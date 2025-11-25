  • Новость часаКосмические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    25 ноября 2025, 20:07

    Еврокомиссия обвинила Финляндию в превышении дефицита бюджета

    Еврокомиссия запустила процедуру из-за превышения Финляндией дефицита бюджета

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия инициировала процедуру устранения нарушений против Финляндии на фоне превышения лимита по дефициту бюджета и роста военных расходов.

    Как передает ТАСС, Еврокомиссия официально объявила о запуске процедуры устранения нарушений в отношении Финляндии. Причиной стала ситуация с дефицитом государственного бюджета, который в 2025 году достиг 4,5% от ВВП, что существенно выше предельно допустимого значения в 3% по Пакту стабильности и роста ЕС.

    В заявлении Еврокомиссии отмечено: «В положении Финляндии дефицит государственного бюджета, превышающий 3% ВВП, в 2025 году может лишь частично объясняться ростом военных ассигнований».

    Планируется, что в 2026 году уровень дефицита снизится до 4% ВВП, однако эти показатели все равно превышают допустимые нормы, установленные на уровне союза, указывает Еврокомиссия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Лаппеенранта в Финляндии этой зимой не будет очищать взлетно-посадочную полосу из-за отсутствия туристов с России.

    На текущей неделе в Финляндии завершаются очередные учения у российской границы, которые, по мнению некоторых наблюдателей, направлены на устрашение собственного населения.

    В стране пройдут автопробеги у пунктов пропуска на границе с Россией.

    25 ноября 2025, 14:30
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах по Украине не связаны с мирным урегулированием, это «просто мечты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, заявления Макрона по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию единственной проблемой для Украины и обвинив Москву в стратегической конфронтации с Европой. Французский президент, по его словам, заявил о намерении направить войска в район Киева и Одессы после достижения урегулирования. Министр назвал подобную риторику далекими от мира фантазиями.

    Кроме того, Лавров отметил, что в странах Европы все чаще задаются вопросом о будущем региона, поскольку Украина, по его выражению, «не на веки».

    «Некоторые европейцы начинают задумываться о том, а что дальше? Украина – это не на веки. Мы – соседи, когда-то придется восстанавливать отношения», – отметил министр иностранных дел России.

    Ранее Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы вдали от линии фронта после завершения конфликта, в том числе в Киеве и Одессе.

    Лавров отметил, что Европа «провалилась по всем статьям» в действиях по Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования ситуации на Украине.

    25 ноября 2025, 01:45
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России оценила условия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по урегулированию ситуации на Украине, как ее видит Евросоюз, и не смогла не отметить их нелепость.

    Среди перечисленный фон дер Ляйен пунктов, – сохранение численности ВСУ, неизменяемость границ Украины и право Еврокомиссии распоряжаться фондами восстановления. Она также подчеркнула, что Украина должна сама выбирать свой путь развития, так как она уже «выбрала европейскую судьбу».

    В ответ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления фон дер Ляйен нелепыми, напомнив о событиях 2014 года и установлении киевского режима после государственного переворота, который был поддержан Западом.

    «Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», – написала дипломат.

    Захарова также раскритиковала призыв Еврокомиссии к неизменяемости границ Украины, отметив прецедент с Косово, когда Запад поддержал перекройку границ Сербии вопреки воле местного населения.

    Больше всего из заявлений глав Еврокомиссии российского дипломата удивило требование о роли Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

    «А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», – поиронизировала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине, в ЕС их в этом поддержали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

    25 ноября 2025, 20:08
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    25 ноября 2025, 10:01
    Макрон заявил о стратегической конфронтации Европы и России

    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув «угрозу» со стороны Москвы,

    Макрон заявил, что Европа и Россия находятся в состоянии стратегической конфронтации, передает ТАСС.

    По словам Макрона, в последние годы противостояние вышло на новый уровень, от отметил, что Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами.

    Макрон вновь подчеркнул, что считает Россию главной угрозой для Европы. По его мнению, если европейские страны прекратят поддержку Украины, это будет расценено как проявление слабости. Президент Франции отметил необходимость показать, что Европа неуязвима перед лицом угроз.

    Власти Франции заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условия для возвращения России в формат G8 не сложились. Макрон подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран Евросоюза.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что европейские страны саботируют миротворческие усилия и готовятся к войне против России.

    Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    25 ноября 2025, 14:50
    Лавров назвал Путина очень честным человеком

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин, как очень честный человек, до февраля 2022 года сохранял надежду на порядочность западных партнеров, несмотря на исчезновение иллюзий.

