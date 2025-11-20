Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.3 комментария
В Госдуме поддержали отказ РКН регистрировать маскирующиеся под госорганы интернет-ресурсы
Роскомнадзор постоянно встречается с попытками выдать мошеннический ресурс за официальный, поэтому отказ регистрировать каналы, маскирующиеся под госорганы, закономерный, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, комментируя решение РКН не включать в официальный перечень подозреваемые в мошенничестве страницы блогеров с аудиторией свыше десяти тысяч пользователей.
Немкин объяснил, что высокий процент отказов РКН о включении страниц блогеров в официальный перечень не должен смущать пользователей и блогеров, так как многие ошибки связаны с неправильным заполнением заявлений и деятельностью мошенников. «Процесс регистрации идет не очень быстро, но пусть лучше проверки и дальше проводятся тщательно, как сейчас – спешка в этом вопросе точно ни к чему», – заявил Немкин.
Представитель комиссии Общественного совета при Минцифры Армен Гаспарян отметил, что большое количество отказов говорит о серьезном подходе Роскомнадзора к формированию перечня официальных каналов. По его словам, строгий порядок проверки повышает доверие к зарегистрированным страницам.
Ранее Роскомнадзор привел статистику, согласно которой ведомство в октябре 2025 года получило более 14 тыс. заявлений от блогеров, аудитория которых превышает десять тысяч подписчиков, о включении их страниц в официальный перечень. В итоге положительное решение приняли по более чем 5000 заявок, а свыше девяти тысяч были отклонены.
В ведомстве пояснили, что в РКН продолжают поступать заявки от владельцев каналов, которые в своих названиях используют обозначения государственных органов России, хотя сами не являются их официальными представительствами. Некоторые администраторы указывают в описании, что их каналы имеют неофициальный статус, но регулятор акцентирует внимание на том, что применение официальных символов и наименований может создавать у пользователей ошибочное впечатление о государственной принадлежности таких ресурсов и вводить их в заблуждение.