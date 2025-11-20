Песков сообщил о симпатии Путина к этнической музыке

Путин задал вопрос о смысле жизни до 150 лет

Tекст: Дарья Григоренко

«Можно, наверное, довести (продолжительность жизни) и до 150 лет. Но всегда будет мало. Так же, как денег. Безусловно, всегда», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

Глава государства также напомнил, что ранее люди жили значительно меньше: когда-то средний возраст составлял 20, 30 или 35 лет, и это считалось нормой. Затем этот показатель начал расти, достигнув 45, 50 лет, а теперь в некоторых странах средняя продолжительность жизни уже приближается к 80 годам. «И мы стремимся (к этому), – отметил президент. – Мы цели даже определенные ставим перед собой в увеличении средней продолжительности жизни. И все правильно делаем».

При этом глава государства подчеркнул, что главное в жизни – не число прожитых лет.

«На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить, главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.

А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности, говорю без всякой иронии. Именно поэтому я и в своем выступлении сказал, и сейчас хочу этим закончить: в основе разработок наших национальных платформ должны лежать прежде всего наши традиционные ценности всех народов Российской Федерации», – добавил Путин.

Ранее Путин на заседании Совета по демографической и семейной политике подчеркнул особое значение поддержки семей для государственной политики. Глава государства отметил, что несмотря на уже действующие меры поддержки семей, их пока недостаточно для обеспечения демографического роста.