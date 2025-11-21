Депутат сейма Скалик: Сикорский должен уйти в отставку за помощь Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Депутат сейма Польши от партии «Конфедерация польской короны» Влодимеж Скалик призвал отправить в отставку министра иностранных дел Радослава Сикорского. Он обвинил Сикорского в превышении полномочий из-за обещания выделить 100 млн долларов на военную помощь «в пользу изъеденной коррупцией Украине» из бюджета МИД страны, пишет РИА «Новости»

Скалик подчеркнул, что, по его мнению, глава МИД своим личным решением передать деньги польского налогоплательщика Украине совершил предательство интересов страны.

В связи с этим депутат публично потребовал от премьер-министра Дональда Туска немедленно начать процедуру отставки Сикорского. Также Скалик призвал коллег по сейму поддержать вынесение министру вотума недоверия, если правительство не отреагирует на его требование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о совершении диверсии на железной дороге Варшава – Люблин двумя гражданами с Украины.

Напомним, Польша продлила программу помощи украинским беженцам только на один год.

Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркивал, что страна не будет ставить интересы Украины выше собственных.



