Грузия обвинила ЕС в срыве переговоров по правам человека

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Стороны согласовали дату диалога 21 ноября в Брюсселе, однако ЕС за несколько дней до встречи отказался от нее», – отмечает внешнеполитическое ведомство.

В заявлении подчеркивается, что на фоне замораживания Брюсселем отношений с Грузией на основании решения Совета ЕС от 27 июня 2024 года, грузинская сторона рассматривала встречу 21 ноября как возможность диалога, в том числе по вопросам, которые вызывают критику со сторону западных партнеров.

МИД Грузии сообщает, что был готов предоставить ЕС всеобъемлющую информацию, однако Евросоюз, несмотря не стремление грузинской стороны, отложил встречу по «полностью неприемлемым и неоправданным соображениям».

В Тбилиси полагают, что срыв переговоров теперь будет использоваться для «очередных спекуляций» против Грузии.

«Брюссель не готов выслушать аргументированную позицию Грузии, в том числе по вопросам, которые привели к приостановке политического диалога», –заявили в МИД.

Тбилиси подтвердил «приверженность к конструктивным подходам» и полагает, что «не существует альтернативы диалогу в отношениях с партнерами».

«Соответственно, после полного возобновления прерванного Брюсселем диалога, готовы включиться в форматы по различным направлениям», – заявил МИД Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил, что его страна не будет просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к ним.

Именно это заявление считается точкой отсчета в заморозке связей Грузии и ЕС, однако, как отмечала телекомпания «Рустави 2», существует письмо постпреда ЕС в Грузии Павла Херчинского, которое является признанием того, что инициатором остановить отношения выступал Брюссель.

Письмо отправлено 5 ноября 2024 года на имя первого заместителя министра иностранных дел Грузии Георгия Зурабашвили. В нем сообщается, что ЕС прервал программы сотрудничества с Грузией, в частности в области безопасности, на основании решения руководства объединения от 27 июня 2024 года остановить процесс интеграции Грузии. В тот период Евросоюз критиковал Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее Тбилиси обвинил Брюссель в конфронтационной политике.

До этого Грузия выдвинула ЕС условия для восстановления отношений.