  • Новость часаСтало известно об обмене тел 30 российских военных на тысячу тел военных ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке
    Лавров: Россия будет бороться с неонацизмом в Европе
    В Госдуме предложили законодательно закрепить кресты на гербе России
    Вассерман рассказал, как учить детей думать в эпоху искусственного интеллекта
    Российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира
    Из России в 2025 году депортировали свыше 19 тыс. мигрантов
    Госдума увеличила МРОТ
    Премьер Грузии назвал «предательством» создание администрации Южной Осетии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    11821 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    4 комментария
    20 ноября 2025, 14:02 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии консультаций России и США по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Вашингтон поддерживают контакты, однако в настоящее время консультации по вопросам урегулирования ситуации на Украине не проводятся, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Москва и Вашингтон поддерживают контакты, однако полноценного процесса консультаций по ситуации на Украине в настоящее время не происходит, сообщает ТАСС.\

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что консультаций как таковых сейчас не ведется, хотя отдельные контакты сохраняются.

    На вопрос, идут ли российско-американские консультации по достижению мира на Украине, Песков ответил: «Как таковых консультаций сейчас не ведется. Контакты, безусловно, есть. Но процесс, который можно было бы назвать консультациями, – нет, он не ведется».

    Кроме того, Песков сообщил, что президент Владимир Путин не планирует встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и начальником штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджем, несмотря на сообщения СМИ о визите американской делегации в Киев и возможности поездки в Россию.

    «Нет, ничего не появилось», – ответил Песков на вопрос, есть ли такая встреча в графике российского лидера.

    Песков также отметил, что впервые слышит о планах визита американских военных в Россию и Кремлю не известно о подготовке такой поездки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским.

    Дрисколл прибыл в Киев во главе делегации США по поручению администрации Дональда Трампа для изучения ситуации и поиска путей прекращения боевых действий.

    Россия не планирует какие-либо встречи с Дрисколлом после его приезда на Украину.

    19 ноября 2025, 20:01 • Новости дня
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией

    Политолог Нечаев: Зеленский пытается «перебить» коррупционный скандал разговорами о мире

    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не стремится к реальным переговорам и не готов вести их добросовестно – его внезапный интерес к миру продиктован желанием отвлечь внимание от громкого коррупционного скандала, заявили газете ВЗГЛЯД политологи Алексей Нечаев и Иван Лизан. Ранее Зеленский сообщил о намерении активизировать диалог по урегулированию конфликта на фоне публикации данных о том, что он связан с коррупционным делом Тимура Миндича.

    «Не так давно на Банковой отказались от ведения переговоров, однако после публикации пленок НАБУ и упоминания Зеленского в коррупционных делах тот резко передумал и изменил риторику: теперь он вновь радеет за мир и переговоры в Турции», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    По словам эксперта, Зеленскому необходимо «любой ценой перебить негативный информационный фон», а для этого «все средства хороши».

    «Поэтому он делает то, что ему подсказывает его "чуйка" как артиста, а медиамашина "95-го квартала" выполняет его поручение. В результате мы видим, что Зеленский фотографируется с детьми, ездит на участки фронта, где нет интенсивных боевых действий, подписывает пиар-сделки о "бумажных самолетиках" с Макроном, пытается что-то выторговать у испанского короля и внезапно готов к переговорам в Турции», – перечислил собеседник.

    «Но верить в искренность Зеленского не приходится. Он не стремится к полноценным переговорам и не будет вести их добросовестно. Думаю, американцы это тоже понимают. Однако они видят окно возможностей для того, чтобы навязать ему свою версию мирного соглашения. Не факт, что эта версия устроит нас. Но сама тенденция для России скорее благоприятна», – считает Нечаев.

    «Коррупционный скандал с участием Тимура Миндича заметно ослабил позиции Зеленского. Мы видим, что против него пока еще осторожно, но уже высказываются некоторые украинские оппозиционеры. На Западе эти перемены тоже ощущают, потому США решили актуализировать тему мирных переговоров со своей стороны», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Логика американцев проста: пока под Зеленским и его ближайшим окружением максимально расшатаны кресла, им можно навязать некое предложение. Возможно, Вашингтону действительно удастся добиться от Украины каких-либо подвижек в вопросе окончания конфликта, но надеяться на глобальные перемены не стоит», – добавляет он.

    «Наступление мира для Зеленского также станет окончанием пребывания у власти. Поэтому местное руководство заинтересовано в создании дипломатической "дымовой завесы".

