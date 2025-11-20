Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.2 комментария
Песков заявил об отсутствии консультаций России и США по Украине
Москва и Вашингтон поддерживают контакты, однако в настоящее время консультации по вопросам урегулирования ситуации на Украине не проводятся, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что консультаций как таковых сейчас не ведется, хотя отдельные контакты сохраняются.
На вопрос, идут ли российско-американские консультации по достижению мира на Украине, Песков ответил: «Как таковых консультаций сейчас не ведется. Контакты, безусловно, есть. Но процесс, который можно было бы назвать консультациями, – нет, он не ведется».
Кроме того, Песков сообщил, что президент Владимир Путин не планирует встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и начальником штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджем, несмотря на сообщения СМИ о визите американской делегации в Киев и возможности поездки в Россию.
«Нет, ничего не появилось», – ответил Песков на вопрос, есть ли такая встреча в графике российского лидера.
Песков также отметил, что впервые слышит о планах визита американских военных в Россию и Кремлю не известно о подготовке такой поездки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским.
Дрисколл прибыл в Киев во главе делегации США по поручению администрации Дональда Трампа для изучения ситуации и поиска путей прекращения боевых действий.
Россия не планирует какие-либо встречи с Дрисколлом после его приезда на Украину.