    По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президент Владимир Путин, является очень честным человеком, передает РИА «Новости».

    Глава МИД отметил, что глава государства в публичных выступлениях открыто делился своим мнением относительно утраченных иллюзий в отношениях с западными странами.

    Он напомнил, что Путин ранее признавал: у России сохранялись иллюзии насчет взаимоотношений с Западом в начале 2000-х годов, однако постепенно они исчезали, оставались лишь надежды на порядочность европейских партнеров.

    Лавров подчеркнул, что эти надежды окончательно исчезли у российской стороны в феврале 2022 года, когда стало ясно, что альтернативы началу спецоперации на Украине не оставалось. Министр добавил, что после этого отношения Москвы с Западом претерпели принципиальные изменения.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм.

    В декабре 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях разочаровывает и подтверждает правильность начала спецоперации.

    Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают питать иллюзии и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    25 ноября 2025, 14:08
    Лавров: Европа на Украине провалилась по всем статьям

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии заявил о провале Европы в попытках урегулировать украинский кризис, передает ТАСС.

    По его словам, каждый раз, когда появлялись промежуточные или долгосрочные договоренности, они срывались, и Европа потеряла все шансы повлиять на ситуацию с 2014 года.

    Лавров подчеркнул, что европейские страны не смогли реализовать свои возможности по участию в урегулировании конфликта.

    «Когда сейчас они говорят: «Не сметь без нас ничего делать», у вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также заявил, что поддержка Европой нынешнего киевского режима означает поощрение нацизма и расизма. По его словам, заявления европейских политиков о необходимости поддерживать Украину трактуются как «явка с повинной» в поощрении нацизма, а расизм проявляется в запрете русского языка, культуры, СМИ и канонической украинской православной церкви на Украине.

    Лавров подчеркнул, что Европа фактически узаконила идеологию и практику нацизма на Украине, а лозунг о защите европейских ценностей прямо связан с подобной поддержкой Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможным решение по ситуации на Украине без согласования с Европейским союзом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине.


    25 ноября 2025, 15:48
    Американские СМИ рассказали о внесенных в план США по Украине изменениях

    Politico: В мирный план США внесли изменения по Донбассу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей, сообщает портал Politico.

    Мирный план Соединенных Штатов по Украине был скорректирован и теперь включает изменения, касающиеся новых российских территорий. Пересмотрены требования относительно передачи Донбасса России, а также затронуты дополнительные вопросы, связанные с территориальной целостностью на Украине, цитируют портал Politico РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что изменены и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины. Кроме Донбасса, детали новых территориальных предложений не приводятся, однако уточняется, что поправки затрагивают ряд наиболее спорных тем, фигурирующих в обсуждениях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов, предполагающий сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Российская сторона получила вариант плана Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    24 ноября 2025, 22:02
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине показались Кремлю неконструктивными уже при первом ознакомлении с этим документом, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Кремлю известно о разработке мирного плана Европейским союзом по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Помощник президента России заявил, что текст документа показался российской стороне неконструктивным. Он отметил, что основные пункты европейского документа не устраивают Москву и не отражают интересы России в урегулировании ситуации.

    Ранее Соединенные Штаты и Украина провели новый раунд консультаций по американскому мирному плану, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовят отдельный трек переговоров по вопросам европейской интеграции и возможного членства Украины в НАТО.

    Ранее США предложили план урегулирования конфликта на Украине с уступкой Киевом части Донбасса и предоставлением России экономических и политических преференций.

    Европейские участники переговоров выступили против признания российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.

    Европейский Союз подготовил свой план урегулирования из 24 пунктов с контролем третьих стран и снятием санкций поэтапно.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не примет изменение границ Украины и не допустит ослабления ВСУ.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина и ее союзники продолжают надеяться нанести стратегическое поражение России.

    Эксперты объяснили, заачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план.

    25 ноября 2025, 16:02
    Захарова посоветовала Финляндии не забыть про туалеты у границы с Россией

    Захарова: Властям Финляндии лучше не забывать о туалетах у границы с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, заодно оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о возведении Финляндией заграждений в непосредственной близости от границы с Россией, пишет ТАСС. Она с иронией заявила, что теперь финским властям важно позаботиться о туалетах.

    По словам Захаровой, «если их худшие фобии начнут брать верх над разумом – это единственное, что им пригодится». Такое заявление она дала в ответ на просьбу прокомментировать решение Финляндии о строительстве новых заграждений на границе с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас среди граждан Финляндии вырос интерес к бомбоубежищам. А жители приграничных с Россией городов сообщают о подозрительных звуках и необычных световых явлениях.

