За ночь над Россией уничтожили 31 украинский беспилотник

Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского

Политолог Шеслер: Реальный уровень поддержки Зеленского заметно ниже 20%

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«До 2024 года рейтинги Зеленского были на приемлемых для его команды уровнях. Конечно, говорить о 80%, приписываемых Банковой, не приходилось, но больше половины украинцев до последнего возлагали на него надежды в борьбе с коррупцией и запуске мирных переговоров», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

«Избирательные технологии партии «Слуга народа» частично основывались на одноименном сериале. Потому многие украинские обыватели в немалой степени ассоциировали на тот момент президента Украины с киногероем Василием Голобородько. Рейтинг Зеленского подогревался показным восхищением западных СМИ и лидеров ряда стран», – продолжила она.

«Но в начале 2024 года все рухнуло. Во-первых, каждый новый коррупционный скандал подбирался все ближе к Банковой. Для многих стало очевидно, что коррупция на Украине при новой команде только разрослась, как и ощущение безнаказанности чиновников и олигархов», – пояснила собеседница.

«Большая часть украинцев поняла, что команда Зеленского не отвечает на внутреннюю общественную повестку и неспособна вести внятную внешнеполитическую линию. Киев торпедировал мирные переговоры, что также не отражало запросы общества. Свой вклад внесли и скандалы с неадекватным поведением украинских дипломатов», – напомнила спикер.

«Сильнейший удар по Банковой нанесла позиция президента США Дональда Трампа. Западные специалисты перестали «рисовать» Зеленского в образе «борца за демократию и свободный мир». В результате оказалась разрушена сама база его рейтингов», – детализировала эксперт.

«На этом фоне на Банковой стали предпринимать отчаянные попытки фальсифицировать рейтинги. И с каждым разом они все меньше отражали истинную ситуацию. Итоговый удар был нанесен скандалом с Тимуром Миндичем, который подвел следователей уже вплотную к Зеленскому. Так что вполне может быть, что реальный уровень поддержки Зеленского сейчас заметно ниже 20%», – заключила Шеслер.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Владимира Зеленского за последнюю неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%. В своем заявлении нардеп сослался на данные трех закрытых социсследований, что были проведены после обнародования данных по уголовному делу против бизнесмена Тимура Миндича.

«Это плохая тенденция, с политической точки зрения фатальная. Впервые антирейтинг президента значительно перевесил рейтинг доверия», – отметил он. По словам Железняка, ситуация усилила позиции политических оппонентов Зеленского и поставила под вопрос его прохождение на второй президентский срок, сообщает Telegram-канал издания «Страна».

Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Следствие считает Миндича координатором схемы отмывания денег. СМИ также называют его «кошельком Зеленского».

Обвинения предъявлены самому Миндичу, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову. Также в рамках дела арестован экс-вице-премьер Алексей Чернышов, являющийся «кумом Зеленского». Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя скандал, заявил: «Коррупция – неотъемлемая часть современной экономики». По его словам, подобные случаи встречаются в демократических системах. Миндич же покинул Украину незадолго до начала следственных действий. Зеленский ввел трехлетние санкции против него, назвав в указе бизнесмена «гражданином Израиля».

