Москвичам пообещали облачную и теплую пятницу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачная погода с прояснениями сохранится в Москве в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. В столице ожидаются местами небольшой снег с дождем и гололедица, что может осложнить ситуацию на дорогах. Днем температура воздуха составит от одного до трех градусов тепла, а ночью возможен спад до нуля.

Ветер в Москве прогнозируется южного направления, его скорость будет достигать от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне около 751 миллиметра ртутного столба, что соответствует норме для этого времени года.

В Подмосковье погода также останется переменчивой. Днем температура может колебаться в пределах от нуля до плюс пяти градусов, ночью – снизиться до минус одного градуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики зафиксировали в Москве рекордное атмосферное давление. Специалисты ранее прогнозировали достижение таких показателей для данного времени года. Эксперты также отметили скорое наступление бабьего лета в столице.