Еврокомиссия запустила процедуру из-за превышения Финляндией дефицита бюджета

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Еврокомиссия официально объявила о запуске процедуры устранения нарушений в отношении Финляндии. Причиной стала ситуация с дефицитом государственного бюджета, который в 2025 году достиг 4,5% от ВВП, что существенно выше предельно допустимого значения в 3% по Пакту стабильности и роста ЕС.

В заявлении Еврокомиссии отмечено: «В положении Финляндии дефицит государственного бюджета, превышающий 3% ВВП, в 2025 году может лишь частично объясняться ростом военных ассигнований».

Планируется, что в 2026 году уровень дефицита снизится до 4% ВВП, однако эти показатели все равно превышают допустимые нормы, установленные на уровне союза, указывает Еврокомиссия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Лаппеенранта в Финляндии этой зимой не будет очищать взлетно-посадочную полосу из-за отсутствия туристов с России.

На текущей неделе в Финляндии завершаются очередные учения у российской границы, которые, по мнению некоторых наблюдателей, направлены на устрашение собственного населения.

В стране пройдут автопробеги у пунктов пропуска на границе с Россией.