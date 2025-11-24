Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
Росморречфлот сообщил о снижении грузооборота портов в 2025 году
Грузооборот морских портов России по прогнозам Росморречфлота в 2025 году может уменьшиться на 1,5-1,7% из-за волнообразной динамики перевалки.
Грузооборот морских портов России по итогам 2025 года может снизиться на 1,5-1,7%, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, комментируя тенденции рынка морских перевозок, передает ТАСС.
По его словам, «где-то минус 1,5% – минус 1,7% будет, не более. Сейчас пошла динамика увеличения объемов перевалки, при этом она носит волнообразный характер».
В то же время глава агентства сообщил о планах продлить сроки навигации для речных перевозок сельхозгрузов, пишет РИА «Новости». Вопрос рассматривается совместно с Минсельхозом, Российской палатой судоходства, Ассоциацией портов и судовладельцев речного транспорта, а также крупными судоходными компаниями.
Тарасенко пояснил, что комплексное продление навигации касается отдельных бассейнов внутренних водных путей России, где аграрии не успевают вывезти продукцию речными судами из-за сдвига сроков уборки урожая. В результате часть грузов перевозит железнодорожный транспорт, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру.
Он добавил, что благодаря благоприятным гидрометеорологическим условиям в начале ноября было принято решение сохранить навигацию и работу шлюзов Волгоградского, Волго-Донского судоходного канала и на реке Дон до 1 декабря 2025 года включительно. Это позволит поддерживать транспортировку сельскохозяйственных грузов в оптимальные сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, восточный полигон железнодорожной сети увеличивает свою пропускную способность. Развитие мультимодальной инфраструктуры способствовало росту грузоперевозок по Амуру. В 2024 году грузооборот на этом направлении достиг 2,3 млн тонн. В 2025 году объемы грузоперевозок уже выросли до 3,5 млн тонн. К 2040 году мультимодальные перевозки планируют довести до 7 млн тонн.