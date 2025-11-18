  • Новость часаВ Рязани объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    17 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    6 комментариев
    18 ноября 2025, 19:52 • Новости дня

    Собянин: Под Москвой сбили еще один дрон ВСУ

    Собянин: Под Москвой ПВО сбит еще один беспилотник ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате работы системы противовоздушной обороны удалось предотвратить еще одно попадание беспилотника в пределы Москвы, на месте падения работают специалисты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны сбила очередной беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

    По его словам, атака была успешно предотвращена силами Министерства обороны. Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. О пострадавших и разрушениях сведений не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Собянин ранее сообщил о сбитии украинского беспилотника.

    Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 31 украинский беспилотник над Россией.

    Служба безопасности Украины 7 ноября предъявила заочные обвинения мэру Москвы Сергею Собянину по статье «пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц».

    17 ноября 2025, 23:31 • Новости дня
    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище

    МК: Целью предотвращенного покушения на кладбище в Москве был Шойгу

    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Покушение на высокопоставленного российского чиновника, о предотвращении которого стало известно на прошлой неделе, готовилось на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, пишет «Московский комсомолец».

    «Недавно СМИ сообщали о разоблачении диверсионной группы, которая собиралась совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника», – напоминает «Московский комсомолец».

    Имя чиновника не называлось, но «как стало известно МК, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», говорится в материале издания.

    Напомним, в пятницу ФСБ заявила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России. Злоумышленники собирались устроить взрыв у могилы близких жертвы на московском кладбище.

    Были задержаны двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Задержанные сообщили, что за подготовку теракта украинские спецслужбы обещали им метадон.

    ФСБ указала проживающего в Киеве Джалолиддина Курбановича Шамсова 1979 года рождения. Источник в правоохранительных органах рассказал, что участник подготовки теракта уроженец Таджикистана Шамсов ранее совершил убийство в Башкирии и скрывался на Украине.

    Ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские спецслужбы, судя по всему, не оставят попыток проведения терактов на кладбищах.

    Комментарии (17)
    18 ноября 2025, 07:29 • Новости дня
    Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов.

    Потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации на Украине достигли почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными, сообщает ТАСС. Эти данные стали известны на основании подсчетов данных Генерального штаба ВС РФ и Министерства обороны России.

    В 2025 году украинская армия лишилась более 450 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ потеряли свыше 1,4 тыс. человек на всех направлениях. Российское оборонное ведомство описало значительные потери среди окруженных украинских подразделений в районах Купянска и Красноармейска. Военный эксперт указал, что массовые потери под Красноармейском связаны с неудачными попытками прорыва позиций российских войск.

    Комментарии (8)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 10:17 • Новости дня
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько граждан Украины, спасенных военными России во время боевых действий, находятся в Курске и хотят вернуться на родину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Москалькова обратилась к украинским властям с просьбой вернуть на родину нескольких граждан Украины, сообщает ТАСС.

    По ее словам, эти люди были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий и сейчас находятся в Курске.

    «Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину. Об этом я сообщила украинской стороне и жду от них ответа», – рассказала Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретаря президента России спросили об обмене пленными между Россией и Украиной.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.

    Ранее Татьяне Москальковой передали список политзаключенных на Украине.

    Комментарии (23)
    18 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации

    Politico сообщила о максимальных потерях ВСУ при ротации солдат

    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации
    @ Anastasiia Smolienk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины больше всего теряют своих солдат в период ротации, заявил газете Politico представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

    По его словам, большинство потерь среди украинских военных приходится на периоды ротации, передает ТАСС.

    «Сейчас большинство солдат погибают во время ротации», – заявил Волошин.

    По данным Politico, одной из основных причин такого положения стал рост числа атак беспилотников по маршрутам движения военнослужащих. Из-за угрозы нападения командиры ВСУ не рискуют регулярно менять личный состав, и солдатам приходится проводить на передовой недели без ротации.

    Представитель 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал изданию, что во время ротации автомобили подвозят военных лишь на пять-шесть километров к позициям, а затем солдаты вынуждены двигаться к окопам пешком, скрываясь от воздушной разведки и атак дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ с начала спецоперации на Украине составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными.

    Бойцы соединения «Северяне» ранее сорвали ротацию украинских подразделений ударами FPV-дронов в Сумской области.

    В боях с «Северянами» за сутки ВСУ потеряли более 170 человек.


    Комментарии (3)
    17 ноября 2025, 22:23 • Новости дня
    МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики после его комментария относительно участия Подгорицы в механизме НАТО для помощи Украине в «безопасности и тренировке персонала» (NSATU), сообщает Радио и телевидение Черногории.

    «Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Черногории.

    Депутаты парламента Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих для участия в NSATU. Армия республики, по официальным данным, насчитывает 1,9 тыс. человек, а годовой военный бюджет страны составляет 42,2 млн евро.