    Им хочется показать американским партнерам, что они готовы к переговорам, поэтому им не стоит отдавать приказов о "расправе" над Зеленским», – поясняет собеседник.

    «Соответственно, Зеленский надеется растянуть этот период переговорной неопределенности как можно дольше. Он будет юлить, возмущаться предложенным условиям, уходить от конкретных действий, поскольку в реальном завершении конфликта он не заинтересован», – заключил Лизан.

    Ранее Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. По его словам, у Киева якобы имеются наработки по возможному завершению конфликта, которые он готов предоставить партнерам на рассмотрение. Тем не менее еще недавно замглавы МИД Украины Сергей Кислица говорил об «исчерпании» переговорного формата в Стамбуле.

    Позже по итогам встречи с президентом Турции Зеленский заявил, что «сейчас активизировались многие процессы по мирному урегулированию войны на Украине», и выразил надежду на завершение конфликта.

    Между тем, как сообщает издание Politico, уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Как отмечал один из чиновников Белого дома: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Киев.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение, сообщает американское издание Politicо со ссылкой на представителя Белого дома.

    Как пишет Politico, новый план урегулирования, судя по всему, был разработан без непосредственного участия Украины и европейских стран, передает ТАСС. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Один из чиновников Белого дома отметил: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Владимиру Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Украину. Источник издания добавил, что мнение Европы в данном вопросе не играет решающей роли.

    Ранее Reuters сообщило, что делегация США, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию и рассмотреть пути прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    Комментарии (21)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    Комментарии (5)
    20 ноября 2025, 07:18 • Новости дня
    FT: Украинским чиновникам не понравился план США по урегулированию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Чиновники киевского режима выразили свое недовольство американским планом урегулирования украинского конфликта, пишет Financial Times.

    Ознакомившиеся с планом урегулирования конфликта чиновники в Киеве заявили, что не согласуют план и не пропустят его реализацию без существенных изменений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Один из собеседников заявил, что план, по его мнению, «очень однотипный».

    В прессе указывали, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы дал добро по тайному плану мирного урегулирования конфликта на Украине, в плане есть 28 пунктов.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову вести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, его комментарии якобы включили в этот план из 28 пунктов.

    Комментарии (5)
    19 ноября 2025, 22:19 • Новости дня
    Reuters: США потребовали от Зеленского принять их мирный план

    Tекст: Вера Басилая

    США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна поддержать их план по мирному урегулированию, предусматривающий уступки территорий и сокращение армии, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна поддержать их план по мирному урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в материале агентства, план подразумевает согласие Украины на уступки по территории и некоторому вооружению, а также сокращение численности Вооруженных сил страны.

    По информации агентства, Вашингтон считает ключевым условием согласия Киева выполнение основных пунктов предложенного плана. В материале также подчеркивается, что окончательное решение по соглашению должно быть принято на условиях США.

    СМИ писали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не провел переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Американский портал Axios сообщил, что Соединенные Штаты ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    Комментарии (3)
    19 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Reuters: США потребовали территориальных уступок Украины и сокращения ВСУ

    Reuters: США требуют от Зеленского территориальных уступок и двукратного сокращения ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти настояли на принятии Киевом рамочного соглашения, которое включает территориальные уступки и сокращение численности украинской армии почти вдвое, пишет агентство Reuters.

    Представители администрации США призвали Владимира Зеленского согласиться на подготовленное Вашингтоном рамочное соглашение по урегулированию украинского кризиса. В документе прописаны требования к Киеву о территориальных уступках, отказе от ряда видов вооружений и значительном сокращении Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона, как отмечается в публикации, выразила жесткую позицию, заявив, что Киев «должен принять» предложенные условия. В качестве одной из мер в соглашении указывается сокращение численности ВСУ минимум вдвое.

    Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X ( заблокирована в России) сообщил, что по новому плану численность военных должна сократиться с 880 до 440 тыс. бойцов. На начало 2025 года Владимир Зеленский называл именно такое количество военнослужащих в украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico указало, что обстоятельства вынудят Владимира Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине.

    Делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации Дональда Трампа для обсуждения прекращения боевых действий.

    Проект мирного плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов и включает гарантии безопасности для Украины и Европы.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Уитакер заявил о новом «сокрушительном» пакете санкций США против России

    Уитакер: Готов законопроект о новом, сокрушительном пакете санкций США против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Готовый проект новых американских санкций против России находится в Конгрессе и ожидает окончательного согласования, при полном одобрении президента Трампа, заявил в СМИ постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил Bloomberg о завершении работы над новым законопроектом о санкциях против России. Документ уже готов и сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе США.

