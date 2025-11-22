Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.24 комментария
Председатель подкомитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выразила опасения относительно последствий мирного плана США по Украине, называя его безумным.
Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что мирный план США по Украине можно было бы назвать «безумным навязанным миром, который разрушил бы НАТО». Евродепутат подчеркнула, что предложенный американцами вариант урегулирования абсолютно неприемлем и несет угрозу безопасности остальным странам Европы, передает ТАСС.
В своей речи Штрак-Циммерман призвала власти Германии наконец занять четкую позицию и оказать Киеву всю необходимую военную поддержку, в том числе совершить поставки крылатых ракет Taurus. Она отметила, что такие поставки поддержат Украину даже при условии, если США откажутся от поддержки Киева.
Политик известна своими жесткими заявлениями в адрес России и требует ужесточения позиции Европы.
Согласно содержанию плана США, опубликованному западными СМИ, предполагается признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями, которые будут выведены из-под контроля Украины, а Киев получит гарантии безопасности от Запада. Там также говорится о создании демилитаризованных зон в районах, откуда отведены украинские войска.
Как сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника, будут заморожены линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, частичное возвращение территорий Украине, сокращение украинской армии и запрет на иностранное военное присутствие. Русский язык должен получить статус государственного. По данным агентства Bloomberg, документ включает пункт об отмене санкций Запада против России.
Ранее США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию или продолжать боевые действия.
Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что пространства для переговоров по американскому плану практически нет.
Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина и ее европейские союзники до сих пор мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.