    Причиной дипломатической реакции стала оценка российского дипломата на фоне интервью президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Само высказывание Лукашика не приводится.

    При этом на сайте посольства России в Черногории опубликовано заявление Лукашика, в котором он подчеркнул, что «черногорское руководство продолжает упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией, тем самым закрепляя за собой статус недружественного Москве государства». Он заявил, что, по мнению Москвы, такая политика республики не отвечает интересам ее граждан. Он добавил, что подобный выбор приведет к значительным издержкам для Черногории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО открыло новое командование в Висбадене для координации поставок оружия и боеприпасов на Украину. Эта структура получила название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU) и должна заменить США в этой функции.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств»

    Комментарии (6)
    18 ноября 2025, 12:24 • Новости дня
    Скачко оценил перспективы отставки Ермака

    Политолог Скачко назвал требования в Раде отставки Ермака пиаром

    Скачко оценил перспективы отставки Ермака
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» невозможно назвать оппозиционными. За их требованием уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака и отправить в отставку правительство скрываются политические мотивы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «В требованиях партий «Европейская солидарность» и «Голос» уволить Андрея Ермака просматриваются два аспекта. Во-первых, речь идет о классическом пиаре. Во-вторых, это может быть попыткой вклиниться в передел власти. Политические силы хотят представить себя в глазах электората якобы честными, не коррумпированными и радеющими за интересы простого народа», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В заявлении фракций видна и попытка предложить себя внешним кураторам в качестве альтернативы «Слуге народа». Я бы назвал этот план частично успешным. Брюссель и Вашингтон явно благосклонно воспринимают такие процессы в Раде. Это эффективный способ одергивать и держать в постоянном умеренном напряжении партию власти и самого Зеленского», – пояснил собеседник.

    «Впрочем, ни «Европейская солидарность», ни «Голос» в реальности ни в коей мере не является оппозиционными. Это такие же силы, как «Слуга народа» и офис Зеленского. Они не имеют ни малейшего желания запускать глубинные процессы по улучшению ситуации на Украине. Также у них нет намерения инициировать мирные переговоры для урегулирования украинского кризиса», – заметил он.

    «Что касается конкретных требований, то отставка Ермака и правительства сейчас очень маловероятны. Зеленский и его команда вполне устраивают Запад. А без приказа из Вашингтона или Брюсселя на Банковой не будут принимать крупных кадровых решений. Впрочем, и России в некотором смысле выгодны такие процессы в Киеве, ведь они в той или иной мере отражаются на обороноспособности ВСУ», – резюмировал Скачко.

    Ранее украинские парламентские партии «Европейская солидарность» и «Голос» в официальном заявлении потребовали у Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство. Также законодатели настаивают на формировании новой коалиции в парламенте с участием не только «Слуги народа» и назначении нового кабмина, сообщает издание «Страна» (заблокирована в России по требованию Роскомнадзора).

    Причиной требований они указывают коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого СМИ называют «кошельком Зеленского». «Ситуация, разворачивающаяся вокруг выявления коррупции в высших эшелонах власти, является абсолютно экстраординарной, а ее последствия могут быть не просто тяжелыми, но и катастрофическими для украинской государственности», – отмечается в заявлении.

    Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) потребовал сформировать новое «правительство национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией».

    Тем временем депутат от «Голоса» Ярослав Железняк со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в «Слуге народа» назревает бунт и раскол, грозящий распадом коалиции. Часть нардепов партии власти также требует увольнения Ермака.

    Издание «Украинская правда» (заблокировано в России по требованию Роскомнадзора) также сообщает, что ключевые представители власти, приближенные к Зеленскому, советуют ему уволить Ермака. Вероятно, к ним относятся премьер Юлия Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

    Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 12:46 • Новости дня
    ВС России поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение воинскому эшелону с бронетехникой ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены три управляемые авиабомбы и 206 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета,  97 303 беспилотника, 636 ЗРК, 26 086 танков и других бронемашин, 1 613 боевых машин РСЗО, 31 381 орудие полевой артиллерии и миномет, 46 993 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК.

    В минувшие выходные ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    А на прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 15:28 • Новости дня
    У пленного ВСУ найден фильм «9 рота»

    Российские военные нашли у пленного солдата ВСУ фильм «9 рота»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рюкзаке у пленного украинского военного российские бойцы обнаружили диск с фильмом «9 рота» и другие российские фильмы, сообщают информагентства.

    Российские военнослужащие группировки «Центр» нашли у пленного солдата ВСУ, взятого в Красноармейске, диск с российскими фильмами, среди которых «9 рота», «Блокпост» и «Марш-бросок», передает ТАСС.

