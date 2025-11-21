Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Rolls-Royce актрисы Аржаковской сгорел ночью в Петроградском районе Петербурга
Крупный пожар уничтожил Rolls-Royce на Вытегорском переулке в Петроградском районе, при этом никто не пострадал, а ликвидация возгорания заняла несколько часов.
Пожар в Петроградском районе произошел ночью, передает ТАСС.
Сообщение о возгорании поступило от ГУ МЧС по Петербургу: «В легковом автомобиле марки Rolls-Royce происходило горение моторного отсека и салона», – уточнили спасатели.
Пожар вспыхнул на Вытегорском переулке, его удалось ликвидировать к 2.21 по московскому времени. Для тушения были привлечены десять сотрудников МЧС и две единицы специальной техники. Пострадавших среди людей не оказалось.
По данным местных СМИ, сгоревший Rolls-Royce принадлежал компании, которой владеет актриса Софья Ская (настоящая фамилия Аржаковская), обладательница титула «Миссис мира 2006».
В течение последних пяти лет, по информации прессы, с этой фирмы взыскивали неуплаченные налоги. Официальное подтверждение этой информации на момент публикации отсутствует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева сохраняет в собственности Rolls-Royce Phantom на протяжении 19 лет и не планирует продавать его в России.
Водитель мотоцикла Harley-Davidson попросил смягчить наказание виновнику аварии с участием Rolls-Royce в Петербурге.
Минпромторг обновил список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, включив Rolls-Royce среди других престижных марок.