    Уитакер уточнил, что законопроект «просто ждет зеленого света», акцентировав поддержку инициативы со стороны президента Дональда Трампа. По его словам, это мощный и сокрушительный набор ограничительных мер.

    Кроме того, Уитакер отметил, что Вашингтон не намерен приостанавливать усилия по диалогу с Россией и продолжит искать возможности для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Уитакер призвал европейские страны действовать агрессивнее в отношении российских активов.

    До этого США расширили санкционные списки против граждан России и зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Во вторник источник в Белом доме сообщил, что американский президент Дональд Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Шеремет назвал «припарками для мертвого» новую партию военной помощи Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Одобрение проекта выделения Украине военной помощи на 105 млн долларов бесполезно, как «припарки для мертвого», заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

    Член комитета по безопасности и противодействию коррупции считает, что власти США сознательно игнорируют мнение собственных граждан и вопросы безопасности, действуя по принципу «горит сарай, гори и хата», передает ТАСС.

    По мнению депутата, Белый дом ошибочно уверен, что конфликты не коснутся территории Америки, сравнив ее с «бочкой без крышки с сухим порохом». Шеремет подчеркнул, что американское руководство прекрасно понимает, что новые поставки летального оружия и миллионы долларов не способны изменить ситуацию: «Они лишь бесчеловечно продлевают предсмертную агонию погрязшей в коррупции страны», – отметил депутат.

    Также Михаил Шеремет заявил, что подобные шаги лишь затягивают конфликт и мешают урегулированию ситуации. В его оценке, такие действия Запада препятствуют установлению мира на Украине.

    Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по обслуживанию ЗРК Patriot общей стоимостью до 105 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает заказать у американских производителей 27 ЗРК Patriot.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 16:30 • Новости дня
    Дарчиев: Москва спокойно восприняла заявления США о ядерных испытаниях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что Москва спокойно воспринимает заявления Вашингтона о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Дарчиев отметил, что в самих Соединенных Штатах возможное возвращение к испытаниям ядерного оружия вызывает критику не только среди политических оппонентов президента Дональда Трампа, но и среди экспертов, передает ТАСС.

    «Заявления же о том, что Россия и Китай якобы испытывают ядерное оружие, а потому Америка обязана не отставать, носят голословный характер», – сказал дипломат.

    По словам Дарчиева, такие заявления нынешней американской администрации продиктованы желанием обеспечить военное превосходство Соединенных Штатов. Посол подчеркнул, что в Москве эти решения воспринимают спокойно благодаря успехам в создании современных вооружений.

    Дарчиев особо отметил, что благодаря прорывным образцам новейшего вооружения, которые были созданы в последние годы, Россия надежно обеспечивает свою безопасность и национальные интересы.

    Ранее американский лидер подтвердил намерение США провести ядерные испытания.

    Власти России пообещали реагировать, если США откажутся от соблюдения запрета на ядерные испытания.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 19:04 • Новости дня
    США ввели санкции против россиян и компаний за киберпреступность

    Tекст: Дарья Григоренко

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    По данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), в обновленный список попали сразу пять россиян, а также семь организаций, которые, по мнению американских властей, с ними связаны, передает ТАСС.

    В число физических лиц, оказавшихся под рестрикциями, вошли Александр Волосовик, Илья Закиров, Кирилл Затолокин, Максим Макаров и Юлия Панкова. Все они, как говорится в уведомлении OFAC, подозреваются в причастности к организации или поддержке кибердеятельности, направленной против законов США.

    Санкции затронули и семь компаний, расположенных в России, Британии, Сербии и Узбекистане. В уведомлении не уточняются детали конкретных обвинений, однако отмечается, что решение принято в рамках стратегии по пресечению международной киберпреступности.

    Ранее госдепартамент США сообщил, что два гражданина и четыре фирмы России и КНДР попали под новые американские санкции, пояснив, что санкции введены под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной новая администрация США продлила на год санкции против России, введенные Джо Байденом. Санкции затронули российских частных лиц и компании, которых американские власти считают связанными с киберпреступлениями и угрозами национальной безопасности США.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Дарчиев заявил о неясной позиции США по ядерным испытаниям

    Посол Дарчиев: США пока не дали объяснений по ядерным испытаниям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью СМИ отметил отсутствие от США официальных объяснений по поводу возможных сценариев проведения ядерных испытаний.

