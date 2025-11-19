ФСБ рассекретила информацию о работе нацистских карателей на разведку США

Tекст: Антон Антонов

Материалы дела о задержании четырех агентов на территории Украины в 1953 году были обнародованы ФСБ России. Из рассекреченных документов следует, что Александр Лахно, Сергей Горбунов, Александр Маков и Дмитрий Ремига во время Великой Отечественной войны добровольно перешли на службу к нацистским формированиям и участвовали в карательных операциях против мирного населения и партизан, передает РИА «Новости»

После поражения Германии трое из них были вывезены на территорию Западной Германии, где проходили обучение у выходцев из созданной по инициативе предателя генерала Андрея Власова в 1943 году школы пропагандистов, а также в школе американской разведки, передает ТАСС.

В ночь с 25 на 26 апреля 1953 года Лахно, Маков, Горбунов и Ремига были нелегально переправлены в СССР для выполнения шпионских и террористических заданий.

22 мая 1953 года Военная коллегия Верховного Суда СССР признала их виновными в подготовке диверсий и террористических актов и приговорила к расстрелу. В 2002 году Генеральная прокуратура России отказала в реабилитации приговоренных.