    Пленный пояснил, что «думал, может, когда-нибудь посмотрю, если будет возможность». Помимо этого, в рюкзаке украинского военного были обнаружены награбленные вещи, в том числе кольцо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ранее взяли в плен бойцов ВСУ в Красноармейске, переодетых в украденную гражданскую одежду.

    Один из пленных, Петр Гай, рассказал, что командование приказало ему переодеться в «гражданку» и стрелять по уходящим из города, включая мирных жителей.

    Еще один украинский военнослужащий заявил о перестрелке между украинскими военными под Красноармейском.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Цегельное и днепропетровскую Нечаевку
    Российские войска освободили харьковское Цегельное и днепропетровскую Нечаевку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» освободили населенный пункт Цегельное в Харьковской области, а группировка «Восток» – Нечаевку в Днепропетровской области. При этом освобождение Нечаевки означает перерезание автодороги Т-0401 к Гуляйполю.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ около Алексеевки, Юнаковки, Могрицы, Иволжанского и Новой Сечи в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 115 военнослужащих, бронемашину, две станции РЭБ и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Нечаевку. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в возле Гуляйполя, Воздвижевки Запорожской области, Коломийцев и Герасимовки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Моначиновкой, Великаой Шапковкой, Нечволодовкой, Староверовкой Харьковской области и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ. В течение минувших суток была сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку под Благодатовкой с целью прорыва кольца окружения. Противник потерял до 10 боевиков.

    Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих, три пикапа, британская 105-мм гаубица L-119 и пять станций РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Славянска, Степановки, Константиновки и Васюковки ДНР.

    Противник при этом потерял более 70 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, пять складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Родинского ДНР, Новоалександровки и Межевой Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Были отражены шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино Донецкой с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 боевиков, отчитались в Минобороны.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

    За прошедшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 275 военнослужащих, танк, французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar и четыре пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 455 военнослужащих, танк и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай.

    За день дот этого они освободили Ровнополье в Запорожской области.

    В понедельник министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 09:33 • Новости дня
    Российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске
    Российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Около 20 украинских военных были ликвидированы российскими бойцами после удара артиллерии и беспилотников на юго-западной окраине Купянска, российские военные начали зачистку подвалов и коллекторов в микрорайоне Западная Вторая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

    По словам Лаврика, на юго-западной окраине Купянска бойцы группировки «Запад» расчетами БПЛА выявили и уничтожили группу военнослужащих ВСУ из 20 человек, передает ТАСС.

    Он отметил, что разведывательные и боевые действия активно ведутся именно в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине города.

    Помимо этого, российские военные начали зачистку подвалов и коллекторов в микрорайоне Западная Вторая в Купянске. Лаврик сообщил, что бойцы приступили к обследованию хозяйственных помещений, где могут скрываться брошенные украинским командованием военнослужащие. Эти действия направлены на обеспечение полного контроля за освобожденной территорией.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не дали результата.

    Украинские Силы специальных операций сняли в Купянске видео с расстрелом и подрывом пустого здания, чтобы создать видимость контроля над городом.

    Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 02:19 • Новости дня
    Министр обороны Бельгии Франкен: У Украины до СВО не было шансов вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Украина до российской специальной военной операции не имела шансов на вступление в НАТО. При этом само НАТО неоднократно заявляло, что намерено принять Украину.

    По версии министра, российская сторона активно распространяет в европейском обществе тезисы о вине НАТО и ЕС в конфликте на Украине. По словам Франкена, среди продвигаемых заявлений – мнение, что «экспансионизм» НАТО и ЕС стал причиной начала боевых действий.

    «У Украины до войны не было ни малейшего шанса вступить в НАТО и ЕС», – приводит его слова РИА «Новости»

    Также Франкен сообщил, что Бельгия присоединилась к Центру стратегических коммуникаций НАТО. По его словам, эта структура помогает выявлять «враждебные информационные активности на ранней стадии» и противодействовать им.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, закрепивший курс страны в ЕС и НАТО на конституционном уровне. Президент Украины объявлен «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства» в ЕС и НАТО.

    На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было заявлено, что Украина и Грузия станут членами организации, и это решение неоднократно подтверждали на последующих саммитах, в том числе и  на встрече в Брюсселе в июне 2021 года. Тогда в итоговом заявлении саммита было сказано: «Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса».

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    ПВО сбила 18 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 18 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над регионами России силами ПВО сбиты 18 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.00 мск десять дронов были сбиты над территорией Белгородской области. Над Брянской областью уничтожили пять беспилотников. Еще два аппарата сбили над Смоленской областью, один – над Воронежской областью, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа ночью с воскресенья на понедельник.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 09:01 • Новости дня
    Командование ВСУ перестало готовить солдат к участию в боевых действиях

    Командование ВСУ стало отправлять необученных солдат на передовую

    Tекст: Вера Басилая

    Украинских солдат с недавнего времени массово направляют на передовую без обучения владению оружием и прохождения хотя бы минимального курса подготовки, сообщил бывший солдат ВСУ, командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый.