    Аэропорт Лаппеенранта этой зимой перестанет очищать взлетно-посадочную полосу от снега из-за отсутствия российских туристов.

    В Финляндии планируют провести серию автопробегов у пунктов пропуска на границе с Россией в поддержку открытия границы.

    25 ноября 2025, 18:48
    СМИ сообщили о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине

    Politico: Прибытие Рубио на переговоры по Украине изменило тактику США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие госсекретаря Марко Рубио привело к изменению подхода американской делегации в переговорах в Женеве по разрешению кризиса на Украине, отмечают американские СМИ.

    Переговорная тактика США в консультациях по урегулированию кризиса на Украине изменилась после того, как в нее включился госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    По данным издания, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально настаивал на реализации 28-пунктного плана, требуя от Украины и Европы пойти на серьезные уступки. Прибывший в Женеву Рубио изменил ход диалога, что отметил анонимный источник из страны НАТО: «Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья их темп замедлился, и это хорошо».

    Politico отмечает, что появление Рубио на переговорах придало американской позиции гибкость. Иностранные представители воспринимают Рубио как человека, способного навести порядок, несмотря на хаотичные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа, при которых высокопоставленные чиновники часто действуют самостоятельно. Сам Рубио успешно скоординировал работу ведомств только на женевских встречах.

    До вмешательства Рубио процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг министра сухопутных войск Дрисколла, однако потом американская делегация стала гибче. На переговорах также присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые активно продвигали менее выгодные для Киева позиции. По сведениям источника, уровень их координации с Рубио остается неизвестным.

    Один из собеседников Politico заявил, что Рубио – один из немногих в администрации, кто понимает невозможность капитуляции Украины даже в текущей ситуации. Тем не менее окончательные решения остаются за президентом.


    25 ноября 2025, 02:31
    Боррель призвал Евросоюз перестать считать Трампа союзником

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался о мирном плане по Украине американского президента Дональда Трампа и счел его показателем того, что стратегия попустительства в исполнении ЕС доказала свою неэффективность.

    «План Трампа по прекращению войны в Украине демонстрирует провал стратегии попустительства ЕС. Уступка его требованиям в отношении военных расходов, тарифов, цифрового дерегулирования, международного налогообложения и поставок энергоносителей ничего не дала», – заявил он в соцсети Х.

    Во второй части сообщения Боррель заявляет, что с таким планом, какой Трамп предложил по Украине, он никакой не союзник Европы.

    «С планом Трампа из 28 пунктов по прекращению войны в Украине США больше не могут считаться союзником Европы, с которой даже не советуются по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность», – написал он.

    Боррель предложил Европе признать этот сдвиг в политике США и отреагировать соответствующим образом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США. Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине.

    25 ноября 2025, 17:32
    Захарова призвала ЕС вернуть заблокированные активы России

    Захарова: Страны Европы должны вернуть активы России, если не хочет прослыть ворьем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны должны вернуть России ее замороженные активы, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она сделала это заявление в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что распоряжение российскими активами, заблокированными в Евросоюзе, остается за Европой.

    «Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ. А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал срочно конфисковать российские активы.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что лидеры стран Евросоюза настроены разрешить вопрос замороженных российских активов до декабрьского саммита ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бесперспективности конфискации замороженных российских активов.

    25 ноября 2025, 12:55
    Politico: Страны ЕС не продвинулись в вопросе конфискации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти продолжают обсуждать различные предложения по обращению с замороженными российскими активами, но к единой позиции по их конфискации не пришли, сообщает европейское издание Politico.

    По данным издания Politico, страны Евросоюза не сдвинулись с места в вопросе конфискации замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Дипломаты ряда стран ЕС связывают возможность изменения позиции с усилением давления от президента США Дональда Трампа, ожидая перемены в подходе Бельгии и других скептически настроенных государств. Среди обсуждаемых вариантов значится использование замороженных активов в сочетании с выпуском совместных долговых обязательств Евросоюза или с помощью прямых финансовых взносов стран-участниц.

    При этом часть европейских чиновников выражает опасения по поводу концепции так называемого «репарационного кредита» для Украины, указывая на риски провала инициативы, если в данных соглашениях будут фигурировать российские деньги. По данным источников издания, в ЕС сочли «постыдным» американский вариант, при котором инвестиции российских средств в украинскую экономику обеспечивали бы передачу половины доходов в бюджет США.

