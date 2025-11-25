Еврокомиссия обвинила Финляндию в превышении дефицита бюджета

Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Еврокомиссия инициировала процедуру устранения нарушений против Финляндии на фоне превышения лимита по дефициту бюджета и роста военных расходов.
Как передает ТАСС, Еврокомиссия официально объявила о запуске процедуры устранения нарушений в отношении Финляндии. Причиной стала ситуация с дефицитом государственного бюджета, который в 2025 году достиг 4,5% от ВВП, что существенно выше предельно допустимого значения в 3% по Пакту стабильности и роста ЕС.
В заявлении Еврокомиссии отмечено: «В положении Финляндии дефицит государственного бюджета, превышающий 3% ВВП, в 2025 году может лишь частично объясняться ростом военных ассигнований».
Планируется, что в 2026 году уровень дефицита снизится до 4% ВВП, однако эти показатели все равно превышают допустимые нормы, установленные на уровне союза, указывает Еврокомиссия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Лаппеенранта в Финляндии этой зимой не будет очищать взлетно-посадочную полосу из-за отсутствия туристов с России.
На текущей неделе в Финляндии завершаются очередные учения у российской границы, которые, по мнению некоторых наблюдателей, направлены на устрашение собственного населения.
В стране пройдут автопробеги у пунктов пропуска на границе с Россией.