    Украинские войска перестали готовить солдат к боям и направляют их на фронт без какой-либо предварительной подготовки, сообщил экс-командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый, передает ТАСС.

    Борзый заявил, что значительные потери вынуждают командование срочно направлять новых бойцов на передовую, зачастую собирая людей с улиц, снабжая их оружием и броней без должного обучения.

    Командир добавил, что отсутствие подготовки проявляется не только в частых тактических ошибках бойцов, но подтверждается и показаниями пленных солдат ВСУ. Украинские пленные жалуются, что не получили необходимой боевой подготовки до отправки на фронт. Как отметил Борзый, многие из них получают ранения и не умеют самостоятельно оказать себе первую помощь, поэтому их приходится лечить противнику.

    Батальон имени Максима Кривоноса был создан два года назад из бывших военных ВСУ.

    Ранее на Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ.

    Командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза заявил о необходимости призывать мужчин и женщин с 18 лет.

    В ряды ВСУ также предложили массово мобилизовать бомжей.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 00:30 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ в Короче сотрудник МЧС получил ожоги лица, рук и ног
    В результате атаки ВСУ в Короче сотрудник МЧС получил ожоги лица, рук и ног
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников ВСУ в Короче пострадали двое, один из них сотрудник МЧС, получивший ожоги, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Уточненная информация о последствиях атак беспилотников на Корочанский район», – сообщил Гладков в Telegram.

    Пострадали двое: мужчина получил отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей и глаз, его госпитализировали в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу. Вторым пострадавшим стал сотрудник МЧС, который получил травмы во время борьбы с пожаром – у него ожоги лица, рук и ног, его также везут в больницу.

    Огнем были уничтожены три коммерческих объекта. К ликвидации пожара привлекли 108 специалистов и 34 единицы техники, работы по ликвидации очагов возгорания продолжаются.

    «От лица всех жителей благодарю сотрудников МЧС и все оперативные службы за проявленные мужество и героизм!» – заявил Гладков.

    Также в одном из частных домов в Короче выбиты окна и поврежден забор, в селе Погореловка беспилотник повредил входную группу частного дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговый центр «Вокзальный» загорелся в городе Короча Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 22:49 • Новости дня
    МАГАТЭ подтвердило отключение питающей Запорожскую АЭС линии электропередачи

    Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил отключение питающей ЗАЭС линии электропередачи

    Tекст: Антон Антонов

    Запорожская АЭС вновь осталась без одной из ключевых линий электроснабжения – линии электропередачи «Днепровская», ведется расследование причин инцидента, сообщило МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси.

    Согласно релизу МАГАТЭ, один из двух восстановленных внешних источников питания – линия «Днепровская» на 750 кВ – был вновь отключен в пятницу вечером после срабатывания системы защиты.

    «Причина все еще расследуется. МАГАТЭ взаимодействует с обеими сторонами, чтобы содействовать своевременному восстановлению линии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения

    Станция в настоящее время остается подключенной к энергосистеме после ремонтов, которые проходили в рамках временных прекращений огня, согласованных МАГАТЭ. Агентство подчеркнуло, что восстановление электроснабжения позволило вновь обслуживать системы безопасности станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу линия была отключена со стороны Украины. Сейчас станция получает электроэнергию для собственных нужд по резервной линии «Ферросплавная-1».

    Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили в ноябре по двум линиям – «Днепровская» и «Ферросплавная-1». До этого электроснабжение осуществлялось исключительно резервными дизель-генераторами.

    Комментарии (0)
    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

    В России уже второй раз отменяют НДС для драгоценных металлов с 2022 года. В первый раз обнулили налог при покупке слитков золота физлицам. Теперь отменили НДС на проценты по вкладам в драгоценные металлы в слитках. Чем эти вклады отличаются от традиционных банковских депозитов и от уже известных обезличенных металлических счетов? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Армия России подошла к запорожским «воротам»

    ВС России освободили Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Занятие этих населенных пунктов создает плацдарм для развития наступления сразу на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском. Оба города представляют собой мощные укрепрайоны, и теперь эксперты спорят: на каком из направлений российские войска смогут достичь наиболее значительного успеха? Подробности

    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

    Париж и Киев анонсировали «историческую» сделку о поставке 100 истребителей Rafale. Однако реальность ее выполнения вызывает серьезные сомнения: французы не имеют возможности сделать столько самолетов, а у Киева нет на них денег. Ранее Украина заключила точно такую же нереалистичную сделку со Швецией на поставку 100 истребителей Gripen E. Зачем Зеленскому эти 200 боевых истребителей, которые никогда не поднимутся в небо и останутся лишь на бумаге? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