    В Евросоюзе также выразили обеспокоенность возможностью того, что при снятии санкций и достижении соглашения по украинскому урегулированию депозитарий Euroclear в Бельгии и власти страны будут обязаны вернуть активы России. Такая перспектива, считают евродипломаты, создает дополнительные риски для европейских налогоплательщиков.

    Активно обсуждается создание юридических механизмов для использования замороженных российских средств – сейчас на Euroclear блокировано свыше 200 млрд евро, против изъятия которых выступает сам депозитарий, опасаясь судебных иска от России в случае экспроприации.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал к немедленной конфискации замороженных российских активов в Европе.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что лидеры стран Евросоюза намерены разрешить вопрос с активами до декабрьского саммита ЕС.

    Глава Euroclear в Бельгии Валери Урбен предупредила о возможном обращении в суд для блокировки решений о передаче российских активов.

    Министерство финансов России подготовило проект ответных мер на возможную конфискацию активов западными странами.

    25 ноября 2025, 12:10
    В НАТО заявили об участии Рютте в заседании «коалиции желающих» по Украине

    НАТО: Рютте примет участие в заседании «коалиции желающих» по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте включен в список участников видеоконференции «коалиции желающих», посвященной вопросам помощи Украине и мирным инициативам, сообщили в альянсе.

    Рютте примет участие в видеоконференции «коалиции желающих» по Украине, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером, сообщает пресс-служба альянса, передает ТАСС.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главной темой обсуждения на видеоконференции станет рассмотрение американских предложений по мирному урегулированию и вопросы дополнительной военной и финансовой поддержки Киева.

    Ранее стало известно, что контактная группа по поставкам оружия на Украину в составе «коалиции желающих» проведет свое заседание в дистанционном формате 25 ноября.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить финансовую поддержку Украины и поддержать мирную инициативу США.

    Предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине Кремль назвал неконструктивными.

    25 ноября 2025, 14:52
    Лавров назвал Орбана, Фицо и Бабиша исключениями среди лидеров стран ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров выделил руководителей Венгрии, Словакии и Чехии Виктора Орбана, Роберта Фицо и Андрея Бабиша как лидеров, чья политика ориентирована на интересы собственных граждан.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава правительства Словакии Роберт Фицо и кандидат в премьер-министры Чехии Андрей Бабиш служат примером европейских политиков, заботящихся о своем народе, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что у России нет иллюзий относительно большинства западных лидеров, однако Орбан, Фицо и Бабиш, по его словам, представляют исключение. Он охарактеризовал их как прагматиков, действующих в интересах своих стран, а не в пользу какой-либо внешней силы.

    Министр добавил: «Они не пророссийские, а просто провенгерские, прословацкие, прочешские, и думают о своих гражданах. Они не хотят призывать своих граждан жертвовать детьми ради поддержки нацистского киевского режима». Такое отношение, по мнению Лаврова, отличает их от большинства политиков Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Словакии Фицо заявил, что выступает против предоставления Украине кредита в 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    А венгерское руководство подсчитало, что вхождение Украины в Евросоюз может ежегодно обойтись ЕС в 25 млрд евро. Премьер Венгрии Орбан отметил, что вступление Украины в ЕС не отвечает интересам Будапешта.

    Министр иностранных дел России Лавров заявил, что заявления президента Франции Макрона по Украине не связаны с реальным мирным урегулированием.

    25 ноября 2025, 19:07
    Стармер назвал преждевременными разговоры о возвращении России в G8

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский премьер Кир Стармер считает, что обсуждение возвращения России в состав G8 пока невозможно из-за продолжающихся боевых действий на Украине.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал преждевременными дискуссии о возможном возвращении России в Группу восьми, передает ТАСС. Он заявил, что сейчас все внимание правительства сосредоточено на необходимости прекращения огня на Украине.

    В ответ на вопрос лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок в Палате общин Стармер подчеркнул, что до обсуждения членства России в G8 еще очень далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условия для возвращения России в формат G8 не сложились.

    Вашингтон, в свою очередь, выразил готовность снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    Впрочем, Россия ранее неоднократно указывала на утрату для нее значимости формата G8.


    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Лондон подтвердил лидерство в рейтинге недругов фирменным лицемерием

    Британия, которая в 2022 году торпедировала заключение стамбульских соглашений, «потребовала» от России сесть за стол переговоров по Украине. При этом, как сообщили в СВР, в самом Лондоне хотят сбить настрой Дональда Трампа на разрешение конфликта. Удастся ли «англичанке» снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

