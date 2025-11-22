Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
Times рассказала, как Трамп оценивает действия Зеленского
Times: Трамп подозревает Зеленского в попытках блефовать
По мнению главы американского государства Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский пытается блефовать в стремлении получить более выгодную сделку по Украине, пишет Times.
«По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать», – приводит РИА «Новости» текст материала Times.
Указывается, что Зеленский, как полагает Трамп, хочет получить «более выгодную сделку, находясь в невыгодном положении».
В материале подчеркивается, что, по мнению Трампа, «все козыри» сейчас сосредоточены у президента России Владимира Путина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине, а если «ему не нравится», то Киев может продолжать боевые действия.