для пенсионерки из Красноярска, сообщает РИА «Новости». Мужчина получил заказ на такси – забрать у пожилой женщины посылку и доставить её в Новосибирск. Приехав по адресу, он заметил, что женщина сильно нервничает и ничего не может объяснить о получателе.
Водитель, находясь под впечатлением от поведения женщины, решил проверить содержимое переданного пакета. Внутри он обнаружил почти 4,7 млн рублей наличными. Понимая, что мог стать участником схемы мошенников, мужчина отвез посылку не заказчику, а в полицию.
Пока таксист находился в отделении, на его телефон продолжали поступать звонки от неизвестных, которые пытались поторопить с доставкой. Впоследствии полиция совместно с полицейскими Новосибирска организовала оперативную встречу с предполагаемыми получателями денег.
В момент передачи наличных в Новосибирске стражи порядка задержали двоих местных жителей 2002 и 2006 годов рождения. Позже было установлено, что они являются пособниками дистанционных мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», а деньги вернули законной владелице.
