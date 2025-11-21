Rolls-Royce актрисы Аржаковской сгорел ночью в Петроградском районе Петербурга

Tекст: Денис Тельманов

Пожар в Петроградском районе произошел ночью, передает ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило от ГУ МЧС по Петербургу: «В легковом автомобиле марки Rolls-Royce происходило горение моторного отсека и салона», – уточнили спасатели.

Пожар вспыхнул на Вытегорском переулке, его удалось ликвидировать к 2.21 по московскому времени. Для тушения были привлечены десять сотрудников МЧС и две единицы специальной техники. Пострадавших среди людей не оказалось.

По данным местных СМИ, сгоревший Rolls-Royce принадлежал компании, которой владеет актриса Софья Ская (настоящая фамилия Аржаковская), обладательница титула «Миссис мира 2006».

В течение последних пяти лет, по информации прессы, с этой фирмы взыскивали неуплаченные налоги. Официальное подтверждение этой информации на момент публикации отсутствует.