    Посол России в Америке Александр Дарчиев рассказал, что США до сих пор не предоставили России официального объяснения относительно их позиции по поводу ядерных испытаний.

    По его словам, пока неизвестно, имел ли президент США в виду подрыв ядерного боезаряда либо речь идет лишь о новых носителях. В интервью  «Коммерсанту» он подчеркнул, что подобная неопределенность лишь способствует появлению различных спекуляций и домыслов.

    Дипломат также заметил, что Россия «не напрашивается» сохранить лимиты по Договору о стратегических наступательных вооружениях, когда срок его действия закончится.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подтвердил свое намерение провести ядерные испытания.

    Ранее в штате Невада прошла серия летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35.

    Власти России пообещали реагировать, если США выйдут из запрета на ядерные испытания.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Sky News: Уиткофф заявил об утечке в СМИ предложений США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Американский спецпосланник Стивен Уиткофф предположил, что детали мирного плана по урегулированию конфликта на Украине попали в СМИ из-за случайной утечки информации, сообщает телеканал Sky News.

    По данным Sky News, публикация о новых предложениях Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине стала результатом утечки, передает ТАСС.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сделал соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), но вскоре удалил свою публикацию.

    В своем удаленном посте Уиткофф написал: «Должно быть, он получил это от К.», обращая внимание на источник появления информации в СМИ. Sky News выдвинул версию, что Уиткофф мог ошибочно опубликовать запись, предназначенную для личного общения.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    СМИ сообщали, что США ведут с Россией «тайные консультации» по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не предпринималось.

    Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Россия не получила ответ от США на предложение восстановить прямое авиасообщение

    Захарова: Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение, ответа нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва выступила с инициативой восстановления прямых авиарейсов между Россией и США, но официальной реакции от американских властей пока нет, заявили в МИД РФ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на медиафоруме международного Клуба народного единства на площадке ТАСС, что Россия направила США предложение о возобновлении прямого авиасообщения.

    Захарова отметила, что никакого ответа нет до сих пор. Вопрос о возобновлении авиарейсов в первую очередь зависит от решения властей США, подчеркнула дипломат. Остается неизвестно, когда и даст ли Вашингтон официальный ответ, однако Россия готова к диалогу по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что США отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.

    Первый заместитель главы российского МИД Сергей Рябков 1 октября сообщил, что Россия настойчиво ставит перед США этот вопрос.

    Россия ранее передала американской стороне документы с соответствующими предложениями.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 08:27 • Новости дня
    Рубио заявил о продолжении поиска путей урегулирования на Украине
    Рубио заявил о продолжении поиска путей урегулирования на Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать список возможных идей для завершения конфликта на Украине.

    США продолжают работу над поиском путей к завершению конфликта на Украине, об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в настоящее время ведется работа над «списком потенциальных идей для прекращения этой войны».

    По его словам, обсуждение вариантов завершения противостояния продолжается с учетом интересов всех вовлеченных сторон.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией тайные консультации по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Президент США Дональд Трамп дал согласие на тайный план мирного урегулирования, который содержит 28 пунктов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после обсуждений на Аляске новые шаги по мирному урегулированию не предпринимались.

    Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил бессмысленность оценок утечек о мирном плане США для Киева.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 14:14 • Новости дня
    Песков назвал любое время лучшим для мира на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль считает любое время подходящим для политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

    Он подчеркнул, что любое время можно считать лучшим для урегулирования конфликта мирными методами, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что для России принципиально важным остается политико-дипломатический путь и искоренение причин, приведших к текущему кризису на Украине. По его словам, «Россия продолжает оставаться открытой для этого мирного урегулирования, но оно должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта».

    На вопрос, учитывает ли Кремль победы российских войск, коррупционные скандалы в Киеве и приближение зимы при выборе момента для переговоров, пресс-секретарь ответил, что основная задача – достижение устойчивого мира на справедливой основе и устранение глубинных проблем конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский спецпосланник Стивен Уиткофф допустил возможность случайной утечки деталей мирного плана по урегулированию конфликта на Украине в СМИ.

    По данным Axios, план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта предполагает передачу новых территорий России и предоставление западных гарантий безопасности Киеву.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти США продолжают разрабатывать список возможных идей для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуме назвали «жадностью» жалобы Швеции на «бремя поддержки» Украины
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    Орбан предрек крах евро при использовании активов России
    С Солнца сорвался протуберанец размером более миллиона километров
    Экспертиза: Игорь Тальков был убит из нагана 1895 года
    Актрису Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации