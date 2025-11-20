Песков: Путин хочет лично поздравить патриарха Кирилла с днем рождения

Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.0 комментариев
Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.
Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.
Глава государства поинтересовался у разработчика компании «Яндекс», у которого пятеро детей, о влиянии цифровых помощников и искусственного интеллекта на способность подрастающего поколения самостоятельно думать, передает ТАСС.
«Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил Путин. Разработчик попытался объяснить, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные размышления детей.
«Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Он подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.
Путин призвал разработчика задуматься об этом.
Позднее во время пленарного заседания, президент снова вернулся к этой теме и пересказал свою беседу с разработчиком.
«Вы знаете, шутки шутками… Он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не «догонял» отчасти, а он не смог мне ответить на это, понимаете? Не смог. Это не шутки. В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто», – подчеркнул Путин.
По его мнению, надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. «Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим. Потому что один Минпрос не решит такую задачу. Это правда, это серьезная вещь для будущих поколений, для России, очень важная», – сказал президент.
Ранее Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.
В августе компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».
«Можно, наверное, довести (продолжительность жизни) и до 150 лет. Но всегда будет мало. Так же, как денег. Безусловно, всегда», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.
Глава государства также напомнил, что ранее люди жили значительно меньше: когда-то средний возраст составлял 20, 30 или 35 лет, и это считалось нормой. Затем этот показатель начал расти, достигнув 45, 50 лет, а теперь в некоторых странах средняя продолжительность жизни уже приближается к 80 годам. «И мы стремимся (к этому), – отметил президент. – Мы цели даже определенные ставим перед собой в увеличении средней продолжительности жизни. И все правильно делаем».
При этом глава государства подчеркнул, что главное в жизни – не число прожитых лет.
«На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить, главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.
А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности, говорю без всякой иронии. Именно поэтому я и в своем выступлении сказал, и сейчас хочу этим закончить: в основе разработок наших национальных платформ должны лежать прежде всего наши традиционные ценности всех народов Российской Федерации», – добавил Путин.
Ранее Путин на заседании Совета по демографической и семейной политике подчеркнул особое значение поддержки семей для государственной политики. Глава государства отметил, что несмотря на уже действующие меры поддержки семей, их пока недостаточно для обеспечения демографического роста.
Путин рассказал о недавнем прохождении двухдневного медобследования
По словам главы государства, процедура заняла почти двое суток, передает ТАСС. «Я только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток – с ночевкой в клинике», – сказал Путин.
Президент уточнил, что прибыл в клинику во второй половине дня и покинул ее на следующий день. Путин также отметил, что результаты обследования оказались благоприятными: «Слава богу, все хорошо».
Обсуждая технологии, представленные на выставке, глава государства прокомментировал инициативу главы «Сбера» Германа Грефа по внедрению искусственного интеллекта в чекапы. «Пройти такое обследование за минуту – кажется фантастикой», – сказал он.
Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.
Глава государства подчеркнул: «Планируем перейти на серийные производства, как я уже говорил, малых и наземных атомных электростанций», передает РИА «Новости».
Ранее Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.
Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и «роботов»
«В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто. Мы не можем позволить того, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов – развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные – «роботы» такие, которые только кнопки нажимают», – сказал президент.
Путин отметил, что это непростая задача для системы образования, для Минпросвещения и для Министерства науки и образования: как побуждать думать?
По его словам, это задача для преподавательского состава и для всей системы.
«Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим», – обратился к специалистам глава государства.
Напомним, на этой же конференции президент Путин обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» возможное негативное влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.
Путин подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей. Глава «Сбера» Герман Греф в ходе ВЭФ назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека. AI-асессор Михаил Обуховский рассказал, что искусственный интеллект начнет постепенное сокращение числа востребованных профессий.
Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий христианским храмам звонить в колокола по утрам в выходные и праздничные дни, пишет «Комсомольская правда».
Как отметили авторы инициативы, колокольный звон – это важная часть религиозных обрядов, служащая приглашением верующих к молитве. Депутат Павел Крупник подчеркнул, что звон разрешается только с 8.00 до 12.00 в воскресенье.
Однако не все поддержали нововведение: депутат Александр Шишлов обратил внимание коллег, что этот закон может ущемить права тех, кто не соблюдает религиозные традиции.
В поддержку закона проголосовали 40 депутатов, трое выступили против, один воздержался.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о защите религиозных символов от искажения в медиапространстве.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который ограничивает использование изображений культовых зданий и символов без соответствующих элементов. Закон учитывает важные исторические исключения.
Президент России Владимир Путин заявил, что возведение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте при участии российских специалистов продвигается успешно, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что представленные видеоматериалы и выступления коллег подтверждают переход к ключевому этапу технологического оснащения станции.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в строительстве АЭС задействовано более 25 тыс. человек, из которых более 17 тысяч – граждане Египта, пишет ТАСС. По его словам, продолжается активная подготовка персонала для дальнейшей эксплуатации станции.
Лихачев уточнил, что после запуска объекта на нем будут работать свыше 1,7 тыс. специалистов, подготовленных Технической академией Росатома. Это первый атомный энергоблок Египта, и строительство проходит в соответствии с установленным графиком.
Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по видеосвязи. Россия создает в Египте новую отрасль энергетики, строя АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских специалистов для обслуживания станции.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил благодарность российскому лидеру за реализацию первого в стране атомного энергетического проекта.
Путин: Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей
Он отметил, что этот вопрос напрямую касается государственного и технологического суверенитета страны, передает РИА «Новости». «Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», – сказал Путин.
Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.
Ранее в России создали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов.
По словам главы государства, речь идет не только о развитии отрасли, но и об управлении всей деятельностью, связанной с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».
«Нужен административный ресурс, поэтому я прошу и администрацию президента, и правительство, соответственно, министров и правительство в целом подумать, как нам создать вот этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью», – сказал он во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Ранее Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.
«В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель - совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей. В развитии этой цели я прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».
Ранее Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.
Песков допустил моментальный телефонный разговор Путина и Трампа
«Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров. Но сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту», – приводит ТАСС слова Пескова
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.
«Только представьте, я уладил восемь конфликтов, восемь войн. И мне осталось одно, то, о чем я думал, как о простейшей задаче из-за того, что у меня хорошие отношения с российским президентом [Владимиром] Путиным... Да и я дал маху: думал, уж если я разрулил войну, которая длилась 36 лет [Карабахский конфликт], даже в Конго и Руанде, где умирали миллионы, я смог справиться за сутки <...> то смогу и это», – заявил Трамп во время выступления, которое транслировал YouTube-канал DRM News.
Когда Трамп рассказывал о конфликте Азербайджана и Армении он снова подчеркнул, как много лет это продолжалось, но он справился.
«Путин звонил мне и сказал, мол поверить не могу, что вы это уладили, мы так долго пытались это сделать. А я ответил: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну», – добавил Трамп о попытках уладить украинский конфликт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщал, что американская администрация якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной. Песков сообщал, что российская сторона не получала никакой информации из Киева и ни о каких новациях в вопросе урегулирования конфликта не знает.
Песков рассказал об отношении Владимира Путина к этнической музыке, передает ТАСС.
«Этническая музыка, хорошая [президенту], конечно, нравится», – заявил Песков, отвечая на вопрос о музыкальных предпочтениях президента в этом направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил пианиста Дениса Мацуева с пятидесятилетием. Владимир Путин присвоил Владимиру Спивакову звание Героя Труда России. Глава государства наградил Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве».
Технологии генеративного искусственного интеллекта становятся одним из ключевых объектов соперничества между ведущими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции AI Journey, передает ТАСС. По его словам, теперь за право обладать своими фундаментальными языковыми моделями конкурируют не только крупные компании, но и целые государства.
Путин отметил, что еще два года назад подобные технологии могли выполнять лишь простые задачи, но теперь генеративный ИИ позволяет создавать интеллектуальных помощников – ИИ-агентов, а также беспилотный транспорт и роботов. «Что важно, они действуют не по жестким заданным алгоритмам, а принимают все более автономные решения без участия человека», – подчеркнул президент.
Он добавил, что тот, кто уже использует такие продукты, получает серьезные преимущества в эффективности и производительности труда. Путин также выразил мнение, что ИИ-помощников необходимо активно внедрять в управленческие и производственные процессы, чтобы повысить их результативность и конкурентоспособность на мировом рынке.
Ранее Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.
«Ожидается принятие целого пакета документов в различных отраслях нашего сотрудничества: и в торгово-экономической сфере, и в плане наращивания инвестиций, и, возможно, в области миграции. Поэтому нам представляется, что действительно все эти документы позволят вывести наше сотрудничество на новый уровень», – сообщил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.
Он уточнил, что все идет по плану, встреча представителей двух стран готовится.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке российско-индийского саммита в Нью-Дели. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планах президента России Путина принять участие в этом саммите. Путин встретился 18 ноября с главой МИД Индии в Кремле.