Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон

Tекст: Алексей Дегтярев

Трамп обвиняет Клинтон, Демократический национальный комитет и политических союзников в сговоре с целью помешать его победе на выборах 2016 года, по его версии, его оппоненты распространяли лживые сведения о якобы его связях с Россией, пишет Bloomberg.

Адвокат Трампа Ричард Клу заявил суду, что президент стал жертвой «непрерывной череды противоправных действий». Он указал на моральный ущерб, нанесенный Трампу, и на его значительные финансовые траты. Также апелляция касается отмены почти миллиона долларов штрафа, наложенного за подачу, по мнению суда, необоснованного иска.

Судьи высказались скептически: председательствующий судья Уильям Прайор признал за нижестоящим судьей право считать иск «политическим манифестом» и указал на недостаточную детализацию претензий Трампа.

Защита Клинтон настаивала, что претензии Трампа политические, а не юридические, и иск был подан слишком поздно, чтобы его рассматривать.

Сам иск был отклонен судьей Флориды Дональдом М. Миддлбруксом, который назвал изложенные требования Трампа попыткой вынести политические претензии в юридическую плоскость.

В ходе своего первого президентского срока в 2020 году Трамп разрешил рассекретить все документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой, а также скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.